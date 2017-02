Quand des policiers se comportent comme des crapules...

C'est indéniable, les policiers, confrontés à la violence de notre monde, font un métier difficile : insultes, caillassages, dangers de toutes sortes, mais parce qu'ils représentent l'ordre et la loi, ils ont un devoir de justice et d'exemplarité.



Ils se doivent d'être irréprochables dans leur comportement.



Or, ce qui s'est passé jeudi dernier, à Aulnay-sous-Bois, l'arrestation violente d'un jeune homme, révèle de graves dysfonctionnements.

Quatre policiers sont accusés d'avoir blessé un jeune homme de 22 ans à coups de matraque, lors d'une interpellation qui a "choqué" la cité des 3 000.

Une technique d'interpellation qui ne peut, en aucun cas, se justifier...



Le jeune Théo agressé par la police se retrouve, à l'issue de cette interpellation, dans l'incapacité de travailler pendant deux mois : blessé grièvement à l'anus, il risque de garder des séquelles très graves de ce qu'il faut bien appeler un viol à la matraque. Il risque même une incapacité permanente.



On est stupéfait par la violence des faits : un policier n'a-t-il pas un devoir d'exemplarité ?

Où est l'état de droit, où sont les valeurs de l'état, si des policiers se comportent comme des voyous et des tortionnaires ?



Car, face aux blessures de ce jeune homme victime d'une interpellation, on peut parler d'une véritable séance de torture infligée à un innocent qui n'était lui-même ni armé, ni violent.



Les faits sont graves : un viol à la matraque procède d'une volonté d'humilier et de dégrader un être humain.

C'est intolérable et inadmissible.



Bien sûr, une enquête est en cours pour éclaircir totalement cette affaire : il faut en attendre les résultats.



Mais, on peut se poser cette question : qu'est ce qui peut justifier une arrestation si brutale, alors que le jeune homme interpellé n'avait aucun fait à se reprocher ?

Qu'est-ce qui peut justifier un viol, une atteinte à la dignité humaine ?

Une matraque utilisée pour violer un suspect, c'est, là, une volonté de dégrader, d'avilir, d'humilier.

Ce sont des méthodes dignes de barbares et de bourreaux.



Les policiers coupables de cette agression méritent des sanctions exemplaires, afin que de tels faits ne puissent se reproduire.

