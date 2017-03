Pujadas alias Torquemada ?

Rien de tel que de s’indigner devant le traitement subi par Fillon lors de l’émission qui devait sceller son grand retour, ça ne coûte pas cher, ça ne mange pas de pain et, de toute manière, on ne trouvera guère de défenseurs pour sauver la gent journalistique de l’opprobre.

On ne trouvera sans doute pas non plus beaucoup de sympathisants de Fillon pour s’indigner du sort funeste qui l’a une fois de plus accablé.

C’est d’ailleurs le sport favori du parti le plus corrompu et le plus poursuivi en justice dans le cadre de malversations diverses et variées que de jeter le discrédit sur la Justice surtout quand elle fait son métier qui n’est pas de laisser impunies toutes les petites indélicatesses sous le fallacieux prétexte qu’elles touchent le parti qui lave plus blanc que blanc et dont la candidate ne juge pas, elle, utile de répondre aux convocations des juges..

L’auteur aurait pu s’étonner que, de nouveau et plutôt que de privilégier le débat sur les propositions du candidat Fillon qui posent suffisamment question par elles-mêmes, le journaliste de service ait encore perdu son temps et nous ait fait perdre le nôtre en ressassant ce que tout le monde sait et sur quoi chacun a déjà son avis.

Que nenni, il en vient à contester, si j’ai bien compris cette diatribe, l’énumération des faits dont le rappel, tout inopportun qu’il soit, n’est pas un acte de procureur mais d’information et que celui qui en fait l’objet n’a pas besoin d’un défenseur qui s’attache à démontrer la malignité du journaliste.

La Justice aura à statuer sur la légalité des faits mais le public a, lui, déjà jugé sur les manquements à l’éthique la plus élémentaire de quelqu’un qui se donnait naguère le droit de donner des leçons de morale à tout le monde et à ses concurrents en particulier.

Le problème n’est pas non plus que Madame Angot serait venue en service commandé, c’est comme cela qu’elle a interprété son invitation, l’important est le fond de son intervention dont je ne vois pas le caractère odieux sauf à considérer qu’elle a inventé des faits dans le seul but de nuire dans la grande mode des fake news dont certains font un usage immodéré.

Elle a donné son sentiment sur le personnage, sentiment qui est, semble-t-il et si l’on en croit les sondages, assez bien partagé.

Elle a mis Fillon en accusation non par rapport à la Justice mais en relation avec sa morale personnelle, ce n’était peut-être pas le lieu approprié pour déballer toutes ses récriminations encore que ça fasse visiblement le buzz…

Deux articles sur le sujet !

Jusqu’ici !