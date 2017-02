Quand la pollution vient d’Allemagne, ce sont les automobilistes français qui sont sanctionnés par la mairie de Paris

RAS LE BOL DE LA MAIRIE DE PARIS – Partie 4 - La pollution qui vient d'Allemagne est volontairement ignorée par la mairie de Paris. Quand la mairie socialiste de Paris accuse les automobilistes de polluer, c'est un gros mensonge de plus, puisqu'on a appris lors du journal télévisé du 24 janvier sur France 2, que les voitures ne représentent que 14% de la pollution totale, et même pas 27% comme je l'avais écrit en partie 3. Quand les vents viennent de l'EST, cette pollution aérienne vient en réalité d'Allemagne, de Belgique, de la Suisse et d'autres pays. Nous recevons la pollution allemande suite à l'exploitation des mines de charbon à ciel ouvert, et de leurs centrales thermiques au charbon. C'est un mensonge de plus par omission de la mairie socialo-monarchiste de Paris. Sauf qu'il est beaucoup plus facile pour la maire socialo-royaliste de Paris de taxer les vaches à lait d'automobilistes français, que de taxer l'Allemagne à laquelle la mairie de Paris ne pourra jamais imposer une seule vignette anti-pollution. De plus les fumées toxiques de leurs usines et mines à ciel ouvert ne connaissent pas les frontières, comme les nuages Tchernobyl à l'époque.

La Compagnie nationale du charbon britannique, UK Coal, a fermé sa dernière mine de Kellingley le 15 décembre 2015 située au Nord de l'Angleterre, je ne parlerais donc pas de ce pays. Depuis 1945, en Allemagne c'est au moins 300 villages qui ont été rasés pour laisser la place aux mines de lignite (charbon brun), comme aux USA et d'autres pays. Les réserves sont estimées à 900 milliards de tonnes fin 2015, avec 26% aux USA, 18% en Russie, 13% en Chine, etc... Il y a 5 classes de charbon, anthracite, bitumeux, sub-bitumeux, meta-lignite, et ortho-lignite. Il est responsable 46% des émissions de CO2, contre 34% pour le pétrole, et 20% pour le gaz, là déjà on voit apparaître une première escroquerie de nos élites socialistes qui affirment que les véhicules sont les premiers pollueurs de la planète. En 2005, 10 % de l'électricité venait des énergies vertes, 20 % en 2011, 27% en 2015. L'allemagne a prévu de sortir du nucléaire pour 2022. L'arrêt de huit réacteurs nucléaires en 2011 suite à la catastrophe de Fukushima, a fait augmenter la consommation de charbon et aussi les importations d'électricité des pays limitrophes. Le charbon (houille) utilisé dans les centrales thermiques allemandes génère 50% de la production électrique, dont 25 % à partir de la lignite, et 19 % de la houille. L'exploitation du charbon n'est pas près de cesser, puisque le besoin en électricité augmente. Cette région concentre les industries de l'aluminium, de la métallurgie, de la chimie, qui consomment beaucoup d'énergie.

Dans le bassin de Rhénanie, le village d'Immerath d'un millier d'habitants à 40 km de Düsseldorf a été rasé comme 12 autres villages, ainsi que des fôrêts, pour laisser la place à des mines à ciel ouvert malgré des manifestations, comme à Lusace à l'Est de l'allemagne. Ceux qui refusent de déménager sont de toute façon expropriés. Les plaintes et recours juridiques de la communauté de communes devant la cour constitutionnelle allemande, n’ont rien empêché. Le village d'Immertah a été reconstruit 10 km plus loin, et les mêmes noms de rues ont été repris. Ce bassin a été doté de bornes de mesure des particules suite à des protestations, et les niveaux mesurés dépassent toujours les limites autorisées. En 2014 la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait décidé de limiter l’extension de la mine de Garzweiler.

Le bassin de Rhénanie est exploitée depuis 1800. En 2017 il sera une des plus grande mine de charbon à ciel ouvert au monde. En 1990, 129.000 personnes travaillaient dans les mines de lignite allemandes. En 2015 ils n'étaient plus que 21.000, dont la moitié en Rhénanie. Il faut dire que les ouvriers ont été remplacés par d'énormes excavatrices nommées Bagger qui tournent 24h/24h.

RWE extrait 100 millions de tonnes par an de lignite et de « charbon brun » sur 3 mines à ciel ouvert, Hambach, Inden et Garzweiler, soit 9000 hectares, soit 2 fois la surface de la ville de Lyon. Une partie de ce combustible alimente les centrales thermiques à charbon de RWE qui a obtenu en 1990, l'autorisation de poursuivre l'exploitation et d'étendre les surfaces des mines jusqu’en 2045. Trois mines de houille devraient fermer en 2018. Il y a 11 mines de lignite en Allemagne qui ont permis l'extraction de 178 millions de tonnes de lignite en 2014. L'extraction se fait aussi dans 2 bassins qui vont eux auusi s'étendre, dans la région de Lusace qui sont exploités par le groupe suédois Vattenfall. Ils sont proches de la Pologne.

Une tonne de lignite (houille), libère moins de pollution car elle a une teneur en énergie moindre que le charbon. Mais il faut brûler 3 fois plus de lignite pour générer la même quantité d'énergie que le charbon, donc y a-t-il réellement une différence ? Une centrale à lignite reste plus polluante puisqu'elle consomme 3 fois plus. Cette énergie génère de la pollution aux particules fines, des gaz à effet de serre, perturbe le climat, et détruit l'environnement local. Lorsque le charbon brûle dans les centrales thermiques, il génère une tonne de houille qui émet 2,6 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et une tonne de lignite génère 3 tonnes de CO2. En Europe, sur les 10 centrales thermiques les plus polluantes, 5 sont en Allemagne. En 2013, l'allemagne a émis 950 millions de tonnes de gaz à effet de serre, dont un tiers venait de la production électrique. Lors de la COP 21 à Paris en décembre 2015, la conférence sur le climat, il a été demandé à l'Allemagne de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre avant 2020 par rapport à 1990. Fin 2014, le gouvernement a décidé de taxer l'électricité générée par les centrales à charbon les plus anciennes qui sont aussi les plus polluantes. Certaines centrales devraient fermer et être remplacées par des moins polluantes, plus modernes, plus automatisées, et qui nécessiteront évidemment moins de personnel, ce qui avait provoqué des manifestations, mais là de l'industrie de l'énergie, et non pas des habitants des villages. Le porte-parole de la société RWE avait déclaré que la dernière mine fermerait en 2045. Le groupe Vattenfall a décidé d'extraire du charbon jusqu’en 2070, alors qu'elle devait ferme des mines. Le village d’Horno a lui aussi été détruit.

(2,37minutes, 30/09/2012-All) L'excavatrice Bagger 288 de la mine de Garzweiler II, est la plus grosse machine au monde, et elle est même plus grosse que le transporteur chenillé de la navette spatiale de la Nasa. Elle a été construite par Krupp en 1978. Spécifications :

- capacité journalière d'extraction : 240.000 mètres cubes, 12 tonnes/seconde

- soit une file d'attente de camions d'une longueur de 250 km.

- Hauteur : 96 mètres, Longueur 240 mètres, Poids 13.500 tonnes,

- Position GPS 51.066724,6.470861



(3,46 mn En, 31/10/2013) Bucket Wheel Excavator Bagger 293

Elle a été construite en 1995 et est pilotée par 5 opérateurs seulement.

Le Bagger 293 alimente 1000 tapis à bandes vers les trains qui livreront trois centrales électriques locales. Spécifications :

- capacité journalière d'extraction : non spécifiée

- Hauteur : 95m, Longeur 250m, poids 14.500 tonnes

- 5 opérateurs, prix 100 millions$

- 5 ans d'étude et 5 ans pour sa construction

- Roue tournante de 21 m de diamètre de 18 godets X 7 tonnes

- Longueur tapi transporteur de 250 m

- Energie : 17.000 Kw

(2 minutes, 02/03/2013) Accident Bagger - Quand une excavatrice avale un Bulldozer

(1,31 minute, 20/08/2011) Un buldozer se retrouve prisonnier de la roue à godets

(15,08 minutes 21/05/2016) Vue aérienne de la mine de Garzweiler

(5,49 minutes 11/09/2009) Bagger 293 - Bucket Wheel Excavators - Cabine de contrôle de la roue. Il faut reconnaître la haute technicité et automatisation de cet engin.

Conclusion

Nous sommes sommes soumis à une pollution qui vient d'Allemagne avec les vents d'Est, mais ce sont les automobilistes français qui sont sanctionnés par la mairie de Paris par une vignette dite anti-pollution, et une interdiction de circulation des voitures immatriculées avant 1997. La mairie pratique bien une politique de taxation et anti-pauvre. Il y a encore plusieurs autres sources de pollution qui n'ont pas été évoquées par la presse. Ce qui est curieux, c'est le silence de la presse sur toute ces diverses sources de pollution. D'ailleurs ce qui est très curieux, c'est qu'aucun reportage de télé ne nous montre des conducteurs contestataires contre cette vignette, ni contre toutes ces règles imposées par la mairie de Paris. Cela devrait quand même inciter les français à se poser des questions sur la liberté de la presse dans ce pays.