Poutou fait du Coluche 3 minutes et ils veulent déjà le supprimer

une seule entreprise qui lorsqu’elle vous embauche, permet aussi à votre femme et à vos enfants d’être grassement payés

C’est bien le principal problème de notre société. Dans les petites boites, évidemment qu’on embauche des proches quand on peut. Dans les grosses on se fie plus à la compétence, mais connaître les patrons ne nui pas non plus.

Mais c’est de l’argent privé. Et c’est vrai aussi pour l’indemnité du Député qui a le droit de faire ce qu’il veut avec.

Mais là ou on est un passe d’institutionnaliser, c’est dans la fonction publique. Certains services, les syndicats ont demandé et obtenu que les rejetons de fonctionnaire aient une priorité à l’embauche par exemple sous forme de points en plus. Ainsi, dans mon village, les cantonniers font recruter tous leurs enfants. Dans les grandes écoles, la connaissance du système assure aux gosses de profs et de fonctionnaire la majorité des bonnes places.

Cela ne les gêne pas.