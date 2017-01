Quand la propagande implore dieu !

Michèle Ouimet abandonne le journalisme pour se livrer à dieu !

L'ex-journaliste québécoise, Michèle Ouimet, a décidé de tourner le dos au journalisme pour écrire une lettre à cet être imaginaire qu'on appelle « dieu » !

Voici sa lettre.

Michèle Ouimet qui, depuis déjà quelque temps, a mis de côté sa formation de journaliste pour se vouer, à l'instar de ses collègues, à la propagande.

Entre autres, propagande de promotion de la guerre en Syrie.

Depuis la défaite des assassins qui avaient pour mission d'éliminer le président syrien et dont Mme Ouimet faisait la promotion, on constate chez les propagandistes une dépression sévère qui les assaille. C'est sans doute ce qui explique le besoin irrépressible de Michèle Ouimet d'écrire à dieu.

Mme Ouimet qui pourtant a déjà été féministe, devrait savoir que dieu et que tous les dieux, n'écoutent pas les femmes, mais les soumettent. Les dieux sont tous extrêmement misogynes et leur police sur terre dans bien des cas traite les femmes comme des animaux de compagnie allant même jusqu'à les promener en cage de tissu bleu. Mais bon ! Peu importe, Mme Ouimet, écrit à dieu ! Allah wakbar ! Comme ils disent !

Désolant de la voir ainsi, piétiner sa noble formation de journaliste. Le journalisme consiste à bien rester sur terre, à éviter les croyances. Le journalisme c'est aussi mettre de côté ses opinions et ses convictions pour observer de façon le plus neutre possible les faits.

Le rôle du journaliste n'est pas d'implorer dieu, mais de livrer des faits. Le journalisme c'est débusquer les faits et les faire connaître aux citoyens. Le journalisme c'est faire valoir la réalité.

Par contre, la propagande maquille la réalité et fait la promotion du mensonge afin d'orienter malhonnêtement l'opinion des gens.

La première victime de toutes les guerres, c'est la vérité.

En temps de guerre, il s'agit de faire haïr l'ennemi afin d'obtenir le consentement populaire pour aller le tuer tout en massacrant son Pays.

Rien n'est plus facile que faire de la propagande, il suffit de dire fermement et à répétition sans avoir le moindre besoin de démontrer ou de prouver ses fermes affirmations et ses inébranlables calomnies.

Combattre la propagande est quasi impossible !

Mme Ouimet dit à dieu : « Comment as-tu pu regarder l'humanité s'effondrer à Alep et rester les bras croisés ? »

Mais qui donc est "dieu" ? Est-ce l'OTAN ? Est-ce notre armée canadienne ? Est-ce nos braves et bons militaires occidentaux qui seraient ainsi restés "les bras croisés" parce que personne ne leur aurait dit d'aller participer activement au massacre comme ils ont fait de façon immonde en Libye, cette Libye qu'on nous cache maintenant ou alors comme en Afghanistan où la mort est quotidienne depuis que nos braves l'ont dévasté sous le prétexte mensonger d'éliminer le "terrorisme" ?

Mme Ouimet a vu « à Alep » l'humanité s'effondrer ! Étrange qu'elle ne l'ait pas vu en Libye ! Étrange qu'elle ne l'ait pas vu au Yémen ! Étrange qu'en Irak, il n'y aurait pas d'humanité qui se soit effondrée ! Et étrange que les morts au quotidien en Afghanistan n'ébranlent pas non plus l'humanité !

L'humanité ne serait qu'à Alep et même plus précisément à Alep Est. Là où environ 200 000 citoyens étaient retenus par des égorgeurs sans nom et des débiles beuglant « allah wakbar » en tuant tous ceux qui leur résistaient !

Non, pour Mme Ouimet et ses semblables qui s'enveloppent dans le bon sentiment de dieu pour promouvoir la guerre contre celui qu'elle désigne « hors de tout doute » comme étant le "méchant", le terrorisme en Syrie n'existe tout simplement pas. Ce ne sont que des « freedom fighters » ! De bonnes gens qui luttent courageusement contre un dictateur « sanguinaire » qui s'accroche au pouvoir ! Un méchant qui, dit-on « de façon ferme », tue sa population en visant les écoles, les hôpitaux et les files de gens pacifiques attendant une bouchée de pain

(En propagande, il suffit de dire ! Et hop ! Le tour est joué !).

Cela fait six ans que des hypocrites massacrent l'humanité en Syrie. On y a envoyé plus de 30 000 mercenaires et fous d'allah wakbar issus de 86 pays pour tenter de tuer le président syrien. Les immondes hypocrites ont armé ces assassins, les ont entraînés, payés, drogués et organisés.

Le gouvernement syrien appuyé par une forte majorité de sa population lutte contre ce terrorisme depuis le début. Et c'est un odieux mensonge que de dire que ce gouvernement tue sa propre population. C'est tout le contraire. L'armée arabe syrienne lutte courageusement pour défendre la population syrienne ainsi que son Pays contre ces tueurs venus de partout.

Bien sûr, en Syrie comme dans tous les Pays, il existe des opposants, mais ceux-ci sont très minoritaires. Nos médias nous les présentent cependant comme des représentants de l'opinion syrienne. Quelle malhonnêteté !

Les très nombreuses manifestations en faveur du président Assad ainsi que les manifestations sans équivoques des réfugiés hors de Syrie lors des dernières élections prouvent hors de tout doute qu'une forte majorité des citoyens et citoyennes syriens-nes appuient leur président..

Les gens ne fuient pas ce que la propagande appelle « le rrrrrégime », mais bien la guerre et les égorgeurs qui ont infiltré le Pays.

Voilà la réalité. Tout le monde la voit, mais les propagandistes la nient.

Mme Ouimet dans son délire religieux témoignant de sa déception de voir Assad toujours vivant dit :

« Dieu est infiniment bon, infiniment aimable et infiniment parfait. »

Oui, dieu est « infiniment bon » parait-il ! C'est beaucoup, n'est-ce pas, « l'infinie » ! C'est sans limite ! C'est sans doute à cause de cette bonté sans limite que dieu a créé l'enfer et qu'il y envoie régulièrement des gens y brûler pour l'éternité ! Quelle infinie bonté !

Mme Ouimet dit cependant douter sérieusementde cette bonté infinie :

« Infiniment bon ? Je n'y crois pas un seul instant. Si tu étais bon, tu ne pourrais pas laisser la Syrie sombrer dans la folie sans lever le petit doigt. »

Mais que voudrait-elle que le petit doigt de dieu fasse ? Et qu'est-ce donc que cette folie dont elle parle aujourd'hui ? La Syrie, tout à coup, serait atteinte de "folie" !!!

Comment se fait-il qu'à la première attaque terroriste qui tua des dizaines de Syriens, Mme Ouimet ne se soit pas offusquée de cette folie qui tue les gens ?

En 2011, le 23 décembre, attentat de Damas : deux bombes font une quarantaine de morts et plus de 150 blessés.

2011 : Damas frappé par un double attentat suicide.

C'est ainsi depuis 2011 en Syrie. Pourquoi Mme Ouimet n'a pas dit dès 2011 que la Syrie qui était aux prises avec ce terrorisme sombrait dans la folie ?

Il y a eu des centaines d'attentats en Syrie. Où donc avons-nous vu de la compassion ? Où donc a-t-on vu un « Je suis Damas » ou « Je suis Syrie » ? Nulle part. Aucune manifestation de solidarité et presqu'une jouissance de la part des journalistes de voir ces attentats sanglants ébranler celui contre qui ils font de la propagande.

2012 : Syrie : un double attentat dévastateur frappe Damas, 55 morts

2013 : Syrie. Au moins cent morts dans l'attentat de Damas, selon un nouveau bilan

2013 : Plus de 50 personnes, en majorité des civils, ont été tuées à Damas jeudi dans un attentat suicide à la voiture piégée qui a dévasté une artère proche du siège du parti Baas.

2013 : Au moins 83 personnes ont été tuées dans une série d'attentats à la voiture piégée à Damas faisant de jeudi 21 février la journée la plus sanglante dans la capitale

2014 : Syrie : au moins 100 morts dans l'attentat de mardi à Homs

2015 : Attaques sanglantes de l'EI en Syrie : plus de 120 morts en 24h

2016 : 120 morts près de Damas, l’attentat le plus sanglant depuis 2011

Et pour Mme Ouimet et ses semblables, le terrorisme n'existe pas en Syrie. C'est le gouvernement syrien qui tue ses citoyens !!!

On pourrait lister des pages et des pages d'odieux attentats en Syrie.

Tous les gouvernements du monde entier utiliseraient leur armée pour éliminer ces fous qui tuent sans considération. Mais concernant la Syrie, on implore dieu pour qu'il donne un coup de main à ces assassins qui luttent contre ce gouvernement à abattre !

C'est à vomir. À VOMIR ! Mme Ouimet ! À VOMIR !

Mme Ouimet nous affiche son horreur ressentie devant le nombre de victimes en Syrie ! Mais elle oublie de dire qui sont les responsables de cette immonde tuerie.

« Pour Hollande, Bachar el-Assad doit partir »

« Obama réaffirme qu'Assad doit partir »

« Laurent Fabius : Assad doit partir »

« Pour Riyad, Assad doit partir »

« Kerry dit qu'Assad "doit partir" »

« Pour le Royaume-Uni, Bachar al-Assad « doit partir » »

Voilà ceux qui alimentent la tuerie depuis six ans. Pourquoi ne les dénonce-t-elle pas ?

« La France a fourni des armes à la révolution syrienne dès 2012 »

« Hollande confirme la livraison d'armes aux rebelles en Syrie »

« Nouvelle livraison américaine d'armes aux rebelles syriens »

« Livraison d'armes via la Turquie, une vidéo qui accuse »

« Le Congrès US vote secrètement l’envoi d’armes en Syrie »

« Obama autorise la livraison d'armes aux jihadistes en Syrie »

« L'armée américaine envoie des forces spéciales en Syrie »

« Syrie : Obama ordonne l'envoi de forces spéciales au sol »

« Obama examine ses options militaires contre la Syrie »

« Syrie : Obama demande 500 millions de dollars pour entraîner l'opposition »

« Le Congrès autorise le président Obama à aider les rebelles syriens contre les jihadistes »

« Obama lève les restrictions sur la fourniture d’armes aux groupes armés en Syrie »

Ce n'est pas l'inaction de dieu qui a causé ces 500 000 morts en Syrie, c'est l'action de ces hypocrites que vous défendez, Mme Ouimet.

« Syrie : l'hôtel Carlton d'Alep détruit par une explosion »

« Les rebelles syriens ont "pulvérisé" l'hôtel Carlton d'Alep »

« Destruction de l’hôpital Al-Kindi d’Alep par les "rebelles" (Vidéos) »

« Destruction de l'hôpital d'Alep par les rebelles 20/12/13 »

Vos amis, ceux sur qui vous auriez voulu que dieu veille, se vantent de leur méfait sur le plus grand centre d'oncologie de Syrie, l'hôpital al-Kindi d’Alep :

« Al-Nusra Front Attacks The Al-Kindi Hospital In Aleppo »

Expliquez-moi, Mme Ouimet, comment vous pouvez voir en ces fous qui beuglent « allah wakbar » de braves combattants de la liberté dont dieu devrait prendre soin.

Des tournages de folie, de destruction, de tueries immondes, même de décapitations explicites et sanglantes, il y en a plein pour témoigner de ce que vivent les Syriens et les Syriennes. Ces nombreux vidéos témoignent de cette agression terroriste INDÉNIABLE que vit la Syrie.

Moi, ce n'est pas à dieu que je m'adresse, c'est à vous, Mme Ouimet. Expliquez-moi pourquoi ces nombreux et odieux attentats n'ont-ils pas suscité votre indignation ? Expliquez-moi pourquoi vous et vos semblables n'avez pas lancé sur internet un « Je suis Damas » par solidarité avec la population syrienne ? Expliquez-moi pourquoi aucune fleur, aucune pensée, aucun geste de sympathie n'ont été exprimés pour ces gens éprouvés, pour ces familles décimées, pour ces enfants orphelins, pour ces parents qui ont vu leurs enfants se faire littéralement déchiqueter par ces bombes qui sèment la terreur.

Dieu, je m'en fou, mais vous et vos semblables qui peuvent être si émotifs parfois et si indignés devant le moindre terrorisme chez nous, expliquez-moi comme vous avez pu rester cois ?

Récemment les fous ont tenté de reprendre Palmyre, cette cité musée faisant partie du patrimoine mondial.

La communauté médiatique a semblé voir d'un bon œil cette reprise par ces gens qui combattent Assad et les Russes. Afin de marquer de façon "victorieuse" cette nouvelle défaite russe, Radio-Canada a même eu le culot de nous montrer des images du concert donné par les Russes qui soulignait la libération de Palmyre en mars 2016 !

Expliquez-moi, Mme Ouimet, pourquoi aucune image des tortures, des décapitations et du massacre du patrimoine de Palmyre fait par ces égorgeurs. Non, que des images du concert russe !

Incroyable tout de même à quel point les atrocités comptent bien peu pour vous ! Vous et vos semblables donniez l'impression de vous réjouir de cette nouvelle défaite du rrrrrégime et des Russes.

Aucun mot des atrocités et des méfaits historiques commis par ces fous. Que des images de ce concert pour bien ridiculiser votre ennemi russe. Aucune de la décapitation horrible qui eut pourtant lieu au même endroit.

Voyez-vous, Mme Ouimet, cette attitude me fait littéralement vomir !

Expliquez-moi, Madame. Expliquez-nous et ça presse.

Vous êtes allés deux fois à Alep dite-vous.

Vous avez rencontré ces vaillants rebelles dits modérés (modérés en quoi ????) qui luttaient dans la poussière contre le rrrégime !

Pourquoi ne pas avoir aussi visité le million de Syriens de la partie Ouest d’Alep ? Ceux qui n'ont aucune arme et qui se font pilonné par des bombes et des roquettes « made in USA », « made in France », et probablement aussi « made in Canada » via l'Arabie saoudite et le Qatar.

Dites-moi, comment réagiraient notre gouvernement et tous nos gouvernements occidentaux devant des modérés qui, armés jusqu'aux dents, voudraient renverser le pouvoir ?

Qui donc appuierait de tels tueurs ?

Comment pouvez-vous trouver ces gens respectables, Mme Ouimet ?

Ne voyez-vous pas leur comportement, leurs nombreux assassinats, leur destruction massive ?

Expliquez-moi comment vous pouvez considérer un tel comportement comme étant un élan de "démocratie".

La démocratie ne se fait pas par les armes, Madame, elle se fait par les urnes.

Quelle est donc votre conception de la démocratie ?

Que dites-vous de ce fait :

« Au Liban, les réfugiés syriens votent « pour élire Bachar » »

Ce n'est pas sur Russia Today, c'est rapporté par le très français « Libération »

Que dites-vous de ces images :

« Les réfugiés syriens au Liban votent Bachar »

Une seule image vaut mille mots.

Et ici, il y en a des dizaines qui témoignent d'une réalité INDÉNIABLE.

Vous aimeriez que dieu envoie ses foudres sur ces gens pour tous les éliminer, Madame ?

Ce sont tous des partisans du très méchant "Assad" dit le « sanguinaire » !

Vous aimeriez que nos armées aillent les bombarder jusqu'au dernier ?

Expliquez-moi d'où vient cette haine de la démocratie et cet irrespect total pour la vie et la misère humaine.

Dans votre lettre à dieu, vous avez recours à l'émotion pour nous faire pleurer sur vos braves assassins afin que nous fermions les yeux sur leurs sanglants méfaits et pour que nous les appuyions dans leur mission d'aller tuer Assad.

Oui, l'émotion ! Un des atouts de la propagande. Vous auriez dû envoyer une image d'enfant à dieu. Un enfant dans la guerre ça émeut. Et lorsque l'endoctrinement préalable de la population est bien fait, une seule photo d'enfant dans la guerre nous dirige à haïr celui que l'on a au préalable désigné comme responsable.

La propagande que vous faites dirige la haine vers le gouvernement Assad, mais les faits, eux, nous démontrent clairement, et cela, hors de tout doute que les responsables de ce massacre ne sont pas en Syrie.

Vous faites partie de ces responsables. Vous avez les mains pleines de sang, Madame.

Vous devriez être poursuivie pour non-assistance à personne en danger de mort et pour association à des groupes se livrant à des crimes contre l'Humanité, Madame.

À la mi-décembre, Alep n'est pas tombé.

Non.

À la mi-décembre, Alep a été LIBÉRÉ.

Il est temps que dieu vous ouvre les yeux et surtout le cœur et que vous cessiez de nier la réalité.

La réalité vous pouvez la voir ici :

« Aleppo residents celebrate full liberation from militants »

« Syria city has new lease on life after terrorists exit »

« Scènes de liesse à Alep où les partisans du régime ont envahi les rues »

« Alep : une foule en liesse célèbre Noël pour la première fois depuis 5 ans »

Dites-moi, Madame Ouimet, pourquoi vous crachez sur ces gens d'Alep qui sont enfin LIBÉRÉS ?

Écoutez-les, voyez-les :

« Alep n'est pas tombée, mais a été libérée, comme le déclare Mgr Jean-Clément Jeanbart, archevêque d'Alep. »

Ma chère dame vous niez les faits, vous crachez sur les témoignages des Syriens et des Syriennes qui témoignent sur place de leur vie d'enfer (et ils sont nombreux et nombreuses) et vous persistez à vomir votre propagande visant à faire haïr pour obtenir le consentement populaire à l'assassinat d'un autre dirigeant refusant le dicta des mondialistes occidentaux.

Il y a eu 500 000 morts en Syrie, 100 000 en Libye, un million en Irak, des centaines de milliers en Afghanistan. Combien de morts de plus auriez-vous acceptées pour que l'assassinat de Assad soit réalisé ?

De vous voir pleurer devant dieu l'arrivée de la Paix en Syrie est honteux.

On se demande à quel endroit on vous a fait un lavage de cerveau et surtout comment on a pu faire pour vous vider de vos valeurs humaines et vous rendre aussi insensible à la souffrance qu'engendrent ces guerres d'invasion.

Il n'y a pas de guerre « humanitaire », Madame.

La guerre tue, c'est prouvé.

La guerre détruit horriblement, c'est aussi prouvé.

La guerre fait des orphelins, des handicapés, des désoeuvrés et même des terroristes, Madame.

De vous voir ainsi pleurer la fin de cette guerre d'hypocrites est dégueulasse. Vous méritez d'aller vivre parmi vos « modérés », Madame.

Serge Charbonneau

Québec

P.S. : Tous ces hyperliens sont autant de faits indéniables. Nos médias refusent les faits. Ils nous font du post-factuel. Du post-vérité. Ils nous présentent les mensonges de leur propagande comme « la nouvelle réalité », une réalité virtuelle qu'ils nous présentent comme la vérité absolue ! Quelle honte !