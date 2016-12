Quand meurent les paysans...

@rosemar

Je ne me fais pas d’illusions sur les produits étrangers non plus. La semaine dernière, j’achetais du textile vosgien, en me disant que c’est plus cher mais que c’est quand même d’une qualité supérieure aux saloperies chinoises ou du bangladesh. Les ouvrières vosgiennes n’ont pas 12 ans non plus, donc en achetant local, je ne cautionne pas certaines pratiques sociales discutables.

Mais quand j’achète une pomme, je ne peux pas me faire cette réflexion en me disant que comme c’est français, la qualité doit être là. C’est faux et je n’ai aucune compassion pour Beulin.