Quelques évidences : Immigration, UE

Le seul qui peut régler le problème, et pas tout seul, avec nous tous, c’est Mélenchon, car, contrairement à ce que vous racontez tous à qui veut l’entendre, il n’est pas pour l’immigration. : le plus important n’est pas de dire si on est pour ou contre l’immigration, mais comment on est perçu et quelles sont les conséquences de ses faits et paroles.

Avec sa prise de position sur la Libye que vous pouvez lire ici par exemple, JL Mélenchon s’est discrédité : je pense qu’il est simplement plus facile d’être non-interventionniste au lieu de vouloir soutenir, même seulement en paroles, des pseudo-révolutions fomentées par l’empire et ses laquais. Et sur ce point, B Hamon a été en-dessous de tout le monde hier : il a été complètement à côté de la plaque hier en politique étrangère, pire que L Fabius et JM Ayrault réunis, et l’atlantisme au PS n’est pas prêt de disparaître.

L’oligarchie se combat partout sur place et chaque pays ne devrait pas s’immiscer dans les affaires intérieures d’autres pays : si la FI a adopté ces 2 positions simples, ce ne serait pas à une maigre dizaine de pourcent que JL Mélenchon serait maintenant (même s’il a tendance à accumuler les « erreurs » avec par exemple rendre le vote obligatoire ou encore l’inscription dans la Constitution du droit à l’avortement comme si une Constitution a à contenir ce genre de démagogie)