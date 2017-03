Pourquoi voter pour François Asselineau et l’UPR ? Des Ressources pour mieux comprendre

Ce document est complémentaire d’un autre écrit, disponible ici, intitulé « 10 raisons pour lesquelles je voterai UPR ». L’ensemble de ces ressources a pour but d’aider à mieux saisir les thèses de l’Union Populaire Républicaine. Elles sont de qualité et d’origines variées et inégales. Elles ne visent pas à proposer une vérité révélée ou cachée, mais invitent à la réflexion et à l’analyse des enjeux géopolitiques actuels. J’aurais aimé avoir accès à de telles informations lorsque j’ai commencé à m’intéresser à l’UPR et mon but est de faire gagner du temps à ceux qui souhaitent mieux comprendre ce mouvement et les idées qu’il défend. J’ai organisé ces ressources, de manière arbitraire, selon les six axes suivants :

Le programme et les idées de François Asselineau et de l’UPR La désinformation dans les grands médias Le fonctionnement de l’Union Européenne La sortie de l’Union Européenne et de l’OTAN La situation désastreuse de la France Les solutions alternatives ?

1/ Le programme et les idées de François Asselineau et de l’UPR

Il convient tout d’abord de consulter un certain nombre de ressources concernant les idées et le programme proposé par François Asselineau (FA) et l’UPR, d’autant que l’image de ce mouvement est pour le moins écornée dans les grands médias. Je tiens à souligner d’emblée que FA n’est ni souverainiste, ni complotiste, ni homophobe. En réalité, il ne fait le plus souvent que relayer des informations et des analyses produites par d’autre et qui sont vérifiables. J’ai donc étudié patiemment ces sources et je n’ai jamais pris FA en flagrant délit de mensonges après plus de deux ans de recherche. Il y a certes parfois quelques imprécisions dans son discours (par exemple, pour l’histoire de France), mais celles-ci découlent selon moi du format vulgarisé qu’il utilise,. qe même que, dans le champ scientifique, la transmission d’informations auprès du grand public nécessite toujours une forme de simplification.

________

Conférence de presse de candidature à la présidentielle de FA :

https://www.youtube.com/watch?v=7Sor-BAf2bE

Le programme présidentiel de FA :

https://www.youtube.com/watch?v=RVh1iXND15k

Son Interview chez Thinker view :

https://www.youtube.com/watch?v=rTCDnKckCiY&t=879s

________

L’ensemble des conférences de FA sont très instructives. Je conseillerais de consulter en priorité ces trois conférences et dans cet ordre :

* L’histoire de France : https://www.youtube.com/watch?v=ktuubyVVE_M

* Qui gouverne la France ? : https://www.youtube.com/watch?v=bZZf703Ck3o

* Comment éviter le désastre en 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=fgrbdvBsjwQ

________

Les entretiens d’actualité :

https://www.upr.fr/entretiens-actualite-upr

________

Les prédictions de François Asselineau concernant l’élection de François Hollande et la politique qu’il mettra effectivement en place à partir de 2012 :

https://www.youtube.com/watch?v=9VslLfFaNT4

Ses prédictions concernant l’élection de Donald Trump :

https://www.youtube.com/watch?v=rlZ9jwEiPIA

________

Les conférences des experts de l’UPR :

Vincent Brousseau : https://www.youtube.com/watch?v=rSYuTiaia1s

Colonel Régis Chamagne (ancien membre) https://www.youtube.com/watch?v=LOhOmwj_1H8&t=1s

Amiral Michel Debray https://www.youtube.com/watch?v=1R9fdmbf90o

Charles Henri Gallois https://www.youtube.com/watch?v=W1GR1QWplUM

________

Témoignages des membres de l’UPR :

https://www.upr.fr/temoignages-de-sympathisants

En Italie : https://www.youtube.com/watch?v=59aYiq_a5y0&feature=youtu.be

Au japon : https://www.youtube.com/watch?v=SucJEA0mdiY

A Singapour : https://www.youtube.com/watch?v=i392ZOg7mrA

Les 10 ans de l'UPR : https://www.youtube.com/watch?v=gxGUmvIiqG8

2/ Le problème de la désinformation dans les grands médias :

Au fur et à mesure que vous consulterez les analyses et les ressources proposées par l’UPR, vous vous poserez probablement cette question : pourquoi existe-il un tel écart avec ce que l’on entend habituellement dans les grands médias ? Ce questionnement est en réalité très perturbant et nécessite un certain temps d’adaptation qui s’accompagne d’une impression fort désagréable. La qualité de l’information dans les grands médias semble s’être progressivement dégradée au cours des dernières années au point que ceux-ci proposent, à l’image de la « malbouffe », de la « malinformation », orientée essentiellement par des enjeux idéologiques et politiques. Ayant déjà eu l’occasion de travailler avec un certain nombre de journalistes, j’ai souvent été surpris par la faiblesse du niveau de réflexion de certains d’entre eux (à quelques exceptions près fort heureusement), et surtout, du peu de temps dont ils disposaient pour réaliser leurs sujets . Le même processus semble à l’œuvre de manière plus globale en politique et en économie, ce qui explique en partie la dégradation du niveau d’analyse des grands médias au-delà des enjeux d’influence que je viens d’évoquer. J’en suis arrivé à l’idée qu’il n’était plus possible de faire confiance aux grands médias en France et qu’il fallait vérifier dans le détail les informations qu’ils diffusent.

________

La France est dorénavant à la 45ème place dans le domaine de la liberté d’expression :

https://rsf.org/fr/classement

________

Sur les nouveaux « chiens de garde » et les experts qui interviennent dans les grands médias :

https://www.youtube.com/watch?v=jNCwx1R9GEI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=VP551A5thvY

________

L’ensemble des médias français sont tenus par environ 10 milliardaires :

http://osonscauser.com/medias-pourquoi-10-milliardaires-controlent-ils-notre-information/

________

Il est possible de dégager plusieurs étapes et mécanismes utilisés dans les grands médias, que j’ai déjà eu l’occasion d’observer dans d’autres domaines. La technique la plus habituelle est le mensonge par omission qui consiste à ne pas diffuser des réflexions qui contredisent une thèse donnée. Pour cette raison, l’UPR a été exclue, durant 10 ans, des débats dans les grands médias. Cela a obligé les militants de l’UPR à s'exprimer sur internet ainsi qu'à une large campagne d’affichage. Ensuite, quand cela ne suffit pas, les médias vont feindre la surprise :

https://www.youtube.com/watch?v=HtvlSVZnnvE

Puis développent des arguments tétanisants :

https://www.youtube.com/watch?v=7BSbd7WTdTU

Enfin, en dernier lieu, la calomnie et le dénigrement :

https://www.youtube.com/watch?v=2Mh2GhlSK00

De manière plus globale, la main mise sur les médias n’est pas un hasard. Si vous maitrisez les médias, vous maitrisez les élections, puisqu’il existe une corrélation forte entre le temps de parole et le candidat qui sera élu :

http://notre-epoque.fr/dossier-medias-et-democratie/

________

3/ Comment fonctionne l’Union européenne :

Je connaissais initialement fort mal le fonctionnement et le rôle de l’UE et des députés européens. Mais, globalement, je pensais que c’était une organisation qui permettait la paix, le développement et qui fonctionnait sur un mode démocratique. Je n’avais jamais entendu parlé du TUE, du TFUE, des GOPE, de Target 2. Lorsque je me suis renseigné auprès des gens qui m’entouraient, j’ai compris que j’étais loin d’être une exception. Ce que j’ai découvert progressivement concernant le fonctionnement de l’UE a transformé en profondeur ma vision de ses origines et de son fonctionnement. Je suis ainsi passé d’une position très pro-UE (fondée essentiellement sur la méconnaissance) à une position très opposée à l’UE.

________

Concernant les origines de l’UE :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1Atyvt9TlcQ

________

Le fonctionnement des institutions de l’UE :

https://www.youtube.com/watch?v=TR2EiJaIXCE

https://www.youtube.com/watch?v=GHQ3MTE2tlc

________

Le discours prémonitoire de Philippe Seguin :

https://www.youtube.com/watch?v=mTaPLQtFHsY

________

Un exemple du racisme véhiculé par l’UE dans ce petit clip de campagne :

https://www.dailymotion.com/video/xpb8ug_un-clip-raciste-edite-par-l-union-europeenne_news

________

La corruption au sein de l’UE :

http://www.slate.fr/story/115809/corruption-union-europeenne

https://www.youtube.com/watch?v=YpyybLSSTCk

https://www.youtube.com/watch?v=KfAPiMLNLzY

Que deviennent certains anciens dirigeants de l’Union Européenne ?

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/07/09/l-ex-president-de-la-commission-europeenne-jose-manuel-barroso-recrute-par-goldman-sachs_4966696_3214.html

________

Témoignage d’une ONG concernant le fonctionnement de l’UE et l’influence des lobbies :

https://www.youtube.com/watch?v=rw0clkGbWS8

Monsanto et l’UE :

https://blogs.mediapart.fr/edition/la-mort-est-dans-le-pre/article/150715/monsanto-et-union-europeenne-un-mariage-en-perspective

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/18/ce-que-les-monsanto-papers-revelent-du-roundup_5096602_3244.html

L’UE, une forme européenne d’URSS ?

https://www.youtube.com/watch?v=KHOuc12J4W4

________

Quand la commission de l’UE et Youtube menacent une blogueuse :

https://www.youtube.com/watch?v=7y-xS_EB3QI

4/ Pourquoi faut-il sortir de l’union européenne et de l’OTAN ?

L’idée de sortir de l’union européenne m’a semblé dans un premier temps assez farfelue. Et pour cause, nous n’entendons pas dans les grands médias les économistes qui défendent cette possibilité ! Je pensais que seule l’extrême droite défendait une telle proposition (alors qu’en réalité, l’extrême droite, ainsi que l’extrême gauche, proposent une « nouvelle Europe » et non une sortie de l’UE). Pourtant, plus de 175 économistes et 8 prix nobles d’économie semblent d’avis qu’une sortie de l’UE pourrait être très profitable à la zone euro sur le plan économique et social :

https://www.altereconomie.fr/175-economistes-anti-euro/

Entretien avec un prix Nobel d’économie sur cette question :

http://www.euractiv.fr/section/euro-finances/news/economic-nobel-prize-winner-the-euro-was-a-mistake

L'avis d'un économiste français :

https://www.youtube.com/watch?v=vuvdvy6HTnE

Je comprends que l’on puisse être en désaccord avec cette position car il s’agit de débats complexes avec des tenants et des aboutissants que personne ne maitrise vraiment. En revanche, je ne comprends pas pourquoi cette possibilité ne peut donner lieu à un débat démocratique, argumenté et serein dans les grands médias. Cela renforce mon sentiment que la liberté d’expression est très diminuée en France actuellement.

________

Concernant la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne :

https://www.youtube.com/watch?v=UTMxfAkxfQ0

________

Il existe en particulier deux arguments développés par FA et l’UPR qui, selon moi, sont décisifs et contre lesquels la seule réponse possible de la part des grands médias est l’omission et le mensonge. Ce sont en particulier ces deux arguments qui m’ont convaincu de la pertinence des thèses de l’UPR :

1/ L’UE détermine la politique économique et sociale de la France par le biais des GOPE. Le futur président de la république et son gouvernement appliqueront donc ces recommandations comme cela fut le cas précédemment, à la surprise générale (sauf pour les membres de l’UPR !) :

https://www.youtube.com/watch?v=-Jq23As8f6k

https://www.upr.fr/actualite/sera-politique-economique-sociale-de-france-2017-francois-asselineau-nest-elu-president-de-republique-gope-grandes-orientation-de-politique-economique

2/ Il n’est pas possible de modifier les traités européens sans l’accord des 28 pays européens, d’où le mythe de la nouvelle Europe servit au français depuis des décennies :

https://www.youtube.com/watch?v=8Y8EUaFmTyY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qzV52nNCvB0

________

Concernant l’OTAN et plus largement la politique étrangère de la France, en particulier sur le plan militaire, dont j’avais là encore une connaissance assez limitée, la question la plus importante me paraît la suivante : pourquoi la France intervient-elle de manière illégale sur plusieurs terrains d’intervention militaire (notamment en Syrie), c’est à dire sans mandat de l’ONU ? Comment peut-on défendre la liberté et le droit dans ces conditions ? Sur ce sujet, consulter notamment :

https://www.youtube.com/watch?v=EslqQI9IBSA

________

Je trouve en particulier que les grands médias n’ont pas fait suffisamment écho aux révélation de Wikileaks et Assange concernant le financement de Daesh :

https://www.upr.fr/actualite/europe/francois-hollande-appelle-americains-a-elire-hillary-clinton-julian-assange-explique-courriels-rendus-publics-de-lex-secretaire-detat-prouvent-a-promu-fourn

https://www.youtube.com/watch?v=4SXrcj0ijeQ

https://wikileaks.org/podesta-emails/

3/ La situation désastreuse de la France

Il existe maintenant de nombreux « lanceurs d’alerte » concernant la dégradation progressive et inquiétante de l’ensemble des grandes structures liées à l’état en France. J’ai choisi quelques exemples qui m’on semblé les plus caractéristiques de cette logique d’ensemble. Il en existe bien d’autres :

________

Une personne sur sept sous le seuil de pauvreté en France. Environ 800 personnes basculent chaque jour sous ce seuil :

http://www.inegalites.fr/spip.php?article270

________

La corruption dans les partis politiques :

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8V-8Qn7EI

La France est dorénavant 23 ème dans le monde concernant la corruption

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

________

Le développement de l’imposture dans la société française :

https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU

________

A l’université :

https://www.youtube.com/watch?v=MulI1eYOhA0

________

Dans la gendarmerie :

https://www.youtube.com/watch?v=qilMCIOXME4

________

Dans la médecine :

https://www.youtube.com/watch?v=W1WWvWcOKUM

________

Dans la rue :

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-nombre-de-sdf-en-france-a-explose-en-dix-ans_1623371.html

Les solutions alternatives : Lepen ? Mélenchon ? Les verts ?

Je n’évoque pas les candidats des grands partis qui seront conduits à appliquer le programme de l’UE par le biais des GOPE. Je n’évoque pas davantage les petits partis qui pour moi n’ont aucune chance de gagner l’élection présidentielle. J’évoquerais donc trois « solutions alternatives » qui sont parfois abordées par ceux qui comprennent certains des dysfonctionnements actuels que je viens de décrire mais qui pour autant, je le crains, ne saisissent par les écueils de ces éventuelles solutions.

Tout d’abord le FN. Je n’ai jamais envisagé de voter Marie Le Pen car je n’aime pas l’extrême droite et les idées que véhicule ce mouvement politique. Le FN n’est, de mon point de vue, qu’un leurre qui n’a aucune chance d’accéder au pouvoir du fait du « plafond de verre » bien décrit par les sociologues. Le FN a notamment pour intérêt, comme en 2007, de permettre d’élire automatiquement le candidat des autres partis qui parviendrait au second tour. Plus précisément, contrairement à une croyance largement répandue, le FN ne propose pas de sortir de l’UE. De ce point de vue, Marine Le Pen fait partie du système qu’elle dénonce, ce qui explique sa large médiatisation.

Pour ceux qui en doutent :

http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/22/marine-le-pen-time-100-personnes-influentes-gala-reconnaissance-mouvement-qui-monte_n_7114138.html

Le FN ne souhaite pas sortir de l’UE :

https://www.youtube.com/watch?v=SdVYyqB5sAM

________

Alors pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon ? Moins extrémiste, il semble lui vouloir sortir de l’UE. Malheureusement, Mélenchon est l’équivalent de Tsypras en Grèce. Sur ce sujet :

https://www.youtube.com/watch?v=KFF4bmkZ_Bo

A supposer que Mélenchon soit président de la république, ce qui à mon avis est fort peu probable, pour les mêmes raisons que Marine Le Pen, les personnes qui auraient voté pour lui se trouveraient confrontées à ce qui s’est passé en Grèce.

Analyse du programme Européen de Mélenchon :

https://www.youtube.com/watch?v=kvEA-frbckE

https://www.youtube.com/watch?v=mQwP2Dwvu9M

Il n’y aura pas de plan B :

https://www.youtube.com/watch?v=p90qljsQHZo

Les mensonges et les dérives de Mélenchon :

https://www.youtube.com/watch?v=QZJu7oqgdBs

https://www.youtube.com/watch?v=1puvNAhE17Y

Le réveil douloureux : Lettre ouverte à Mélenchon :

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/lettre-ouverte-a-jean-luc-190722

Mélenchon achète ses « like » :

http://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/melenchon-et-nkm-champions-des-71565

________

Alors, pourquoi pas les verts, en particulier lorsqu’on est très préoccupé, ce qui est mon cas, par les questions écologiques ? Malheureusement, les écologistes ne peuvent porter une solution alternative pour une raison simple : ils appuient le fonctionnement et l’évolution actuelle de l’UE qui de toute évidence empêche une avancée véritable en faveur de la planète. De mon point de vue, le seul parti qui permet une évolution nette et claire en ce domaine est l’UPR car sans une reprise en main de notre politique intérieure, il ne pourra y avoir de vrai changement en ce domaine. Là encore, quelques éléments :

L’influence limitée des écologistes au sein de l’UE :

https://www.youtube.com/watch?v=r9uFyZWX8P0

https://www.upr.fr/actualite/europe-business-as-usual-la-commission-europeenne-autorise-la-commercialisation-de-19-nouvelles-varietes-dogm

https://www.upr.fr/actualite/france/comment-leu-prefere-les-fabricants-dogm-a-votre-sante

Les euro-régions et les verts :

https://www.upr.fr/actualite/france/eelv-poursuit-son-travail-de-sape-contre-la-republique-francaise

L’attitude très pro-européenne des verts :

https://www.upr.fr/videotheque-upr/emmanuelle-cosse-eelv-souhaite-destruction-de-la-republique-francaise

Conclusion

L’ensemble de ces éléments laissent à penser que nous sommes à présent dans une « démocratie molle » ou encore une « post-démocratie », comme le soulignent un certain nombre d’observateurs. Cela produit des effets délétères, lentement mais surement, sur l’ensemble de la société française et plus particulièrement un appauvrissement accru et régulier des plus pauvres en faveur des plus riches. Cette situation n’est pas inéluctable et nous avons encore la possibilité, comme la Grande-Bretagne, de retrouver notre indépendance en sortant de l’UE. J’entends souvent autour de moi les gens se plaindre de la situation actuelle. Mais la plainte est dangereuse quand elle ne conduit pas à l’action. Les éléments de compréhension et des solutions sont là. De ce point de vue, FA est selon moi la seule option politique qui peut permettre une modification rapide et profonde de notre pays.