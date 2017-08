Quelles pistes pour réduire le terrorisme ?

Pour tenter de mieux comprendre la vague d’attentats qui touche beaucoup d’états dans le monde, ceux d’Espagne étant encore dans toutes les mémoires, et pour essayer surtout d’en diminuer leur nombre à l’avenir, il est fondamental d’avoir une représentation de leur fréquence et de leurs diverses causes sur un temps assez long pour l’ensemble des pays frappés. La période choisie va du 1er janvier 2015 au 20 août 2017 grâce aux données fournies par Wikipédia, ce qui représente un décompte sinon parfaitement exact, du moins une approximation vraisemblable que chacun peut d’ailleurs vérifier ou corriger en ligne. Les 10 pays victimes du plus grand nombre d’attentats durant cette période sont listés ci-dessous :

Irak : 12 (2015)[i] + 24 (2016)[ii] + 24 (2017)[iii] = 60 attentats

Nigeria : 28 + 8 + 20 = 52

Afghanistan : 8 + 11 + 25 = 44

Turquie : 4 + 19 + 8 = 31

Egypte : 8 + 4 + 18 = 30

Pakistan : 4 + 11 + 14 = 29

Syrie : 3 + 10 + 15 = 28

Somalie : 5 + 9 + 13 = 27

France : 7 + 2 + 8 = 17 ( Cf. Note plus bas )

Yémen : 2 + 7 + 6 = 15

Si la composante religieuse est importante au Nigeria avec Boko Haram ou en Somalie par exemple, même si ce n’est pas la seule cause, beaucoup d’autres pays ont été et sont encore l’objet d’attentats sur tous les continents pour des raisons qui ne sont pas liées à l’extrémisme islamiste mais peuvent trouver leur origine par exemple dans le narco terrorisme comme au Mexique, dans l’extrême droite xénophobe et les actes de déséquilibrés pour les États Unis, ou des mouvements d’opposition politique violente comme ELN (Armée de Libération Nationale) en Colombie. [iv]

Au total sur un peu plus de deux années et demi environ 59 pays dans le monde ont été impactés par des attentats pour différentes raisons : Cameroun (12), Arabie saoudite (9), Lybie (9), Inde (8), Mali (8), Israël (7), États Unis (7), Bangladesh (6), Royaume Uni (6), Allemagne (5), Thaïlande (5), Colombie (5), Belgique (4), Tunisie (4), Tchad (4), Jordanie (4), Russie (4), Ukraine (3), Kenya (3), Burkina Faso (3), République du Congo (3), Indonésie (2), Philippines (2), Côte d’Ivoire (2), Niger (2), Liban (2), Suède (2), Mexique (2), Espagne (2), Japon (1), Algérie (1), Palestine (1), Centrafrique (1), Grèce (1), Ethiopie (1), Cisjordanie (1), Soudan du Sud (1), Paraguay (1), Canada (1), Pérou (1), Ouganda (1), Irlande du Nord (1), Australie (1), Danemark (1), Pérou (1), Norvège (1), Irlande du Nord (1), Iran (1), Finlande (1)

Note : Certaines des 17 tentatives d’attentats dans notre pays durant l’intervalle de temps spécifié ont échoué, par exemple l’attaque d’un militaire à Orly, ou de policiers devant Notre Dame à Paris, ou de gendarmes sur les Champs-Élysées qui n’ont pas fait de victimes. Ce chiffre comprend aussi des actes de déséquilibrés dont le crash du vol de la Germanwings dans les Alpes françaises qui n’a rien à voir avec le terrorisme islamique. Mais si les cibles revendiquées par EI dans notre pays ont varié dans le temps (liberté de la presse, concert, touristes, assassinats d’industriel, de policiers ou d’un prêtre…) elles ont cependant en commun l’attaque de notre mode de vie spécifique par des personnes fanatisées se réclamant d’un islam politico-religieux fondamentaliste condamné par la majorité des croyants mais pourtant impliqué dans la plupart des attentats perpétrés au niveau mondial.

On peut en déduire que les violences liées à cette version intransigeante de l’islam sont l’expression d’un puissant désir de mort puisque ceux qui commettent ces crimes meurent généralement à leur suite et que cela fait considérablement plus de victimes dans les pays musulmans que chez « les mécréants ». Mais aujourd’hui l’Algérie, où la guerre civile opposant l’armée algérienne aux groupes islamiques (FIS) a fait de 60 000 à 150 000 victimes selon les sources, est heureusement presque à l’abri de ces violences. Et sans vouloir minimiser en aucune manière les 238 meurtres commis en France depuis janvier 2015, ce qui n’est pas rien, cela nous place très loin du Nigeria durant la même période (plusieurs milliers de personnes), et de pays comme l’Irak où les attentats incessants ont certes des raisons géopolitiques et historiques bien connues, mais aussi une base religieuse de rivalité sanglante pour la conquête et l’exercice du pouvoir qui oppose sunnites et chiites depuis la mort de Mahomet.

Malgré les grandes figures qui ont marqué la culture arabo musulmane, d’Avicenne à Maïmonide ou d’Averroès à Ibn Khaldoun, des luttes intestines ont fini par conduire au déclin de celle-ci dès le 14 ème siècle aboutissant à la perte de Grenade en 1492 et à la Reconquista, puis à la défaite de Lépante en 1571. Les accords de Sykes-Picot de 1916 et la chute de l’empire Ottoman en 1923 vont cimenter par réaction le renouveau des idéaux nationalistes et la création en 1928 par Hassan el-Banna de la Société des Frères Musulmans prônant un retour à la charia. Cette organisation totalitaire s’organise alors autour d’une critique radicale de l’emprise laïque occidentale et de son modèle de société mais curieusement s’oppose aussi au wahhabisme pour des raisons théologiques, cet autre mouvement despotique né au 18 ème siècle que le congrès sunnite de Grozny[v] a mis au ban de la religion en septembre 2016.

Pour ce qui concerne notre pays et l’effort pour créer un islam de France dans le cadre de la loi de 1905, et pallier l’absence de clergé structuré, il y a eu la création en 2002 du Conseil français du Culte musulman[vi], puis ses variations diverses, et la proclamation solennelle le 28 mars 2017 de Dalil Bourbakeur[vii], recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais à ce jour cela n’a pu empêcher que des mouvements identitaires musulmans radicaux continuent leurs passages à l’acte meurtriers contre des modes de vie occidentaux associés au néo libéralisme mondial dont la critique trouve aussi un écho chez certains mouvements politiques en Europe. La radicalisation de personnes fragiles, souvent des fratries, sur la base unificatrice et identitaire du retour à la charia et l’absence de toute exégèse des textes sacrés font que les plus intégristes et /ou les moins cultivés d’entre eux cherchent à maintenir les femmes dans un statut systématiquement inférieur à celui des hommes, comme pour rester fixé à d’anciens temps que l’on croyait révolus.

Or ce point est fondamental car on réalise alors que lorsqu’une idéologie tyrannique sous-estime la moitié de l’humanité en ne tenant pas compte de l’évolution progressive de la place des femmes dans l’Histoire, notamment depuis la fin du Moyen Âge, cela va aussi de pair avec la situation rétrograde de ces pays au niveau mondial sur de nombreux plans : liberté, justice, éducation, découvertes scientifiques ou organisation politique par exemple. Certes cela ne signifie pas que tous ces états doivent se calquer sur les modèles occidentaux, malgré pour certains leur vif désir de le faire, car contrairement à une idée répandue mais fausse il n’existe pas de moule universel valable pour tous. Mais il n’est pas davantage acceptable que ces pays puissent prétendre imposer par la force leurs normes hors de chez eux. Et cela est d’autant plus vrai que beaucoup se laïcisent aujourd’hui avec des lois votées par des assemblées légalement élues de citoyens, mais aussi de citoyennes, qui n’empêchent nullement les croyants de pratiquer leur religion sous l’égide de l’État. "La religion est pour Dieu, la nation est pour tous" (Naguib Mahfouz).

L’histoire montre d’ailleurs que si le Droit Romain a été créé, notamment avec la Loi des Douze Tables[viii] rédigée par un collège de décemvirs entre 451 et 450 av. J.C., qui est le premier Droit écrit après le Code babylonien de Hammurabi (-1750), c’est justement parce que les prescriptions religieuses de l’époque ne parvenaient pas à régler sur un mode juridique équitable des problèmes très concrets de la vie courante. Les quelques 80 tribunaux islamiques[ix] actuellement établis au Royaume Uni qui appliquent la charia parallèlement au droit britannique, mais en marge de celui-ci, démontrent cela tous les jours puisqu’ils ne peuvent en réalité s’occuper que d’affaires familiales (mariage, divorce, héritage), et très souvent au désavantage des femmes devant des juges exclusivement masculins comme si la justice religieuse n’était qu’une affaire d’hommes rendue dans l’intérêt exclusif de ceux-ci.

Alors il faut être conscient que la lutte contre l’islamisme fondamentaliste ou plus généralement contre d’autres idéologies totalitaires semblables va prendre beaucoup de temps et qu’elle devra s’appuyer pour réussir sur d’autres leviers que ceux qui sont utilisés en ce moment ce qui devrait conduire à des changements notables de notre politique étrangère. De façon non exhaustive cela pourrait passer notamment par :

La suppression de l’ingérence militaire et/ou colonialiste dans des pays qui ne sont pas les nôtres, chacun étant maître chez soi,

Une meilleure intégration des services de renseignement en Europe,

Un usage raisonné de la fermeté politique comme de la diplomatie,

L’absence de publicité médiatique sur les attentats,

La liberté de culte dans le respect de la laïcité sur tout le territoire français,

L’affirmation d’une place équitable des femmes partout dans la société,

Une politique cohérente et concertée en Europe pour l’accueil des migrants,

Une réduction des prétentions universalistes et consuméristes de notre pays et de son alignement systématique sur les États Unis,

Un arrêt des tentatives pour exporter la démocratie dans des pays qui ne sont pas prêts à l’accepter mais une aide au développement, à l’éducation et à la protection de ceux qui en font une demande légale validée par les organisations internationales,

Le partage de biens sociaux et culturels associés à la recherche d’une éthique suffisamment commune tant il est vrai que la légitime critique des excès religieux attentatoires aux individus ne signifie pas le rejet de toute spiritualité.

Ces changements favorisant le respect des différentes cultures en présence sont probablement nécessaires pour limiter les nombreux attentats et conflits actuels qui naissent de leur confrontation brutale mais cela ne pourra se faire sans la volonté et le courage de femmes soutenues par tous les hommes responsables pour imposer partout où elles vivent un mode de vie suffisamment paritaire avec les hommes qui est avec l’éducation la clé fondamentale de l’évolution des sociétés futures et d’une possible réduction de cette violence. Le proverbe dit : « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Chiche !