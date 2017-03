Progression fulgurante de la cote de popularité de Mélenchon

@Sparker

Je ne sais pas exactement mais je crois qu’il y a une partie de lui-même qui ne déteste pas être reconnue ! et que, comme chez tout le monde, quand on en arrive là, on se relâche.

Je pense aussi, comme il est dit en dessous ( au dessus au final !!) qu’il donne énormément et qu’il fatigue et les deux conjugués ne sont pas des éléments positifs.

En 2012, j’étais au PG, et je me souviens, dans l’incompréhension et le rejet le plus total, m’être bagarrée contre les groupies enamourées qui le portaient aux nues.

Mais cela vient peut-être simplement de mon tempérament plutôt introverti qui n’aime ni les lumières ni les flonflons. Un sérieux qui pense que la bagarre continue toujours et qu’il ne faut pas s’arrêter en chemin ni relâcher la vigilance.