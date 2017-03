Quand l’Émission politique se mue en Faites entrer l’accusé

Malaise. Un gros malaise. L’Émission politique de France 2 consacrée hier soir à François Fillon dans le cadre de l’élection présidentielle restera dans les annales. Une émission totalement à charge contre son invité dont le point d’orgue aura été la prestation de Christine Angot toute en outrance. Pourquoi tant de haine et d’acharnement à l’encontre d’un candidat en mauvaise posture dans les sondages ? Halte au feu sur l’ambulance Fillon. Laissons les juges travailler et les électeurs voter.

Sur son chemin de croix, le candidat Fillon a eu droit hier soir à une belle séance de lapidation médiatique, ad nauseam. Pas un affrontement intellectuel sur le fond, à commencer par le respect de la présomption d’innocence ou sur le programme, mais un tir aux pigeons sur un homme acculé, dans l’incapacité de faire valoir sa défense.

Il est solide François Fillon mais on a senti, et l’intéressé l’a avoué lui-même, que dans la chasse à courre ouverte depuis sa victoire dans la primaire de la droite, le gibier traqué par la meute commence à s’essouffler. Loin de se calmer les chiens s’enivrent de leur pouvoir de mort et redoublent d’aboiements. L’hallali n’est pas loin. Le goût du sang monte dans les arrière-gorges.

Cette dérive est plus qu’inquiétante. Elle témoigne de deux France qui s’éloignent l’une de l’autre et qui ne veulent plus vivre ensemble. D’un côté une droite conservatrice, réactionnaire dans sa volonté d’arrêter et de revenir sur l’évolution d’une société dans laquelle elle ne se reconnaît plus. De l’autre, une gauche bien-pensante effrayée de voir sa place et ses petits avantages remis en cause par une alternance au départ assurée, placée sous le sceau du grand bond en arrière. Ce choc des blocs est le prolongement des crispations et de la violence qui ont entouré l’adoption du mariage pour tous.

Il ne s’agit pas de savoir si on est pour ou contre François Fillon et le programme qu’il défend mais comment on assure les conditions d’un débat démocratique normal. Or, force est de constater que l’acharnement à vouloir faire tomber François Fillon et à priver la droite d’un candidat à la présidentielle est une situation sans précédent. Le fait de distiller au compte-goutte des révélations sur la base d’un calendrier millimétré ne vise qu’à mettre le candidat de la droite dans une situation d’empêchement en se servant habilement du décalage entre le temps politique et celui de la justice, qui établira au final la vérité. Dans ce contexte, il n’est pas normal de s’interroger sur le fait de savoir si certains médias ne sont pas instrumentalisés par un petit cercle qui effectivement userait de la machine de l’Etat pour collationner et monter en épingle des informations confidentielles.

Car ce qui reste tout de même gênant dans l’affaire Fillon c’est le sentiment que l’homme de la Sarthe fait l’objet d’un traitement particulier, personnalisé, que l’exigence d’éthique est sélective. S’il faut passer au scanner les hommes politiques, il faut le faire avec tous.

Procureur auto proclamée d’un dossier dont elle ne connaît les faits que par la presse interposée, Christine Angot a été hier soir l’illustration parfaite du populisme contre lequel les médias ne cessent de nous mettre en garde. Le plus grave, c’est bien que ce soit une émission du service public qui ait mis en scène une telle séquence, contre-productive au final puisqu’elle renforce la posture victimaire de l’accusé. Une séquence qui légitime les propos du commerce, les généralités, les accusations gratuites. La question de fond, essentielle pourtant n’a pas été traitée. Que peut la présomption d’innocence face au tribunal médiatique ?