Quand les prix s’envolent...

Les fruits sont disposés en pyramides, dans des alignements impeccables.





Près de chez moi, dans un village provençal un peu ... snob, c’est la même chose, un magasin impeccable, un accueil à la hauteur, des articles de qualité exceptionnelle, ... Et le prix est en rapport.





Sur une placette avec possibilité de se garer, un petit épicier a étalé ses planches sous un grand parasol, pas d’alignement ni de pyramides, c’est un petit commerçant irascible et accueillant comme une porte de prison. Il vous découpe en deux si vous avez l’affront de toucher les fruits. « Demandez !!! Vous allez tout me gâcher !!! » qu’il vocifère. Les abricots et les pêches sont précautionneusement posées dans des poches en papier que les anciens connaissent. Et surprise, le prix est de moitié, ah bien sur on ne choisit pas, on ne touche pas, ...





Les abricots et les pêches venaient surement de la même provenance, la différence de prix ? Surement le coût du mossieur qui aligne les fruits et monte les pyramides, l’accueil, le magasin, la perte, ... Pour le reste, je crois que à cette saison, il faut le faire exprès pour ne pas trouver un fruit qui a du gout, même pas bio.