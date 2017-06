Pourquoi les Mollahs Soutiennent le Qatar ?

L'Iran est le seul pays qui soutient les positions anti-voisinage du leadership Qatari envers le CCG, ainsi qu'il a cherché à enflammer la crise. Hamid Aboutalebi, assistant des affaires politiques au cabinet du président iranien Hassan Rouhani, a déclaré que l'ère de ce qu'il a appelé le frère aîné a pris fin. L'Iran a commencé à offrir des exportations alimentaires vers le Qatar dans le contexte de la fermeture de sa frontière avec l'Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant pour les déclarations du fonctionnaire iranien, c'est que l'ère des alliances est terminée. Comment l'ère des alliances peut-elle se terminer alors que l'Iran est encore allié à Al-Assad en Syrie et à Al-Houthi au Yémen ? Aboutalebi veut dire probablement la fin des alliances annoncées par les institutions, qui sont la pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité régionales et mondiales, en faveur d'alliances secrètes et temporaires entre pays et organisations, etc.

Le responsable iranien essaie de tromper le public, affirmant qu'un petit pays ne peut pas chercher à renverser le gouvernement légitime à Bahreïn, soutenir Daesh, Al-Qaïda et l'extrémisme dans le désert du Sinaï et créer des fissures dans la coalition du CCG. Par ce fait, Aboutalebi se réfère aux pratiques que les États ont prises pour justifier leur boycott du Qatar et ignore le fait que ces pratiques ne nécessitent que deux choses : la prise de décision et le financement. Ces pratiques n'ont rien à voir avec la taille des pays. La catastrophe de la direction qatarienne réside dans le financement et la planification. Personne n'a prétendu que le Qatar dirigeait des milices, dirigeait des organisations, ou envoyait des troupes ou autre chose.

Le financement est la composante la plus dangereuse du système terroriste. C'est l'oxygène qui fait vivre les organisations terroristes. L'argent motive les princes du terrorisme à tuer, verser du sang, commettre des crimes et recruter des jeunes. Nous savons tous que ces criminels ne sont pas des hommes saints comme ils prétendent, mais ce sont des gangs qui sont assez bons pour tuer et abattre pour l'argent.

La position du Qatar a divisé les rangs arabes et islamiques face à l'Iran, tout comme elle a donné aux mollahs une occasion précieuse de remettre en question la position des pays du CCG, préoccupés par les complots iraniens en cours au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Le Qatar a également permis à l'Iran d'interférer dans les affaires internes de l'Arabie saoudite, du Bahreïn et d'autres pays.

Est-ce que donner à Téhéran la possibilité d'interroger la crédibilité des préoccupations du Golfe et des Arabes constitue la seule raison de la forte sympathie iranienne envers le Qatar ?

La position iranienne semble étrange parce que le Qatar travaillait théoriquement contre les intérêts de l'Iran au Yémen, où il avait participé à la coalition arabe pour rétablir la légitimité constitutionnelle dans ce pays. On suppose que le Qatar était engagé dans une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite contre Al-Houthi et Saleh, qui sont soutenus par l'Iran. En Syrie, d'autre part, le Qatar était contre les intérêts de l'Iran, car il n'a pas cessé d'appeler au renversement d'al-Assad et de soutenir l'opposition syrienne avec des fonds et des armes. Le Qatar est l'une des parties derrière la formation de l'armée syrienne libre, le premier ennemi du président al-Assad, l'allié stratégique de Téhéran. En effet, le Qatar est la partie régional qui a le plus insisté sur l'élimination d'al-Assad du paysage politique syrien - une position qui est fortement opposée aux intérêts stratégiques de l'Iran en Syrie.

Comment l'Iran peut-il soutenir le Qatar qui agit contre ses intérêts au Yémen et en Syrie ? Comment cela peut-il être compris ? Il existe un principe politique qui suppose qu'il n'y a pas d'amis ou d'ennemis permanents, mais des intérêts permanents. La contradiction existe encore. La position du Qatar à propos de la Syrie est toujours la même, et le Qatar a été membre de la coalition arabe jusqu'à ce qu'il a récemment été exclu de participer aux opérations militaires au Yémen après la décision du boycott.

Comment cette contradiction peut-elle être expliquée ? Peut-elle être interprétée à la lumière de la tromperie actuelle du pays ? Cela signifie que l'opposition du Qatar à al-Assad était formelle. Est-ce que tous les rôles régionaux et internationaux qataris étaient une pièce théâtrale ? Est-ce que le Qatar travaille au nom de grandes parties régionales et internationales ?

Beaucoup de secrets derrière le rôle Qatari sont encore vagues. La disparition du leadership politique actuel du Qatar de la scène en cas de coup doux ou d'un changement interne pacifique permettra de résoudre plusieurs des mystères entourant le rôle du Qatar au cours des deux dernières décennies, surtout depuis quelques années, depuis les turbulences de 2011.