Présidentielle 2017 : quid de la compétitivité hors-prix de la France ?

Article intéressant qui parle de la « compétitivité hors-prix » pour arriver à « faut voter Macron » et sans qu’un lien entre les deux soit établi.

La « compétitivité hors-prix » ou pour faire trivial le fameux « achetez allemand c’est solide et sans surprise, même si c’est plus cher » démarre d’un constat simple : Il faut préserver coûte que coûte un outil de production capable d’offrir autre chose que du produit bas de gamme. Et cela c’est une politique qui s’inscrit au minimum sur 50 ans et certainement pas sur la durée d’un quinquennat.

Pour que la France soit en possibilité d’être compétitive d’un point de vue qualité il faut qu’elle préserve son outil de production et qu’elle forme du personnel suffisamment compétent pour transmettre ce fameux « savoir faire ».

Ce qu’elle n’a jamais fait car en matière d’économie la politique française a toujours été court-termiste.

On l’a vu dans les années 80 avec la destruction de la sidérurgie, la construction naval, la chaudronnerie, l’électronique de pointe, l’électro-ménager, la chaussure, etc etc etc (la liste est trop longue). Et on continue à le voire aujourd’hui.

Dites vous bien que le secteur encore préservé à savoir l’industrie du luxe est en train de suivre le même chemin lorsque l’on s’aperçoit que 80% des sacs et valises Louis Vuiton sont fabriqués non pas en France, mais en Roumanie. et cela pour permettre à Arnault d’empocher plus de dividende. Lorsque le même groupe LVMH délocalise les costumes Dior de Picardie en Roumanie (CF Merci Patron ! de François Ruffin) on comprend trés vite que cette marque va disparaître au profit de marques chinoises qui elles ont une stratégie opposée en matière de qualité. car lorsqu’on achète un costume de marque on ne regarde pas son prix.





Macron aura beau faire comme les autres (Mélenchon, Fillion, Lepen) si l’activité économique de la France se redresse, elle se redressera sans créer d’emploi et cela même si on fait cadeau des cotisations sociales. Car la France n’a plus la technologie et les compétences pour se vendre sur le marché