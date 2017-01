Primaire PS : y-aurait pas un truc ?

En ce dimanche 22 janvier ils sont allés voter pas à pas, voire même à reculons :

-à midi ils étaient 400.000 votants …

-à 17h00 ils étaient un million … ça sentait le gros bide !!!

Mais par un prompt renfort, à 19h00 ils étaient 1.900.000, soit 900.000 votants en deux heures.

On ne peut évidemment pas mettre en doute l’intégrité d’un parti dirigé par Jean-Christophe Cambadélis, ce garçon qui a été « injustement » condamné en 2006 à 6 mois avec sursis et 20.000 euros d’amende pour recel d’abus de confiance. (on peut trouver l’intégrale de son œuvre sur ce lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Cambad%C3%A9lis )

On ne peut pas non plus mettre en doute l’intégrité d’un parti dont les élections internes n’ont jamais été entachées d’aucune suspicion malgré les affirmations de Mme Royal suite à l’élection de Mme Aubry. (http://www.lefigaro.fr/politique/2009/09/11/01002-20090911ARTFIG00356-fraudes-au-parti-socialiste-royal-exige-des-sanctions-.php )

Mais quand même, il doit y avoir un truc ! D’abord à 17h00 l’homme à la marinière était donné second derrière celui qui veut censurer internet, venait ensuite Gaston Labaffe. Ne pouvons-nous pas imaginer que tous les socialistes d’Evry se soient d’un seul coup mobilisés pour combler le retard de leur poulain et le faire arriver second, avec un remplissage express (et bien entendu légal) d’urnes pour quand même avoir les bulletins en cas de recomptage ? Et puis il y a aussi les « erreurs » (https://m6info.yahoo.com/primaire-a-gauche-des-journalistes-disent-avoir-voter-deux-fois-191853685.html )

Parce que, quand même, 1.000.000 de votants en 8h00 et d’un coup 900.000 en deux heures, est-ce bien raisonnable, est-ce bien crédible ?