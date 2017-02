Prêts toxiques escroquant les communes : Un candidat pourra-t-il mettre fin au plus grand scandale financier de l’histoire ?

Le débat électoral a été squatté par la honteuse affaire Fillon. Des sujets sensibles sont scandaleusement censurés par les partis. Notamment les énormes scandales au sein du système bancaire . Un immense degré de corruption pourrait être la cause de ce silence. La censure du débat sur ce grave sujet peut entraîner une perte de légitimité des résultats électoraux, voire entraîner une révolte violente des citoyens. Pourquoi les contribuables français doivent-ils continuer à payer avec leurs impôts jusqu’à 360 milliards d’intérêts abusifs, pendant que la classe dirigeante maintien les banques voyous dans l’impunité totale ? Y compris en se goinfrant parfois sur les fonds publics ?

Pour faire gagner du temps aux lecteurs, je rermplace mon habituel bla-bla rédactionnel en soumettant à la discussion ce communiqué de presse ayant l'avantage de clarifier la position électorale de votre serviteur. Certes, ce communiqué va indisposer certain "patriotes" ayant un choix électoral complètement différent, je le comprend et je respecte. D'autant que "l'extrême centre" que nous sommes censés représenter a toujours indisposé les divers courants éclatés de ce que certains appellent le "centrisme mou". Mais il permettra enfin le débat citoyen sur ce dossier. Il brisera peut-être l'omerta imposé par notre classe politique largement déconsidérée.

VLC (Vaincre Le Chômage, collectif électoral des chômeurs, des précaires et des victimes de l’administration) félicite les équipes de François Bayrou, François de Rugy et d’Emmanuel Macron de s’être alliés à l’occasion des élections de 2017. VLC invite d’autres écologistes, centristes, gaullistes-sociaux et républicains de progrès à faire de même.

VLC attire l’attention sur la nécessité

1°) d’améliorer le mode d’élaboration des futurs textes et communiqués de l’alliance.

2°) de compléter l’ébauche de programme commun en cours d’élaboration, notamment

==> avec la représentation des usagers dans les conseils d’administration des services publics (pour permettre moins de gaspillages ou d’injustices)

==> avec l’ encadrement des banques pour limiter les activités spéculatives, interdire les prêts à taux variables abusifs et faciliter la création d’emplois .

VLC tient à informer les actuels et futurs membres de l’alliance que des maires de communes escroquées par les taux variables toxiques de 20 à 40% vont choisir un candidat s’engageant à restaurer le remboursement bancaire des intérêts abusifs (premier remboursement de 18 milliards d’Euros ordonné par deux décisions jurisprudentielles (8 février 2013 et mars 2014) et par le Conseil Constitutionnel (29 décembre 2013). remboursement bloqué par le gouvernement Hollande avec la complicité du Parlement (vote du Sénat le 23 avril 2013 et de l’Assemblée Nationale le 24 août 2014). A défaut de trouver un candidat moralement crédible soutenant le remboursement des collectivités territoriales spoliées (via multiples crédits sur 20 ans au profit des banques condamnées), ces élus de droite et de gauche désigneront leur propre candidat à la présidentielle .

Si vous connaissez des élus soutenant vraiment cette mise aux pas éthique des banques, contactez-les, contactez leur entourage, afin qu'ils rajoutent enfin dans leur programme officiel quelques engagements (ou au minimum quelques promesses mensongères...) là dessus. Quant aux élus et candidats partisans de l'omerta, de la censure sur cet immense scandale, dénoncez-les vivement. Pas de quartier ! Tous virés !

NB / Un extrait de quelques sources que je vous invite à compléter, à réactualiser, pendant cette web-discussion :

Le Monde du 8 Mai 2012 et du 11 janvier 2014.

Le Canard Enchaîné du 27 août 2014.

Libération du 5 janvier 2014.

Etc.

(utilisez également les liens, plus pratiques)

Je vous invite aussi à voir l'excellent documentaire "INSIDE JOB"

Un film hélas trop partiel concernant les contrats de prêts arnaques eux-mêmes (jusqu'à 5.000 dollars d'intérêts pour un emprunt de 950 dollars !). Mais cette vidéo très bien faite démontre l'incroyable degré de corruption bancaire aux etats Unis et en Europe. Les Clinton et Obama n'en sortent vraiment pas grandis.