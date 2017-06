Quand Macron ricane des naufragés de la Françafrique

@Orageux

cher monsieur , si j’ai bien tout compris le discours bien-pensant de l’auteur a l’âme si belle et si pure

« probablement de gauche , universaliste et partageuse de l’espace et du boulot des autres »

Il juge scandaleux qu’un blanc ose faire un peu d’ironie sur les habitants africains donc sans reproche ,

d’une ex colonie devenue TOM et qui bien qu’ayant choisis l’indépendance et rejetés la France et qui viennent par millier sucer la manne de cette géhenne raciste et colonialiste.

En clair le cerveau du monsieur fonctionne de manière binaire

France , pas bien colonialisme racisme exploiteuse

Afrique bien gens merveilleux culture et religion bien au dessus de l’occidentale " doit donc la remplacer.

Blanc, méchants racistes toussaaaaaa !

A j’oubliais Lui l’auteur et ses comparses !LE CAMP DU BIEN ! repentance , soumission .......

puis ensuite viendras la collaboration attendu que c’est dans l adn de l’intelligentsia de gauche française