Que faire des terroristes qui veulent rentrer au bercail ?

Terrorisme, jihadisme, wahhabisme, islamisme,

Que faire des terroristes qui veulent retourner au bercail ? Telle est la question qui occupe les esprits de beaucoup de tunisiens qui refusent de vivre les années noires qu'ont vécues les algériens après le retour de leurs ressortissants "afghans" !

Il est à parier qu'ils seront amnistiés car telle est la volonté de Ghannouchi. Ils iront gonfler les rangs de sa milice, bras armé d'Ennahdha, pour maintenir la pression sur les tunisiens et sur Nidaa Tounes leur allié au pouvoir. A la moindre difficulté "politique", il les lâchera tels des pitbulls, plus aguerris cette-fois-ci, pour terroriser ceux qui s'opposeraient au projet des Frères musulmans. Les tunisiens en savent quelque chose les ayant vu à l'oeuvre à chacune de leur manifestation pacifique ; d'autant que Chokri Belaid les avait prévenus : " les islamistes recourent à la violence pour surmonter tout obstacle "politique", répétait-il ; " car telle est leur culture politique " affirmait-il, lui qui les avait bien connus pour les avoir souvent défendus bénévolement, contre Ben Ali, et qu'ils ont fini par faire taire définitivement en 2013.

Et Béji Caïd Essebsi & son parti Nidaa Tounes, finiront par se plier, une fois de plus, aux volontés des islamistes qui les dominent dans la sinistre alliance qu'ils ont conclue avec eux ! Dans sa récente allocution télévisée, à l'occasion du nouvel an, se voulant rassurant pour les tunisiens, Béji Caïd Essebsi donne le chiffre précis de 2926 terroristes identifiés par les services de sécurités dont ils "s'occuperont", laisse-t-il entendre, à leur retour des zones de combat ... omettant de parler des 5000 autres ; puisque selon les estimations les plus sérieuses, leur nombre serait de 8000 !

Est-ce un nouveau deal entre Béji Caïd Essebsi et Ghannouchi au dépens des tunisiens, pour permettre le retour en douce d'un maximum des "enfants" de ce dernier ? Certains voyageurs de la compagnie nationale Tunis air, rapportent que dans leur avion de retour vers la Tunisie, avoir vu des groupe de "jeunes" fraîchement rasés, maintenus à l'écart des autres voyageurs aussi bien dans l'avion que dans l'aéroport de Tunis Carthage ...

Qui peut croire un seul instant que Ghannouchi, si fier de ses "enfants" qu'il a envoyés faire la guerre pour le compte de son protecteur l'émir du Qatar contre Bachar el Assad, acceptera qu’ils rendent compte de leur barbarie ou de les voir punis, pour avoir terroriser des populations civiles, dans un pays ami de la Tunisie ?

D'ailleurs le chef des Frères musulmans nahdhaouis multiplie les déclarations pour préparer les tunisiens à cette idée d’amnistie, en proclamant dans certaines que ses "enfants" sont malades mentaux, qu'il faudrait soigner ; en promettant dans d'autres leur "touba" (leur repentir) pour leurs exactions ... repentir auquel le mufti de la République, lui-même, ne croit pas et contre lequel il met en garde les tunisiens, car il ne peut être sincère de la part de terroristes, ramassis de malfrats sanguinaires, sans foi ni loi !

"Enfants" dont il disait il n'y a pas si longtemps, représentants de " l'islam en colère ", pour justifier leur terrorisme !

Pendant que les tunisiens palabrent sur le sort à réserver à leurs ressortissants terroristes : déchéance de la nationalité, jugement en cours martiale ou en cour pénale, séjour dans des centres de dé-radicalisation, soins en hôpital psychiatrique, passage par des centres de rééducations, amnistie .... les anglais, eux, plus pragmatiques, ont pris une position on ne peut plus claire : ils feront tout pour éliminer leurs ressortissants terroristes, sur place ; conscients du danger qu'ils représentent pour la société anglaise !

De même que les français auraient demandé à leur allié américain d'éliminer

physiquement leurs ressortissants partis terroriser les syriens, les irakiens, les libyens ... conscients de l'échec des entreprises dites de "dé-radicalisation" !

Qui reprocherait aux anglais une telle résolution, alors que le monde entier sait ce qu'il est advenu de l'Algérie durant les années noires, après le retour des "afghans", ces algériens partis rejoindre Ben Laden, cet autre terroriste ?

Après les avoir longtemps instrumentalisés, ils connaissent leur dangerosité.

Et maintenant qu'ils leur reviennent comme un boomerang, ils savent qu'il n'y a rien à faire contre des endoctrinés, irrécupérables mais très dangereux pour eux.

Leur désir irrépressible de mourir en martyr, ne peut qu'encourager les anglais à accélérer leur départ pour rejoindre là haut les houris que leur avaient promises leurs "instructeurs-recruteurs".

Anglais, français ... n'auraient-ils pas intérêt à tarir cette engeance en les éliminant sur place ; leur retour en Tunisie constituant pour eux un réservoir à terroristes et un danger permanent ... à leur porte ; depuis que les Frères musulmans ont fait de la Tunisie le premier pays exportateur de terroristes dans le monde ?

Blog de l'auteur : http://latroisiemerepubliquetunisienne.blogspot.fr/2016/12/que-faire-des-terroristes-qui-veulent.html