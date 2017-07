Privatisation : Macron, Philippe bradent la Nation pour remplir les coffres de l’oligarchie #privatisation

www.initiative-communiste.fr vous explique les causes et les conséquences de cette politique scandaleuse qui dépouillent les français

Lors de son passage à Bercy, Macron a privatisé les aéroports de Nice et Lyon, un vrai scandale financier (lire ici) , vendu les 13% détenu par la France dans PSA Peugeot, vendu pour 2 milliards d’euros du motoriste d’avion SAFRAN (ex sncecma) et procédé à une nouvelle privatisation partielle de ENGIE (ex GDF) et Orange (ex France Telecom).

Après une campagne électorale toute entière soutenu par l’oligarchie capitaliste, il n’aura pas fallu longtemps pour que Macron satisfasse les appétits de tout ce que le pays et l’Union Européenne comptent de puissance d’argent : sous prétexte de désendettement l’Elysée et Matignon se préparent à un nouveau plan de privatisations tous azimuts. Une véritable liquidation des entreprises publiques et des participations détenues par l’état. L’idée ? vendre à bas prix le patrimoine de la Nation pour en faire profiter l’oligarchie capitaliste. Le prétexte ? la dette publique.

le patrimoine de la Nation, celui de ceux qui n’en ont pas. Les services publics, les entreprises publiques, les participations de l’état, tout cela c’est un patrimoine financé et détenu par la Nation. En particulier par les plus pauvres, par l’ensemble des travailleurs. Un patrimoine collectif qui participe de la production et abondent bien souvent le budget de l’Etat. De la Française des jeux à EDF par exemple, ces entreprises et services publics apportent d’importantes contributions, en centaines de millions, voir en milliards d’euros au budget de l’Etat, et potentiellement donc aux politiques publiques bénéficiant à l’ensemble des travailleurs.

Comme Sarkozy ou Hollande, le prétexte de Macron pour brader les bijoux de la Nation, c’est celui de la dette publique. Soit disant l’Etat serait trop endetté et il faudrait donc, tel un père de famille endetté vendre le patrimoine de la Nation. D’ailleurs, c’est un ordre de l’Union Européenne, qui en application des critères de Maastricht et sous la menace de l’Euro somme la France de respecter le critère de Maastricht des trois pour cent de déficit public. Il est ici nécessaire de rappeler l’arbitraire absolu de ce critère d’une part, d’autre part que l’Euro, en privant l’Etat de ses droits de création monétaire, ne lui permet pas de se financer à bon compte, c’est à dire gratuitement. Dans ces conditions, il est impossible pour la majorité des pays de la zone euro de ne pas voir leur dette publique croitre, et donc impossible de respecter les critères de Maastricht. Ce qui permet à la Commission Européenne – dans le cadre de la procédure de déficit excessif – d’imposer son programme de libéralisation et de privatisation. Justement, la France subie une procedure de déficit excessif par la Commission Européenne. Au delà de la vague de privatisation, chacun doit savoir que les loi travail, loi Macron, ANI et autres ordonnances Macron sont la traduction directe des recommandations par Pays (les fameux GOPE) adressées par la Commission Européenne à la France.

En réalité, ce n’est pas les privatisations qui peuvent faire baisser la dette, bien au contraire. La solution est à la fois dans l’analyse de la légitimité de la dette d’une part (une immense partie étant notamment due aux renflouements des banques et cadeaux fait à l’oligarchie capitaliste) ainsi que dans la maitrise de la création monétaire. Rappelons que la banque centrale européenne a décidé de mener un programme de création monétaire supplémentaire spécifique de 60 milliards d’euros chaque mois. Donnés directement aux multinationales et grandes banques. Et on nous parle de dette ? non vraiment, il ne s’agit que d’une forme de racket pour dépouillers les français de leurs patrimoine.

Autoroutes, aéroports, ports, chemin de fer, poste, jeux, tabacs, energie… la liste est longue de ces entreprises publiques ou services publics, bradés ou en passe de l’être

Imaginons que le but de ces privatisations soit réellement celui annoncé par Macron : désendetté l’Etat, permettre d’investir dans les nouvelles technologies. Alors cette politique serait d’une stupidité sans nom. Démonstration :

Ces chiffres n’ont rien de farfelus ni d’originaux, ils sont représentatifs d’une entreprise telle que la Française des Jeux que Macron veut brader.

Alors pourquoi Macron privatise ? parceque l’UE et le MEDEF l’ordonnent ! Pourquoi l’ordonnent-ils ? et bien tout simplement pour permettre à l’oligarchie capitaliste de racheter les pépites de l’Etat à bas prix et de bénéficier de juteux profits ! Si on reprend l’exemple cité ci dessus, mettons que Arnault, Bolloré, Betancourt ou Lagardère rachètent la Française des Jeux. A eux le Jackpot ! et qui seront les perdants ? vous, et moi, les travailleurs français

7 Juillet 2017 , Rédigé par Christian Eckert

Je peux évidemment me tromper, mais je sens que le Gouvernement risque de profiter de cette période pour justifier certains mauvais coups…

J’ai déjà expliqué que la mise en scène de l’audit de la Cour des Comptes n’était que prétexte à reculades pour mettre en œuvre un programme présidentiel non financé.

Mais si je décode bien les propos des membres du Gouvernement, on nous raconte que pour combler le déficit, un des moyens serait de vendre une partie des participations de l’Etat dans des entreprises où elle est actionnaire.

Ceci pourrait paraitre séduisant : on vendrait 4 Milliards d’actions, et on réduirait le déficit de la même somme ! Mais ceux qui nous tiennent ces raisonnements méconnaissent la logique comptable qui prévaut pour les Etats. La comptabilité « maastrichtienne », celle qui calcule le fameux déficit public qui doit être inférieur à 3%, est bien plus fine que cela :

La comptabilité « maastrichtienne » ne prend en compte que les recettes et les dépenses qui sont pérennes, durables et assurées. Ainsi, la vente ou l’achat de titres de propriétés de sociétés ne sont pas comptées comme des recettes ou des dépenses de l’année budgétaire, dans la mesure où ce sont des opérations ponctuelles, réversibles, qui correspondent à une variation du patrimoine de l’Etat.

Quand j’entends dire que la situation des finances publiques conduirait l’Etat à céder des participations, je crains que ce ne soit là un prétexte pour céder à « quelques amis » des parts de sociétés… Si cela améliore la trésorerie de l’Etat (qui n’est pas un problème compte tenu des taux négatifs !), diminue -en fait très peu- la dette publique, cela ne diminuera en rien le déficit de la France du point de vue de la Commission.

Un exemple me vient à l’esprit : il y a un peu plus de deux ans, le Ministre de l’Economie de l’époque (chacun l’aura identifié…) poussait à la vente d’une société possédée presque en totalité par l’Etat : la Française Des Jeux (FDJ). Pour bien comprendre : la FDJ gagne peu d’argent, et ne vaut donc pas très cher. L’essentiel de l’argent qui alimente les caisses de l’Etat vient des taxes perçues sur les mises : plus de 3 Milliards d’Euros. Cet argent est versé à l’Etat en amont des recettes de la FDJ. Celle-ci ne gagne donc que quelques dizaines de Millions d’Euros, qu’elle reverse d’ailleurs en impôts et en dividendes. L’Etat touche donc plus de 3 Milliards de recettes maastrichtiennes. Vendre la FDJ rapporterait une seule fois une recette exceptionnelle de quelques centaines de Millions, mais priverait l’Etat de sa capacité à imposer toutes les règles de prévention à l’addiction, de lutte contre le blanchiment, d’interdiction de jeu pour les mineurs…

Certains pervers (si vous insistez je dirai qui…) avaient même imaginé diminuer les taxes sur les enjeux, pour maximiser les profits de la société et décupler sa valeur boursière… Beaucoup moins de recettes maastrichtiennes, un beau coup de bourse « one shot » et quelques intérêts privés gavés en toute discrétion ! Toute ressemblance avec les sociétés d’autoroute serait purement fortuite !

Un modeste Secrétaire d’Etat s’était opposé à cela. Son Premier Ministre de l’époque, après avoir entendu les arguments des « différents étages » de Bercy, a arbitré en faveur du statu quo… Ce fut, en toute modestie, une de mes satisfactions pendant ces trois années à Bercy.

La théâtralisation de l’audit de la Cour, certains propos de membres du Gouvernement et mon esprit soupçonneux, me laissent à penser que, pour la FDJ ou pour d’autres, les grandes manœuvres ont commencé. J’espère avoir tort !