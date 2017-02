Qu’est-ce qui Attend l’Ordre mondial et l’Occident ?

Depuis que le président américain Donald Trump est entré en fonction le 20 janvier, les institutions de recherche et de réflexion ont effectué une multitude d'études non seulement sur l'avenir du président Trump lui-même à la Maison Blanche, mais aussi sur le futur rôle des États en tant que leader de l'ordre mondial.

Des concepts tels que « La nouvelle ère » et « l'ère post-occidentale » et « l'ère post-américaine » ont commencé à se produire fréquemment parmi de nombreux chercheurs et politiciens, et beaucoup croient que les positions et les orientations de Trump dessinent de nouvelles caractéristiques des États-Unis, qui sont caractéristiques de l'isolationnisme, non seulement envers le monde, mais aussi envers les valeurs et les idées qui ont longtemps été promues dans ce que l'on appelle le modèle de valeurs américain, ou le modèle de valeurs occidental, fondé sur le rejet du racisme et La défense des libertés et des droits de l'homme, l'ouverture et l'intégration dans la vague de la mondialisation. Ces valeurs sont incarnées dans ce que l'on appelle le rêve américain, qui est l'un des « éléments exportés » les plus importants de l'Amérique pour des centaines de millions de personnes dans le monde. L'idée de fermer les portes et de se retrancher derrière les murs est totalement contre l'idée de la mondialisation. En outre, comment le commandant du système mondial peut-il abandonner le siège du conducteur, malgré les pertes stratégiques coûteuses qu’un tel acte entraîne ? Mais ce qui me préoccupe ici, c'est que l'idée est déjà sur la table et ne provient pas de mon imagination.

L’après l'ère occidentale est un concept relativement nouveau dans la science stratégique qui vint récemment dans les mots du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov samedi 18 février dans un discours à la Conférence de sécurité de Munich. Lavrov a déclaré que l'OTAN est une institution de la guerre froide et que son expansion a entraîné des tensions sans précédent en Europe au cours des trois dernières décennies.

Il est clair que la position du président américain Donald Trump sur l'OTAN a attiré la Russie pour tenter de saisir cette opportunité et sauter sur cette alliance qui est un symbole d'hostilité avec elle en tant que successeur légitime de l'ex-Union soviétique, que l’OTAN a été établi pour rivaliser avec lui pendant la guerre froide. La Russie considère toujours l'expansion de l'alliance comme ciblant la Russie en dépit de tous les développements dans les relations entre Moscou et les capitales occidentales.

Lavrov dit que la guerre froide brûle encore dans l'esprit de certains politiciens occidentaux, et les guerres, comme il le dit, commencent dans les esprits d'abord. Il dit aussi que son pays « ne cherche pas un conflit avec quiconque, mais est toujours en mesure de se protéger ». Il est clair que la Russie rejette fortement les règles régissant l'ordre mondial existant et estime que « le monde ne peut pas continuer à être gouverné par une élite de pays »

Les conflits et les tensions entre la Russie et l'Occident ne sont pas nouveaux et ne s'arrêteront pas dans un avenir prévisible, mais ce qui me préoccupe ici, c'est qu'il y a des dénominateurs communs qui ont commencé à prendre forme entre la Russie et les capitales occidentales. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré lors de la même conférence : « Nous n'avons pas encore un système international clair ». Et il ressort de l'analyse de ces mots que la relation problématique avec la Russie est un aspect de l'absence d'un système global. Les Etats-Unis, en dépit de leur leadership dans le système mondial, ne pourraient pas encore développer une stratégie spécifique pour faire face à l'influence russe.

L'Union européenne se dirige maintenant vers une analyse plus approfondie de la relation problématique avec la Fédération de Russie, surtout après que l'UE se soit réveillée sur la possibilité du retrait de la protection américaine pour l'Europe, selon les propos du président Trump. Bien qu’improbale de manière réaliste, une telle possibilité reste présente dans les comptes stratégiques, et elle doit être anticipée par la préparation d'alternatives pour y remédier chaque fois qu'elle se produit. C'est pourquoi la chancelière Merkel affirme que « nous n'avons pas pu établir des relations stables avec la Russie pendant les 25 dernières années, mais la Russie est notre voisin et se situe aux frontières extérieures de l'Union européenne », où elle a parlé des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme, et a appelé au maintien du mécanisme de travail au sein du Conseil « OTAN-Russie ».

Bien que le vice-président américain Mike Pence ait tenté « d’adoucir » la position du président Trump, qui avait précédemment décrit l'OTAN comme une « organisation défunte », il a réitéré l'appel à des partenaires européens pour allouer 2% du PIB de leurs pays pour les dépenses militaires, se référant à l'interdépendance entre les États-Unis et l'Europe dans les mêmes valeurs, en parlant de valeurs telles que la liberté, la démocratie, la justice et la primauté du droit !!.

Pour sa part, le journal The Independant a publié un rapport disant que le monde est déjà sur le point d'entrer dans l'ère post-occidentale, en raison de l'atrophie de l'influence européenne et du déclin de l'influence américaine qui offre une rare opportunité aux pays comme la Russie dans la formation d'un nouvel ordre mondial. Le rapport est fondé sur des estimations contenues dans les propos de Wolfgang Aahinger, président de la Conférence, dans un rapport publié peu de jours avant la conférence annuelle de Munich sur la sécurité et il a estimé que le référendum Brexit et l'élection de Donald Trump ont provoqué la déstabilisation d'institutions internationales comme l'Union européenne et les Nations Unies et l'OTAN. Il a prédit que les États-Unis passeront d'un pôle mondial du commerce et de la sécurité à une politique étrangère unilatérale et peut-être à une politique étrangère centrée sur elle-même. Il a dit que l'administration américaine actuelle est un catalyseur puissant pour l'émergence d'un « monde après l'ordre mondial ». Il a ajouté une phrase importante lorsqu'il a dit : « Nous sommes probablement sur le point d'entrer dans l'ère de l'après-Occident, qui est une époque où les joueurs qui ne sont pas occidentaux participeront à façonner les affaires internationales, soit en parallèle avec les mêmes cadres multilatéraux qui étaient la pierre angulaire de l'ordre mondial libéral depuis 1945, ou d'une manière qui représente une menace pour ces cadres ».

Ce vétéran politique a fait valoir des idées intéressantes comme celle de dire que certains des piliers les plus importants de l'ordre mondial libéral occidental se sont affaiblis et que les ennemis des sociétés ouvertes ont pris l'offensive et que la foi des citoyens des démocraties dans la capacité de leurs régimes pour obtenir des résultats positifs pour eux sont devenus de plus en plus faibles, et qu'ils préfèrent maintenant des solutions nationales et la fermeture des frontières sur la mondialisation et l'ouverture. Quant aux régimes non libéraux, ils semblent bien fondés, tandis que la volonté et la capacité des démocraties occidentales dans la formulation des affaires internationales et dans la défense du système libéral basé sur la loi est en déclin.

Ce discours est très intéressant et mérite une grande attention de la part des spécialistes et des chercheurs, car il signifie la reconnaissance par l'Occident de ne pas être en mesure de gérer des crises telles que la Syrie et l'Ukraine et d'autres crises. Ce qui nous préoccupe dans la région, c'est que ces débats peuvent contribuer à la création d'une situation sans précédent de vide et peut-être de lutte stratégique pour combler le vide créé par le déclin de l'influence occidentale et même pour créer un nouvel ordre mondial. Nous pouvons nous attendre à ce que les pays dotés d'ambitions stratégiques, comme l'Iran et d'autres pays, poursuivent et testent la volonté du monde et sa capacité de freiner leurs projets de prise de contrôle des pays et régions voisins ou de redessiner la situation géopolitique régionale.