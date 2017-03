« POUTINE un dur à cuire »

Salut,

pour moi Vladimir est un « éveillé » , je le ressens de cette façon , il est en général non perçu comme tel...il a un cerveau et bien il s’en sert lui...il est un des nombreux éléments présents sur cette planète que « quelque chose » dirige pour que le mal absolu que représente le NOM ne gagne pas définitivement...

mais ce « quelque chose » ne peut pas et ne va pas tout faire pour nous et si par hasard hélas la masse ne se remets pas en cause elle même en profondeur ce que la masse ne fait pas du tout pour le moment, ce « quelque chose » ne pourra rien de plus pour nous..car c’est à l’humain, à chacun de changer....

je sais : non sujet ....

il est parmi d’autres qui connus ou totalement inconnus qui montrent des chemins qui ne sont pas les leurs mais le juste chemin....

je sais ça fait très niais...alors que la planète entière attend que chaque petit trou du cul de « moi je » lui montre de quel bois il se chauffe, à quel point « je » suis génial , vous savez cet êtres indispensable dont les cimetières sont remplis.....alors que sans le savoir ils sont en fuite de la vie de leur vie , de la mort, de leurs peurs...de leurs souffrances etc alors que il ne s’agit que d’une même « chose », un je qui est peur ,qui est souffrance , qui fuit ..mais la pensée trop limitée car elle est juste ou moyen pour survivre et toujours divise en moi/objet de son analyse par nécessite d’analyse pour créer un analyseur et un analysé , cette pensée croit que je et sa souffrance sont deux objets distinct...ce qui est faux...

oui et alors ?

Alors ce que je vie et essaye de faire est pure illusion, cela n’a pas d’existence...= + de souffrance..si je sais car je l’ai appris pour moi même que la souffrance mentale est un symptôme d’erreur et un catalyseur , je vais trouver le chemin d’une manière ou d’une autre en étant alors aidé par « quelque chose » qui sait...on a tous cela en nous et en dehors aussi..

Si votre pensée est en quête d’absolu ou tout probleme créé par les humains sera régler par une seule personne alors..votons pour un maître qui s’occupera de nous, d’une manière ou d’une autre..

Pour le moment l’humain est hélas resté enfant mentalement, ce qui ne fut pas toujours le cas sinon nous aurions disparu depuis quasiment nos débuts totalement ignorés même si le maître nous raconte des balivernes à ce sujet ..restés enfants mentalement ce qui est une catastrophe à l’age adulte car cela n’est pas sur le chemin , on est comme un fleur qui ne fleurit plus jamais donc, cet humain souffre , ne sait pas pourquoi, ne sait pas qu’il en est responsable..etc

on ressens une insécurité, des peurs, de la souffrance et on fait semblant que : je vais bien tout va bien...

on croit le maître qui dit que vivre c’est combattre, gagner, éliminer etc..en croyant cela on est le vol, la guerre , etc...

alors naturellement de cette vie de conflit ,de combat de compétition entre tous donne un maître hyper puisant, autoritaire, totalitaire, sans compassion ni empathie pour rien du tous se met en place avec notre complicité tacite active ou passive , aveugle pour le moins...et cela va aussi nécessairement créer un réaction de La Nature profondes des choses pour rééquilibrer ce qui ne l’est plus

Vladimir est une de ces « réactions » de l’intelligence Universelle ou Origine niée par les voleurs de chevaux qui nous dirigent vers l’abattoir.avec notre consentement ....une réaction d’ Intelligence Universelle en haut de la pyramide humaine, pyramide qui ne doit pas exister , mais il y a des Vladimir aussi à tous les niveaux...

Le peuple doit se sorti les doigts du cul...il y a un seul chemin viable pour nous ou la vie se trouve...sur le plan pratique il s’agit de coopération, de partage équitable volontaire..la masse ne le veut pas..d’où le drame humain...

sur le pan personnel par contre là sur le chemin chaque « moi je » que l’univers entier envie est seul...

Or on a remarquablement tout inversé si vous avez saisi ce que je dis ...on a mis le personnel à la place du collectif et du collectif à la place du personnel..on a donc inversé les polarités....

après on s’étonne mais faut pas..

Alea jacta est convient bien ici aussi....comme Félicie