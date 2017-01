Quand Manuel Valls défendait le Revenu Universel proposé par Benoît Hamon

Le 27 octobre 2016 à Bordeaux, Manuel Valls alors Premier ministre a pris connaissance du projet d’expérimentation sur le revenu universel engagé par le Conseil départemental de la Gironde en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès et l’Institut des politiques publiques et y a donné sa vision du revenu universel.



Quand Manuel Valls défendait le Revenu... par hern

« Le revenu universel que je défends, c’est une grande innovation sociale : garantir un revenu à tous et à tout moment… Nous sommes dans un autre monde, déclare le Premier ministre […] multiplication des emplois à temps partiel, contrats courts, périodes de chômage, dans une économie qui ne connaîtra plus les taux de croissance du passé … De plus, aujourd’hui, 35 % des personnes pouvant toucher le RSA n’en font pas la demande en raison de la complexité actuelle du dispositif. Le Gouvernement a engagé des mesures de simplification des prestations sociales mais au-delà, la situation sociétale d’aujourd’hui fait que des étudiants, des familles monoparentales, des demandeurs d’emplois, des travailleurs modestes, des petits retraités, des ouvriers, des salariés ont besoin d’être accompagnés…la mise en place d’un revenu universel constitue l’horizon d’un quinquennat. »

Aujourd’hui quand Benoît Hamon propose sa mise en place c’est un autre son de cloche... il en parle en mettant notamment en avant une "société de l'assistanat et du farniente"...

Pourtant il y a moins de 3 mois :

Arnaud MOUILLARD - http://arnaudmouillard.fr