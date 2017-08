Que reproche-t-on à Sibeth Ndiaye ?

A chaque été, sa polémique stupide. Est-ce à cause de la chaleur abrutissante ? Après la question existentielle des menus sans porc à la cantine et des femmes en burkini, c'est un simple SMS privé qui a déclenché le scandale de l'année. "Yes, la meuf est dead", c'est par ces mots que Sibeth Ndiaye, conseillère en communication du président Macron, aurait confirmé la mort de Simone Veil à un journaliste. C'est du moins ce qu'a publié le Canard Enchaîné, en manque de boules puantes à lancer, dans son dernier numéro paru le 2 août.

Une information de première importance qui a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes sont montés au créneau afin de moquer et d'invectiver la jeune femme pour ces propos vus comme une indélicatesse impardonnable. Les politiques n'ont pas été en reste : entre consternation et indignation, le ban et l'arrière-ban de la droite ont agoni d'une même voix la jeune conseillère, de Nadine Morano à Florian Philippot. L'inénarrable Dupont-Aignan, réélu député de justesse, s'est quant à lui fendu d'un tweet qu'il voulait sarcastique : "je demande à ce que la meuf soit fired, rapidement". A croire que le néo-FN et ses acolytes se sont découvert une passion pour l'auteure de la loi sur l'IVG.

Ce qui aurait du rester une histoire cocasse a donc pris des airs d'affaire d'état, au point que certains se sont interrogés sur les motivations des contempteurs de Sibeth Ndiaye. Ainsi, Christophe Castaner a appelé au calme et dénoncé les relents supposément racistes de ceux qui demandaient la tête de la jeune femme. Des propos repris par le secrétaire d'état Marlène Schiappa qui a tweeté son soutien à Sibeth Ndiaye. L'ancien conseiller de Manuel Valls, Ibrahima N'Jim, a quant à lui publié une tribune dans les colonnes du Monde : "ce que l'on reproche à Sibeth Ndiaye, c'est d'être une femme noire qui a réussi", clame-t-il.

Alors, l' "affaire" Ndiaye a-t-elle des relents racistes ? A voir les commentaires de certains internautes qui ont largement insisté sur les origines de la jeune femme qui la prédisposeraient (selon eux) à l'ignorance, au manque de savoir-vivre et à l'irrespect, on ne peut nier que d'aucuns ont trouvé dans cette polémique médiatique un bon prétexte à injurier une femme d'origine sénégalaise qui est parvenue au sommet des responsabilités. Ces internautes sont toutefois minoritaires. La majorité de ses détracteurs lui reprochent seulement d'avoir tenus des propos jugés vulgaires, irrespectueux ou indignes envers une panthéonisée.

Oui, c'est bien d'un blasphème laïcisé qu'il s'agit, d'un crime de lèse-république. La couleur n'est que secondaire. Parions que si un blanc souverainiste avait tenu pareils propos, l'accusation d'antisémitisme serait tombée comme un couperet et lui aurait sans doute coûté son poste. Dire "Yes, la meuf est dead" est une atteinte aux mânes d'une idole (au sens premier) de la République des Lumières. Cette atteinte prend bien sûr une allure d'agression lorsqu'elle vient d'une personnalité d'extrême-droite (on y voit alors une expression odieuse d'antirépublicanisme et d'antisémitisme) ou d'une Française nouvellement naturalisée : l'on y voit alors du mépris étranger envers une "icône" (sic) de la France, et donc une forme d'irrespect envers la France elle-même. Décidément, ce pays n'a jamais été aussi bigot que depuis qu'il est laïc.

Évidemment, on ne peut que la soutenir dans ce mauvais procès intenté par les médias. Il s'agissait en premier lieu d'un SMS privé envoyé à un journaliste dans le cadre privé : demander sa démission pour des propos privés est tout simplement stupide et ouvrirait la voie à un flicage généralisé des personnalités publiques. Il s'agit là d'une expression de ce néo-puritanisme anglo-saxon qui soumet les personnages publics à une exemplarité (trop) rigoureuse même dans leur cercle intime, de peur que quelque remarque, blague ou geste incorrects ne viennent à être publiés et à entacher pour toujours leur carrière. En outre, la divulgation d'un message privé est un délit puni par la loi.

Il faut aussi relever une incompréhension de ses propos par les internautes et les politiques qui la lynchent. Le "Yes" a été particulièrement mal-interprété, vu comme un cri de joie célébrant le trépas de celle pour qui la République commandait de verser des larmes. Il n'en est rien. Ce "Yes" était une confirmation donnée à une journaliste qui demandait si Simone Veil était bel et bien décédée. Il ne s'agit donc nullement d'un manque d'admiration à l'égard de la défunte ministre. Quand bien même cela aurait été le cas, nul n'est tenu dans une démocratie d'admirer telle ou telle personnalité politique et d'en porter le deuil ; ou bien, cela s'appelle une démocratie populaire.

On regrettera que dans la France de 2017, l'idolâtrie et la révérence aient encore droit de cité. Si la Révolution a renversé les saints et le crime de lèse-majesté, ils ont été vite remplacés par une religion républicaine qui a ses propres saints, son Panthéon ("temple de tous les dieux") et ses péchés laïcs. Car, c'est bien de cela dont il est question : une jeune femme a osé manquer de respect aux mânes de la sainte patronne laïque de la France, elle doit en être punie, fussent-ce des propos tenus dans un cadre strictement privé.