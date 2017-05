Qu’est-ce que la (vraie) richesse ?

Bonjour.

Dés qu’on aborde ce sujet sans fond, on aborde forcément les lieux communs. Richesse spirituelle, et richesse vile, des arrivistes, rendant parfois totalement malade. Un thème qui défile de Diogène à Harpagon, en quelque sorte. La notion de pouvoir, de désir, et d’envie, sont concomitante. Je dirais que c’est un leurre, donc, que seul le bonheur existe, tout en ayant conscience que je n’ai rien dit, et que je ne veux surtout pas parvenir à une vérité quelconque à ce sujet de grand mensonge et de haute omission.

Au moins ne pas perdre le nord !



Relire le cantique des cantiques, sentir le vent dans ses cheveux, avoir une douce amie, partager une soirée entre amis dans un jardin d’été, pédaler sous la lune ronde, écouter le chant de la chouette, voilà des moments délicieux, les plus forts de l’existence, et qui sont à la portée de plus, et qui sont à l’omega quand on les partage. Le partage, voilà le vrai bonheur, dans une communauté de gens tolérants, qui vous estiment, et que vous estimez. Bien sûr, parfois de méchants ragots, prouvant que sur cette terre, tout est fragile, que le pire est possible, la rumeur, la méchanceté, l’envie, ces poissons. On aurait voulu vivre ainsi des millions d’années, comme disait Nino Ferrer. Et pourtant le sud.