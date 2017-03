Qu’est-ce que la concentration des richesses ?

La concentration des patrimoines et des revenus est devenu un sujet d’actualité surtout depuis la parution de l’ouvrage de Piketty, Le capital au XXIe siècle et d’articles dans les journaux et revues internationales en particulier de l’OCDE, et elle réapparaît actuellement avec la proposition de l’organisme gouvernemental France Stratégie d’offrir à chacun un patrimoine minimal à l’image du revenu universel.

La concentration s’exprime par exemple de la façon suivante : les 20% plus élevés des dépôts dans une banque représentent 60% de leur total. Ou bien les 10% les plus élevés représentent vingt fois les 10% les moins élevés (c’est le « rapport inter décile »). Ce dernier rapport varie à l’inverse du pourcentage choisi. On définit aussi le coefficient de concentration de Gini, qui varie de 0 (chacun possède la même richesse) à 1 (un seul individu possède la totalité des richesses), mais peut prendre une même valeur sur des répartitions différentes qu’il ne peut donc départager. Augmenter (ou diminuer) d’une valeur constante la richesse de tous diminue (ou augmente) la concentration. Multiplier par un facteur constant la laisse constante. Enfin, il n’y a aucune façon de déclarer une valeur statistiquement significative du coefficient de Gini ni du rapport interdécile.

La concentration est donc difficile à mesurer et à interpréter de façon objective. En outre, elle est évaluée sur des données souvent hétérogènes. C’est ce dernier point que j’aborde ici, en me limitant à la concentration du patrimoine.

Piketty reprend de facto la définition du patrimoine proposée dans un article dans un article de Madinier et Malpot publié en 1979 : « parmi les diverses définitions concevables du patrimoine, cette étude en retient une relativement étroite, celle qui correspond en principe à l'assiette de l'impôt sur les successions et qui serait probablement aussi celle d'un éventuel impôt sur la fortune : en ce sens, le patrimoine d'une personne est constitué par l'ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont sa propriété à un instant donné ».

La première démarche consiste à recueillir les données, dont la fiabilité est un paramètre important de la validité des résultats et donc des interprétations.

Lorsque les estimations d’un patrimoine sont effectuées par son détenteur, elles sont évidemment sous-évaluées, donc peu fiables. C’est le cas des patrimoines des personnes assujetties à l’ISF ou connus par sondage.

Les données peuvent provenir aussi des déclarations de succession chez les notaires. La définition de la masse successorale dépend des règles fiscales : les capitaux investis en assurance-vie, par exemple, sont ignorés des notaires. La valeur d’autres biens, comme les forêts, est diminuée par un abattement forfaitaire (75% pour les forêts). Les biens professionnels sont souvent soumis à un régime fiscal particulier. Les droits de succession varient de 0% à 60% suivant la filiation entre le défunt et l’héritier. Comment tenir compte de tous ces paramètres ?

Dans tous les cas, les estimations sont brutes des prélèvements obligatoires sur les plus-values, particulièrement importants en France.

Il y a aussi les liquidités, les métaux précieux, les objets d’art, les capitaux placés à l’étranger qui sont souvent transmis sans être déclarés.

Toutes ces questions concernent la définition même du patrimoine. Il en est d’autres : qui est le détenteur d’une masse successorale ? La concentration n’est pas du tout le même suivant que c’est le défunt ou ses héritiers. Dans ce dernier cas, le partage diminue la concentration puisqu’il augmente le nombre des patrimoines individuels en les diminuant suivant le nombre d’héritiers.

Dans une note de France Stratégie, Clément Dherbécourt observe aussi que les patrimoines sont transmis de plus en plus tardivement du fait de l’allongement de la durée de la vie (à 58 ans en 2050 au lieu de 50 ans maintenant). La valeur du patrimoine transmis dépend aussi de la date de la transmission et de l’âge du donateur. Il est donc quasiment impossible d’évaluer correctement, comme le reconnaissent Madinier et Malpot d’ailleurs, la relation entre l’évolution démographique et la concentration du patrimoine.

La notion de patrimoine est aussi liée au régime de propriété en vigueur dans chaque pays. La terre agricole en surface a toujours fait partie du patrimoine en France, mais dans les pays musulmans c’est un bien commun : personne n’y est propriétaire de terres agricoles. Aux États-Unis, le sous-sol appartient au propriétaire de la surface (et l’espace au-dessus), d’où les fortunes pétrolières et minières. À Cuba, la propriété privée n’existe quasiment pas. Comment comparer les patrimoines dans ces pays différents ? Au plan de leur estimation ensuite : admettons qu’une tente dans le désert vaille 1 000 € et qu’un appartement à Paris 300 000 €. Il s’agit de faux prix, puisqu’il n’y a aucun échange entre ces biens. Dire que le propriétaire d’un appartement à Paris est trois cents fois plus riche que celui d’une tente dans le désert n’a aucun sens.

Cette limite de l’évaluation quantitative est connue depuis longtemps. Dans sa correspondance avec le mathématicien Cramer en 1730, Buffon écrit : « Un mathématicien dans son calcul, n'estime l'argent que par sa quantité, c'est-à-dire, par sa valeur numérique ; mais l'homme moral doit l'estimer autrement & uniquement par les avantages ou le plaisir qu'il peut procurer ; il est certain qu'il doit se conduire dans cette vue, & n'estimer l'argent qu'à proportion des avantages qui en résultent, & non pas relativement à la quantité qui, passé de certaines bornes, ne pourroit nullement augmenter son bonheur. » On sait que le prix de l’immobilier parisien a augmenté considérablement de 1997 à 2008 : c’est un enrichissement fictif des propriétaires-résidents, l’augmentation de sa valeur n’améliorant pas les conditions de vie de l’occupant.

Les régimes de retraite exercent enfin un effet sur les patrimoines : la capitalisation augmente les patrimoines au moins pendant la vie active, contrairement à la répartition qui est un flux. Comment comparer la concentration des patrimoines au Chili (régime de capitalisation) et en France (régime de répartition) ?

Toutes ces remarques incitent à la plus grande prudence dans les interprétations. Lorsque les données sont précises et clairement définies, comme les ventes dans un hypermarché, les dépôts sur les comptes bancaires, la concentration est un indice utile : si les 5% plus gros clients d’une entreprise représentent 90% de son chiffre d’affaires, la politique commerciale doit absolument chercher à éviter leur départ à la concurrence. Inversement, lorsque les données ne sont pas fiables, la quantification n’a guère d’intérêt, et les comparaisons des concentrations dans le temps et dans l’espace sont complétement illusoires puisque tout l’environnement varie. Enfin, prétendre comme l’association Oxfam que « Les 1 % des plus riches possèdent plus que 99 % de la population mondiale » est un argument intellectuellement malhonnête. Qu’il soit repris tel quel par la plupart des journalistes montre leur absence d’esprit critique.

La tentation est grande évidemment d’utiliser cette notion pour confirmer une idéologie a priori et proposer une redistribution du patrimoine au plan générationnel (France Stratégie) et international (Piketty). Ne faisons pas la même erreur que Karl Pearson, statisticien de la fin du XIXe siècle, qui justifiait l’eugénisme par une méthode statistique (la régression-corrélation) qu’il avait lui-même mise au point, et qui était partisan « d'un socialisme planificateur, technocratique et réformiste, prônant la concentration de la totalité du capital entre les mains d'un État tout-puissant gouverné par l'élite intellectuelle ». Les scientifiques, qui se classent eux-mêmes dans l’élite intellectuelle, sont parfois des apprentis-sorciers.

Toute décision collective crée un risque collectif dont les victimes ne sont pas responsables. C’est ce risque que le pouvoir politique doit éviter. Il ne doit pas se laisser aveugler par des statistiques éventuellement manipulées ou interprétées de façon tendancieuse qui paraissent confirmer une idéologie préconçue.

On trouvera dans mon essai Un projet social-libéral pour la France des compléments sur la concentration du patrimoine et les références précises des citations figurant dans cet article.