Pourquoi les rhétoriques et mobilisations contre le FN vont faire élire le FN ?

Entre la nouvelle campagne d'SOS Racisme, les évenements anti-FN qui pullulent sur Facebook à l'approche des présidentielles ainsi que les nombreux clashs et interventions télévisuelles musclées ... tous semblent se focaliser sur le parti qui fait peur après s'être déchargés sur Fillon et sa femme. Mais à moins de dix jours du premier tour, ces initiatives désespérées semblent au mieux inefficaces au pire risibles et contreproductives.

Vous les avez vu les nouvelles affiches de SOS Racisme qui ressembleraient à s'y méprendre à une campagne Afflelou promouvant une nouvelle offre de montures de lunettes destinées aux "millenials" ? Afflelou n'a pas rajeuni sa cible marketing c'est juste SOS Racisme qui nous ressort les même vieilleries partisanes tout en couleur façon "United Colors of Benetton". SOS Racisme parti donc en croisade contre le Front National et même contre le mal lepeniste - remarquez comme ils ont substitué le prénom "Marine" pour le nom Le Pen qui rappelle la figure horrifique du père ... et aussi parce que c'était l'occasion de placer une rime pauvre. Bref, il y a tellement de maladresses énormités - sur cette affiche. Pour commencer, le slogan "Mes potes et moi, on est pareil" - la même tête de binoclardes pour sûr. Après le différentialisme qui scandait qu'il fallait s'aimer et s'unir aux delà nos différences, on passe à un universalisme niais qui a comme référence le blanc - notons que cette phrase suppose un ou une interlocutrice et l'occurrence, celle qui parle de"ses potes" et c'est celle du milieu. Mais elle ne parle pas que de ses potes mais pour ses potes également. Le logo "Touche pas à mon pote" est un rappel de qui parle pour qui, de qui est en position de parler pour qui, le pote c'est celui qui parle pour les victimes réduites au silence. La petite "française de souche" du milieu a donc le devoir de défendre ses amies parce que c'est elles qui vont pâtir du vote FN, pas l'ensemble du pays, pas les ouvriers et autres travailleurs pauvres qui seront engrénés dans une libéralisme forcené, donc juste les pauvres indigènes qu'il va falloir protéger. Outre l'anti-racisme paternaliste de bac à sable, on retrouve le matraquage anti-FN qui a fait ses preuves jusque là entraînant de plus en plus de jeunes et autres abstentionnistes de la première heure dans la vague bleu marine. Comme si Fillon était exempt de racisme en plus de mépris classiste, comme si le PS n'avait pas connus de polémiques limites au sein du parti. Ce n'est pas le racisme qu'il faut faire semblant de combattre, c'est le Front National et ses supporters qu'il faut salir mais avec le sourire. Sans compter le "Défendons les couleurs de la France" qui supposerait presque de manière humoristique que le multi-ethnicisme va sauver ce pays. Et ses valeurs alors ? Et la liberté mise à mal par l'état d'urgence qui n'a même pas empêché les attaques terroriste et l'égalité" ironisée par le traitement judiciaire des MLP, Sarko et Fillon, pour ne citer que quelques escrocs qui s'en sortent malgré leurs multiples douilles et enfin la fraternité qui s'est par ailleurs dégradée à cause du mépris offert sur un plateau de télévision à l'encontre de ces fachos illettrés qui succombent au "FHaine". Le fait que le Front National soit un parti crée par des nazis dont les membres sont dans le meilleur cas des identitaires et dans le moins bon des adorateurs d'Hitler n'a échappé à personne, le fait de le répéter ne dévoile pas le vrai visage de ce parti mais celui des journalistes, de leur incapacité à ne pas verser dans le militantisme en plus de transformer ce parti en victime de la bienpensance, du politiquement correct - insérer n'importe quel néologisme à la con. Qui l'eut crut ... un parti ayant comme fondateurs des gens qui ont soutenu une politique d'oppression et d'extermination ont été érigés en martyrs grâce à l'aide de ceux qui souhaitent les combattre.

La Jeunesse Parisienne Anticapitaliste organise une manifestation du dimanche au lundi 17 avril, le jour du meeting du Front National et outre les arguments anti-capitalistes que l'on retrouve pour expliquer les raisons de cette mobilisation, la caractère bourgeois du parti qui instrumentalise les peurs et souffrances du peuple, on retrouve l'évocation des appartenances controversées et inquiétantes du parti avec les insultes basiques qui vont avec. Comme si on pouvait séparer les manipulés des manipulateurs en crachant sur ce parti. La triste vérité étant que le mollard jeté à la figure de MLP ou de sa nièce et aussi un mollard jeté à la figure de ceux qu'ils souhaitent libérer de l'emprise maléfique du Front National. A noter que l'on ne parle jamais d'instrumentalisation de la peur du peuple concernant tous ceux qui brandissent voire promeuvent le vote utile macroniste bien sûr comme une arme contre ce même parti qui risque de faire tant de mal aux femmes, immigrés, musulmans et LGBT. Plus de six mille personnes sont intéressées par un événement décrit par les organisateurs comme opposés à la rhétorique haineuse du Front National tout en appelant à la violence de manière subtile. On est plus à une incohérence près et ce qui est certain c'est que ni cette manifestation ni les élections à venir risquent de bien se terminer.

La révolution viendra de la vérité et de l'amour suprême. Peace !

Afro Insolente