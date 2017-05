Présidentielle 2017 : le programme du Front national est-il national-socialiste ?

Pourquoi se poser la question ? Peut-être parce que le parti de Marine Le Pen se nomme Front national. Non pas Front patriotique. D'ailleurs, du national-socialiste Marine Le Pen s'en revendique, sans aucune honte.

Les mots ont du sens. Le programme de Marine Le Pen est politiquement 100% nationaliste et, depuis récemment, il cible 100% des ouvriers, des travailleuses et des travailleurs. Celles et ceux, déçus par toutes les gauches : par le PCF, par le PS, par le NPA, par Lutte ouvrière et aussi par le FdG dit aussi la France des insoumis. D'ailleurs, chez cette dernière, insoumise, 47%, soit presque 200 000 adhérent(e)s, sur 450 000, n'ont pas pu voter, car le choix Marine Le Pen ne leur a pas été offert, par J.L Mélenchon

Laissons cela. La démocratie s'est exprimée, le 23 avril dernier, en donnant un pourcentage impressionnant et historique au Front national.

* National , le Front national est ! Génétiquement, de par son ADN, et comme son nom l'indique, le Front national a toujours été pour une France repliée sur elle-même et sur l'idée de la Nation. Une Nation grande, forte, autonome et indépendante. Une Nation constituée, uniquement, de Françaises et de Français d'origine, et surtout, chrétienne, car l'Europe est, et ne peut être, que chrétienne. Une Nation, quelque peu xénophobe ("on est chez nous") qui ne va pas, quand même, jusqu'à l'idée d'une race française, mais, s'en approche à mots couverts. C'est très proche de la théorie du grand remplacement, portée par le numéro 3, très catholique, du Front national : Nicolas Bay ! Une Nation, propriétaire de sa monnaie, et d'une Banque centrale, totalement, aux seuls ordres du seul pouvoir politique. Une Nation, protégée de l'extérieur par des frontières terrestres, maritimes et aériennes sûres, contrôlées et bien gardées. Une Nation au protectionnisme colbertiste et guerrier. Une Nation n'ayant, sur son sol, aucun étranger illégal, sans papier français. Et, si il y a quelques illégaux, ils sont immédiatement renvoyés chez eux (même si l'on ne sait pas d'où ils viennent), et, surtout, ne sont ni soignés, ni aidés de quelque manière que ce soit : école, abri, nourriture, etc., etc. Une Nation, ne voyant que ses propres intérêts, car n'ayant aucun regard sur ceux de ses alliés ou ex-alliés naturels, qu'ils soient : Américains, Britanniques, Canadiens, Kiwis ou Australiens (les Russes étant à part). Une Nation, bien sûr "une et indivisible" : une seule langue, un seul peuple, une seule ethnie, une seule religion, etc., etc., une seule cheffe.

La Nation de Le Pen, c'est le cœur du nationalisme, xénophobe, frontiste. Le Pen, père, a d'ailleurs construit le Front national sur cette idéologie. Idéologie qui peut, d'une certaine manière, lointaine, en rappeler une autre, funeste et terrible, décrite dans Mon Combat, où : le "chez nous" est répété 27 fois et celui d'ouvrier l'est, 131 fois. Idéologie, qui a commencé à changer le cours de l'Histoire mondiale dès 1920. Seul le nom du peuple à proscrire n'est plus le même. Aujourd'hui, c'est le peuple mahométan !

* Socialiste le Front national est ! Marine Le Pen fait, désormais, souvent référence à Jean Jaurès, grand socialiste humaniste, et même, à Karl Marx, l'un des concepteurs du socialo-communisme. De plus, elle va à la rencontre (appareil photo à la main) des ouvriers de l'industrie et des services, des travailleuses et des travailleurs de la terre. Elle leur promet monts et merveilles, une hausse importante de leur pouvoir d'achat… une baisse massive des impôts. En un mot : un programme ultra-keynésien !

En 2011, la venue au Front national, de l'énarque Florian Philippot, ancien adhérent du parti souverainiste, du socialiste Jean-Pierre Chevènement, a considérablement élargi la base ouvrière de l'électorat socialo-nationaliste du Front national. Désormais, grâce à Philippot, le Front national recrute chez les souverainistes crypto-socialo-communistes. Tout comme il le fait, depuis presque 3 décennies, chez les déçus marxistes, du futur défunt : le Parti communiste français. Les ouvriers, les travailleuses et les travailleurs l'ont bien compris, le parti qui défendra le mieux leurs intérêts, c'est le Front national, parti nationaliste et socialisant de Marine Le Pen.

Je sais, nous savons tous que, si le national-socialisme a fourni, il y a 84 ans, du travail à la quasi-totalité des travailleuses et des travailleurs allemands, à ceux de souche aryenne uniquement, sous le IIIème Reich, c'est grâce aux grands travaux et à la fermeture des frontières, voulus par Adolf Hitler. Les industries de l'armement et celles des infrastructures, ont tourné à fond, pour permettre à l'Allemagne, d'une part, d'éradiquer son chômage de masse (il le fut), celui issu de la Grande dépression des années 1930, et d'autre part, de se préparer à la guerre mondiale (elle le fit).

Loin de moi l'idée d'associer Marine Le Pen à cette funeste idéologie, mais son père, qui a fondé le Front national et qui le lui a transmis, clé en main, a été condamné pour avoir nié certaines des conséquences de la mise en œuvre du national-socialisme, allemand.

Le 7 mai prochain, nous devons tous, vous et moi, nous souvenir qu'il serait dangereux de mettre en œuvre, en France, une idéologie qui prône : le "chez nous" comme slogan ; le repli sur soi ; le nationalisme ; la fermeture des frontières ; le protectionnisme ; l'isolement dans une Europe devenue fraternelle et non belliciste, malgré ses carences sociales et fiscales ; mais aussi qui prône : la haine de tous ceux qui ne sont pas des ouvriers, travailleurs et travailleuses et des petits commerçants ; de ceux dont le salaire dépasse quelque peu, le Smic (j'en suis) ; des non-chrétiens (j'en suis) ; et peut-être, demain, des étrangers dont les mensurations du crâne (le mien, peut-être le vôtre) ne répondront pas aux normes (caucasiennes) du futur Code civil français ; etc., etc.

Pour moi, seul le vote Macron est possible dimanche prochain. S'abstenir, voter blanc ou nul, c'est voter, de manière indirecte, pour Marine Le Pen et son pitoyable affidé, Nicolas Dupont-Aignan, et aussi, un peu, pour Jean-Marie Le Pen, son historique mandant politique.

P.S : hier soir, face à Macron, Marine Le Pen, grossière et injurieuse, a montré qu'elle n'aurait jamais le niveau d'une grande politique. Elle a ruiné, aussi, les espoirs du Front national d'être, un jour, un parti de gouvernement. La bataille interne, au FN, va commencer. Marion Le Pen, la nouvelle héritière, doit lui succéder rapidement.