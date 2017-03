Présidentielles : Emmanuel MACRON et son « banquet des cannibales »

Au banquet des Présidentielles de « En Marche » qui a été organisé par Emmanuel MACRON, il y a les « vieux cannibales » de la politique de ces 30 dernières années qui s’y sont invités, mais aussi des plus jeunes aux dents particulièrement longues. Pour les uns comme pour les autres, même si certains l’ont fait de bonne foi, nul doute que la plupart se distinguent par leur opportunisme récurent... Ce qui, en cas de l’élection à la Présidence de la République du maitre de séance, n’augure rien de bon pour la suite…

Pour justifier leur présence à ce « banquet des cannibales », certains affirment sans détour : « Emmanuel MACRON propose une méthode à laquelle nous sommes fondamentalement attachés : dépasser le vote paralysant droite-gauche qui a pour conséquence qu'à chaque élection nationale le camp vainqueur ne pense qu'à défaire ce que les prédécesseurs ont fait »… Et de rajouter : « La campagne électorale que nous vivons est certainement l'une des plus calamiteuses que notre pays ait connue. Notre soutien à Emmanuel MACRON repose d'abord sur la moralisation de la vie publique »…Sauf qu’en y regardant de plus près, la moralisation de la vie publique n’a pas toujours été leur bible, ne serait-ce que par leur attachement au cumul des mandats et à la perversité que cela peut induire…

Observons de plus près quelques un(e)s de ces participants

Il y avait celles et ceux du centre qui s’étaient invités au banquet « d’en Marche » et qui ne se limitaient pas à François BAYROU, 66 ans. Bien au contraire. On y retrouvait : Jean-Louis BOURLANGES, 71, l’ancien parlementaire européen, ex-président de l’UDF et essayiste. Mais aussi le député européen et ex-ministre de l’Economie et des Finances, Jean ARTHUIS, 72 ans ; l’ex-secrétaire d’Etat au commerce extérieur de François Fillon et proche de François Bayrou, Anne-Marie IDRAC, 66 ans ; l’ex-ministre de l’Environnement, Corinne LEPAGE, 65ans, ex Ministre, et le député européen, Jean-Marie CAVADA, 77 ans. Il y a désormais Michel MERCIER, 70 ans, Sénateur, ex Président UDI du Département du Rhône et ex Ministre de la justice de FILLON, suivi par huit autres sénateurs : Michel CANEVET, 56 ans sénateur (UDI-UC) du Finistère, Bernard DELCROS, 64 ans, sénateur (UDI-UC) du Cantal ; Jean-Marc GABOUTY, 68 ans, sénateur (UDI-UC) de Haute-Vienne ; Jacqueline GOURAULT, 66 ans, sénatrice (UDI-UC) de Loir-et-Cher ; Jean-Jacques LASSERRE,73 ans, sénateur (UDI-UC) des Pyrénées-Atlantiques, Christian NAMY, 78 ans, sénateur (UDI-UC) de la Meuse ; Gérard ROCHE, 74 ans sénateur (UDI-UC) de la Haute-Loire ; Jean-Marie VANLERENBERGHE,77 ans, sénateur (UDI-UC) du Pas-de-Calais.

A droite, en plus du très libéral Alain MADELIN 71 ans, ancien Ministre, on trouve : Dominique de VILLEPIN, 63 ans ancien premier Ministre de Chirac, Jean-Paul DELEVOYE, 70 ans, ancien ministre de la Fonction publique de Jean-Pierre Raffarin, et Serge LEPELTIER, 64 ans, ancien maire de Bourges également ancien ministre de l'Écologie de Jean- Pierre RAFFARIN, il y a des plus jeunes avec Renaud DUTREIL, 57 ans, l’ex-ministre des PME sous la présidence de Jacques Chirac, Jérôme GRAND D’ESNON, 59 ans, l’ex-directeur de campagne de Bruno LE MAIRE durant la campagne des primaires à Droite. Jean-Jacques AILLAGON, 70 ans, ancien ministre de la Culture et de la Communication des gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Dominique PERBEN, 71 ans, Ministre de la justice de Jacques Chirac de 2002 à 2005. Philippe DOUSTE-BLAZY, 64 ans, Plusieurs fois Ministre (culture, santé, Affaires étrangères sous la présidence de Jacques CHIRAC entre 1995 et 2007) Citons également les plus jeunes avec Jean-Baptiste LEMOYNE, 39 ans, sénateur LR Aurore BERGE qui, à 30 ans est la plus jeune, dont le ralliement est pour elle « une affaire de génération ». Élue Les Républicains des Yvelines, elle a été membre très active de l'équipe de campagne d'Alain JUPPE, lors de la campagne de la primaire de la droite et du centre.

A Gauche il y avait dès le départ Gérard COLLOMB, 70 ans, sénateur maire Socialiste de Lyon et président de la Métropole, désormais, à son « banquet des cannibales », Emmanuel MACRON peut compter sur le soutien d’une quinzaine de parlementaires socialistes. Parmi eux citons Arnaud LEROY, 41 ans, député des Français de l’étranger, Florent BOUDIE, 43 ans, député de Libourne ; Richard FERRAND, 54 ans, député du Finistère et secrétaire général d’En Marche !, Christophe CASTANER, 51 ans, député des Alpes-de-Haute-Provence, ou encore du sénateur de la Côte d’Or, ancien Ministre de JOSPIN en 2000, François PATRIAT, 74 ans.

On peut noter également le ralliement des ex Verts et d’une sénatrice d’EELV, le député François De RUGY, 43 ans, Pourtant candidat à la primaire de la gauche, il s’était engagé à soutenir le vainqueur. Réputé pour son opportunisme chez les Verts, à HAMON, il a préféré MACRON. Leila AÏCHI, 46 ans, Sénatrice d’EELV, ainsi que Mathieu ORPHELIN, l’ex-porte-parole de Nicolas Hulot, a pris le même chemin. Autre ex Verte la Ministre (de l’inutile) Barbara POMPILI, 41 ans ou encore l’ex député du Rhône et actuel Ministre PRG (inutile au sport) Thierry BRAILLARD, 53 ans. Mais le convive le plus remarqué est incontestablement Jean-Yves Le DRIAN, 70 ans, le ministre de la Défense et président de la région Bretagne.

Nul doute que d’autres cannibales ne vont pas tarder à s’inviter au banquet, à l'instar de Bernard POIGNANT conseiller démissionnaire de François HOLLANDE…

Fort risque de « friture "sur la ligne politique de "l’auberge" MACRON

Le risque c’est que « l’auberge » MACRON et son « banquet de cannibales » à force d’ouvrir à des nouveaux convives ses portes à droite et à gauche, il peut y avoir très rapidement de la « friture sur la ligne politique ». Avec la promesse d’un gouvernement composé essentiellement avec des personnes de la société civile et des personnes du monde politique venant « de la gauche, du centre, de la droite ». Le problème de ce positionnement, comme je l’avais rappelé, s’il devient président de la république et obtient la majorité parlementaire, l'hémicycle risque fort de devenir la foire d'empoigne.

Ne nous y trompons pas, tous ces « braves cannibales » du centre et de droite n’auraient probablement pas fait la démarche qu’ils font, si François FILLON se trouvait dans une dynamique de victoire, idem pour ceux de Gauche si le candidat Socialiste se trouvait dans la même posture de victoire… Et le candidat « d’En Marche » a beau affirmer : « Que toutes celles et ceux qui se retrouvent dans un projet progressiste que je porte, apportent leur soutien, je m’en réjouis. Ce que je veux dire très clairement c’est qu’en même temps je suis le garant d’un renouvellement et d’une alternance profonde. Je dis simplement : ne pensez pas que vous allez retrouver les mêmes visages. C’est important d’être clair. » Déclaration faite au J.T. de France 2 le 23 Mars 2017… Mais au vu de cette liste qui n’est probablement pas close, vu le nombre de convives qui ont dépassé l’âge de la soixantaine, et vu leur enracinement dans la vie politique, on ne peut pas dire que le jeune Emmanuel MACRON qui se veut libéral mais également social devra compter sur la résistance de ses soutiens lorsqu’il voudra mettre en place certains dispositifs, ou simplement céder à certaines de leurs propositions. Par exemple, le ralliement de François BAYROU et de ses ami(e)s centriste et de Droite ne va-t-il pas le contraindre à des concessions qui risquent d’impacter, outre ses prévisions programmatiques budgétaires, son potentiel électoral ? Comme je le rappelais dans un article précédent, alors qu'Emmanuel MACRON n'a pas prévu, jusqu'à présent, de telles aides, François BAYROU souhaite « qu'on aide les familles nombreuses à vivre, à être reconnues ». En précisant« Grâce à notre démographie, la France va être dans une vingtaine d'années le premier pays européen », ajoutant que la France « devrait aller vers un soutien aux familles pour que la démographie se maintienne ». Quand on sait qu’il y a urgence à freiner la croissance démographique, en l’espace des trois révolutions industrielles la population mondiale a été multipliée par 10 sur un peu plus de deux siècles. Actuellement, c’est 1 million d’humains qui s'ajoutent à la population mondiale, tous les 4½ jours. Ces propositions, en cas d’élection de MACRON, si elles étaient retenues, outre qu’elles alourdiraient le déficit et la dette (actuellement plus de 2100 Milliards d’euros) elles auraient un impact désastreux pour notre pays, mais aussi pour l’Europe. Ne pas oublier, plus on fait d’enfants plus on tue la planète…

Parmi l’une des réformes qu’il envisage, par exemple, celle de supprimer la taxe d’habitation, totalement ou partiellement pour 80 % des ménages, mais qu’en sera t-il réellement ?

Si Emmanuel MACRON semble bien conscient qu’au niveau Européen, la France est la championne des impôts locaux, ce qui semble aller de pair avec le nombre d’élu(e)s et collectivités locales, vu ses soutiens, la tâche ne lui sera guère aisée. Pour rappel : Au 1er janvier 2017 on recense 1266 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire français, dans lesquels sont regroupées les 36.614 communes. Parmi eux, il y a 1 019 communautés de communes, 218 communautés d’agglomération, 15 communautés urbaines et 14 métropoles. Le nombre d’EPCI à fiscalité propre a donc diminué de 39 % en un an. Cette baisse se concentre sur les communautés de communes, dont le nombre a fortement diminué (- 45 %). À l’opposé, les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération sont plus nombreuses en 2017 qu’en 2016. La France détient la palme avec 41% du total des communes de l’Europe. Avec 618.384 élus, elle détient de très loin le record du monde, ce qui représente près de 1% de la population française. A titre de comparaison, les Etats-Unis ont 4 fois ½ de moins de parlementaires pour 4,7 fois plus de population. En France, on a un élu pour 104 habitants. Au Royaume-Uni avec 24.000 élus, c’est un élu pour 2.600 habitants. L’Allemagne quant à elle, compte 30 % de parlementaires par habitant en moins que l’Assemblée nationale française !!!

Pour la suppression de la taxe d’habitation, seraient concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 20 000 euros, soit 4 ménages sur 5. Par exemple, un couple avec deux enfants qui gagne moins de 5 000 euros par mois ne serait plus assujetti à la taxe. Le manque à gagner – estimé à une dizaine de milliards d’euros pour les collectivités locales – serait intégralement compensé par l’Etat. Pour Emmanuel MACRON « l’impôt le plus injuste, ce n’est pas l’impôt sur le revenu ». Le candidat s’en prend aux écarts d’imposition qui sont, de fait, extrêmement importants selon les villes. A titre d’exemple, il cite la taxe d’habitation qui s’élevait à 1 440 euros à Argenteuil (Val d’Oise) en 2016, contre 481 euros à Paris. Par ailleurs, selon le candidat « d’en Marche », la proposition de suppression partielle de la taxe d’habitation s’inscrit dans un plan plus large de réforme budgétaire défendu par le candidat. Son programme économique prévoit, notamment, une réduction de 10 milliards d’euros dans le fonctionnement des collectivités locales, avec notamment la suppression de « la vingtaine de départements comprenant une métropole » et un « retour aux 35 heures pour les agents territoriaux ».

Parviendrait-il à imposer cette mesure, sans contrepartie pour les Maires ? Et que dire d’une réforme profonde de la fiscalité locale…

Comme il pouvait s’y attendre, l’annonce de proposition a déclenché de vives réactions de la part des associations des maires collectivités locales qui indiquent que le montant total de la taxe d’habitation s’élevait à 21,7 milliards d’euros en 2015 et l’exonération partielle amputerait les communes « de 36% de l’ensemble de leurs ressources propres », estime l’Association des maires de France (AMF) présidée par François BAROIN (LR) et l’un des principaux soutiens à François FILLON. Par ailleurs, la compensation par l’Etat du manque à gagner ne convainc pas, ni sur les chiffres ni sur les principes. « En privant de manière autoritaire les collectivités d’un tel montant de ressources propres, l’Etat remettrait en cause leur libre administration et leur capacité d’assurer les services publics essentiels attendus par la population, de l’école à la solidarité. » L’association Villes de France, qui regroupe les villes moyennes, va même jusqu’à prédire que « l’existence même des services publics locaux comme les crèches, les écoles et le traitement des déchets serait remise en cause »… Et quoi encore, quand on sait les investissements souvent inutile et des frais de fonctionnement parfois exorbitant dans les communes au delà de 10 000 habitants…

Malgré la compensation par l’Etat promise par Emmanuel MACRON, les Maires accepteront-ils aisément que cette partie de leur indépendance fiscale leur soit retirée ?...

Comme on peut le remarquer la compensation par l’Etat du manque à gagner ne convainc pas, ni sur les chiffres ni sur les principes. Lorsqu’ils déclarent :… « En privant de manière autoritaire les collectivités d’un tel montant de ressources propres, l’Etat remettrait en cause leur libre administration et leur capacité d’assurer les services publics essentiels attendus par la population, de l’école à la solidarité. » La messe des Maires est dite, au prétexte » d’assurer les services publics essentiels attendus par la population, de l’école à la solidarité. » ils refusent que la moindre parcelle de la fiscalité locale leur soit retirée. Les a-t-on entendus protester quand l’Etat a décidé de mettre en place une surtaxe sur les terrains non bâtis concernant certaines agglomérations dites à habitat tendu ? NON bien sur.

Les vieux cannibales de la vie politique Française, comme les plus jeunes qui se sont invités au banquet d’Emmanuel MACRON n’ont t-il pas délaissé l’essentiel ?

Alors que selon les experts du forum économique mondial de Davos nous sommes en train de nous extraire de la troisième révolution industrielle pour entrer dans la quatrième révolution industrielle dite du « Big data » ou méga données, cela ne semble pas préoccuper outre mesure les participants » au banquet des cannibales » de Mr. MACRON, pas plus que lui même d’ailleurs. Outre les prévisions très pessimistes des effets de cette nouvelle révolution du numérique, pour laquelle ces experts prévoient à terme la suppression de plusieurs millions d’emplois et face à la raréfaction des énergies fossiles indispensables pour la production d’électricité, dont elle sera grosse consommatrice (Il est prévu une augmentation de 75% de la production mondiale d’ici 2030), Si on y ajoute les terres rares qui font désormais partie des métaux stratégiques, dont les pays qui détiennent à eux seuls les réserves mondiales de quelques un de ces métaux souhaiteront les protéger, quand d’autres voudront se les accaparer, on court inévitablement le risque de sombrer dans la violence …

Certes, il y a la théorie de « fin du travail » de Jeremy RIFKIN qui déboucherait dans nos pays riches sur le versement, à tous, d'un revenu minimum d'existence, sans contrepartie de travail, ce que proposait Benoit HAMON. Travail qui n'existerait plus que pour quelques-uns, « La fin du travail » version RIFKIN, si tel était le cas, ne ferait que creuser encore davantage le fossé entre pays riches et pays pauvres, d’où les risques d’immigrations massives incontrôlables. Imaginons alors la situation avec une population Française qui en plus serait en forte croissance démographique…

Pour conclure

Les combinaisons politiciennes et les ralliements opportunistes qui en découlent n’apparaissent-ils pas au fond comme « un cache misère » qui permet au principal candidat d’éluder l’essentiel ? Aujourd’hui, Il ne s’agit non pas d’une crise, toujours réversible, mais d’un tournant irréversible de l‘histoire de notre planète. Actuellement l’espèce humaine se comporte en force destructrice qui échappe totalement à tout contrôle. On ne peut pas dire que les personnalités dont les noms figurent dans ce texte aient vraiment pris conscience que depuis le club de Rome, dont les prévisions se vérifient chaque jour, nous allons à grands pas vers la 6e extinction des espèces. Récemment le Monde titrait en première page 53 « % des vertébrés ont disparu depuis 1970 ». On ne peut être que saisi d’effroi devant une telle fulgurance de la destruction de la vie sur terre. Bientôt plus de forêts primaires, les pollutions tous azimuts deviennent un processus létal majeur. En Inde, les taux de pollution atmosphérique sont 120 fois supérieurs aux normes. Disparition des terres arables à raison de 100 000 km2 par an sous le béton et par stérilisation des terres. Stress hydrique pour de nombreux pays, aggravation des phénomènes extrêmes …. La liste est longue des avertissements. Dans ces conditions Il est proprement hallucinant de constater que la réponse unanime pour résoudre cette crise est la croissance, « verte » de préférence…