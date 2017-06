Qatar : premier résultat de la danse du sabre ?

Don Corleone posa la main sur l'épaule de son nouveau vassal et lui dit : "C'est bien. Vous l'aurez, votre justice. Un jour (et il se peut fort bien que ce jour n'arrive jamais) je ferai appel à vous et je vous demanderai de me rendre, à votre tour, un petit service. Jusque-là, considérez ce qui sera fait pour vous comme un présent de ma femme, la marraine de votre fille."

Ce jour qui aurait pu ne jamais arriver est bien arrivé.

A peine Don Corleone était-il rentré à la maison blanche), que trois états arabes du Golfe et trois autres pays ont mis le Qatar au ban diplomatique, en l’accusant de soutenir les « groupes terroristes » et l'Iran.

Le pays de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, monarque de droit divin, se retrouve brusquement rejété par ses voisins l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn auxquels se sont joints l'Egypte, les Maldives et les trois gouvernements rivaux de Libye (une prouesse remarquable mais rarement remarquée).

Tous ces pays ont déclaré qu'ils allaient expulser les diplomates qatariens et donneraient aux ressortissants Qatariens 14 jours pour partir. La plupart des compagnies aériennes de ces pays ont suspendu leurs liaisons avec Doha. L'Arabie saoudite a également fermé la frontière terrestre par laquelle le Qatar importe la plus grosse partie de l’alimentation, ce qui a provoqué un assaut sur les supermarchés. Aussitôt, le président iranien de l'association des exportateurs agricoles, M. Reza Nourani, a déclaré qu’un ravitaillement pourrait être envoyé dans les 12 heures.

L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle avait pris cette décision en raison du soutien du Qatar à divers groupes terroristes et sectaires visant à déstabiliser la région, et en particulier les Frères musulmans, Al-Qaida, Isis et les groupes soutenus par l'Iran dans la province de l'Est du Royaume saoudien.

Le ministère égyptien des affaires étrangères a accusé le Qatar de prendre des "positions antagonistes" et a déclaré que "toutes les tentatives pour l'empêcher de soutenir ces groupes terroristes avaient échoué".

Le journal israélien Haaretz a rapporté que le Qatar, sous la pression de ses voisins, avait déjà demandé aux membres du Hamas de Palestine – jusque là protégé par l’émir - de quitter le pays pour rejoindre le Liban, la Malaisie et la Turquie.

L'Arabie saoudite a déclaré que les troupes qatariennes seraient retirées de la coalition des neuf pays avec lesquels elle fait la guerre contre son voisin du sud : le Yémen.

Si le gouvernement égyptien est bien en prise avec les insurrections d'Isis et des Frères musulmans, l'Arabie saoudite quant à elle est accusée de continuer à utiliser Al-Qaida comme force indirecte en Syrie et dans les combats qu’elle « soutient » avec les EAU au Yémen.

Pr contre, l'Iran fournit une aide logistique à la Syrie et à l'Irak dans leurs guerres contre Isis et Al-Qaïda.

Le Qatar héberge le quartier général de l'armée américaine dans la région, et des avions de la coalition dirigée par les États-Unis bombardent la Syrie et l'Irak depuis la base aérienne al-Udeid.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré : "Cette campagne d'intimidation repose sur des mensonges qui ont atteint le niveau de l’affabulation".

M. Hamid Aboutalebi, conseiller du président iranien Hassan Rouhani, a tweeté : "Ce qui se passe est le premier résultat de la danse du sabre", une référence à la récente visite du président américain Donald Trump qui a participé à ce rituel traditionnel lors de sa visite en Arabie Saoudite.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré : "Nous sommes attristés par la situation actuelles. Nous allons fournir tout type de soutien pour que la situation soit normalisée. "

"Qui va moucharder chez le Parrain s'en tire toujours avec la peau des autres." - Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne - Une journée d'Ivan Denissovitch (1962)