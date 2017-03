Quand la drogue s’invite au lycée...

@rosemar





Bonjour, je suis sorti du lycée il n’y a pas si longtemps que ça.





J’ai des amis qui fumaient pour se détendre de leur vie de merde chez eux, et d’autres parce qu’il en avait marre du monde dans lequel on vie et n’en avait strictement rien à foutre de leur avenir étant donné qu’il n’y en a pas de leur point de vu.

On a envie de se dire « tient je vais être bon à l’école faire 10 ans d’étude pour travailler toute ma vie arriver à la retraire à 80 ans et ne pas pouvoir en profiter ? A quoi bon travailler dans ce cas au lieu d’être chez soit et de gagner 500 euro par mois du RSA ou être intérimaire ? » Voilà ce qu’ils se disaient.

Plus les année passent et plus je me rend compte qu’il y a de moins en moins de jeunes personnes qui veulent faire ceci ou cela ; parce qu’il savent qu’on sera manipuler quoi qu’il arrive.

On ne décide finalement de rien.

Et puis a force d’entendre « les jeunes ceci les jeunes cela », plutôt que de se battre et d’aller droit dans un mur parce que les adultes nous prennent pour des enfant de 5 ans au lieu de nous traiter a leur égal, bah on fini par leur donner raisons.

C’est après qu’on se rend compte que c’est trop tard. Mais où sont les parents dans tout ça ?

Sérieux !

C’est des critiques qu’on a du matin au soir.

On se lève a 6h du matin alors qu’on est crevé, on prend le bus à 7h, on arrive au lycée a 8h suite a ça 8h de bourinage de crane. Oui parce que de passer d’une heure d’histoire à une heure d’anglais c’est franchement compliqué et faire ça 5 ou 6 fois dans la même journée on retient rien à la fin sauf nos matière préférée. Minimum 4 ou 5 cour différents par jour, pause de 10 min deux fois dans la journée, plus pause d’une heure pour manger.

On nous presse au self parce qu’on est 50 mille a vouloir passer et quand on fini a 11h35 pour reprendre à 13h que le self ouvre à 12h, le temps que tout le monde passe il nous reste 10 min pour manger et si on est en retard on se fait défoncer.

Les 10 min de pauses est-ce que vraiment on les a ?

Bah non !

Vous vous sortez de votre classe, salle des profs café, vous étés quoi ? 20 prof ?

Nous on est 600 élève à sortir en même temps. Le temps qu’on traverse le lycée et qu’on passe à travers tout le monde sachant que c’est régulièrement que les profs ne nous font pas sortir dès que ça sonne soit pour donner les devoirs ou autre, on a aucun temps libre. On a le temps nous de boire un café ou de fumer une clope ? Oui, si on prend le risque d’arrivé en retard et que le prof nous dise :« Va chercher un mot d’excuse à la vie scolaire » du coup on est énervé et on doit passer 1h à être en colère d’avoir juste voulu se détendre 10 min !

On prends le bus à18h, on arrive à 19h chez nous, on mange et on se douche donc 20h30-21h !

OUUFF on est enfin tranquille !

Ah bah en fait non il y a contrôle d’histoire géo demain, plus des exos de math et une putain de dissertation en français.

Une disserte ça prend 1h de brouillon et 30 min de recopiage a peu prés. Encore faut il avoir de l’inspiration. Et les exos de math bien 20 min et apprendre la leçon d’histoire 1h ou 2h. Si on calcul on est pas coucher avant 23h minimum pour les plus rapide.

Comment on est censé gérer ça nous ?

En début d’année, on est heureux d’utiliser ses nouveaux cahier nouveaux stylo on se dit cette année je travaille c’es la bonne, j’apprendrais mes cours un peu chaque soir ce sera plus facile, on s’y tient 1 semaine maximum 1 mois et après on en peut plus ; On est complément crevé.

Pourquoi les prof ne font-il pas une interro de 30 min avec les gros point à retenir par semaine ? Parce que comme ça plutôt que d’avoir a apprendre un chapitre entier qui des fois fait 6 copie double voir plus et quand on voit ce qui nous attends on est déjà décourager. Surtout quand à cote il y a d’autre truc.. c’est plus facile d’avoir 1 ou 2 page à mémoriser par semaine quitte à ce qu’a la fin du chapitre il y est un plus gros devoir sur le chapitre entier mais au moins on aura apprit petit à petit....

Si je prends mon dernier Agenda voilà ce que je trouve :



Lundi : exercice de 1 a 5 page 58 math + contrôle géo sur gérer les ressources terrestre + recherche sur le vin svt

Mardi : Commentaire composé sur la pièce Rhinocéros de Ionesco

Mercredi : Dm de math

Jeudi : Verbe irrégulier de A à G + exercice 1 et 2 sur be+ing

Vendredi : Lire les deux premier chapitre Pride and Prejudices (En littérature anglaise)

Je vous dis pas si on rajoute tout le foutu bordel autour de l’histoire des arts, ça irait encore si on pouvait choisir le thème, mais non c’est imposé !