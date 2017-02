Qui c’est donc ce vilain notable macho ?

Permettez-moi de vous proposer un petit jeu : devinez dans quel milieu professionnel ont eu lieu les remarques sexistes suivantes :

« Vous êtes la meilleure candidate mais comme vous venez de vous marier, vous allez surement vouloir un bébé dans les 2 ans... donc je ne peux donner suite… recontactez moi quand vous aurez fini de les faire ! »

« Vous auriez pu mettre une petite jupe aujourd’hui car Mr X est un important client ! »

« Mieux vaut pour vous ne pas être associée, pour mieux vous occuper de votre maison… »

« Mais qu’est ce que vous avez aujourd’hui ? Vous êtes dans la mauvaise période ? »

« Cher partenaire, vous demanderez à ma collaboratrice une petite récompense en nature… »

Vous annoncez à votre patron que vous êtes enceinte. Devinez la réponse :

« vous croyez que je vais vous féliciter ? Moi, on ne me félicite pas à chaque fois que je titre un coup ! »

ou « vous avez oublié de prendre votre pilule ou quoi ? »

ou « et bien, ca prouve que vous avez pris du plaisir au moins une fois ! »

Et ceci n’est qu’un tout petit échantillon, sans oublier celles qui n’oseront jamais rien dire. Et pourquoi nous n’en parlons pas ? Parce que nous avons l’immense honneur, non je dirais même plus, l’immense privilège d’être des employées de …NOTAIRES ! Et que l’on soit notaire assistant ou simple secrétaire, les aberrations sont les mêmes. Et oui messieurs : les bras vous en tombent ! Mais à force, plus personne n’est choqué…

Et les chiffres ne mentent pas : au 1er janvier 2016, 8616 notaires exercent à titre libéral, et 1186 en tant que notaires salariés, le tout comprenant 3.506 femmes… Mais les notaires salariés sont représentés à hauteur de 64% par des femmes donc seulement 2747 femmes sont titulaires de leur propre office soit moins du tiers (31.88%)… Par ailleurs, il y a plus de 50 000 salariés dans le notariat dont 82% de femmes et 18% d'homme. Pfff !

Alors que d’après l’UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (dont ne fait pas partie le notariat… trop kitch je pense) 44% des professionnels libéraux sont des femmes et 65% des emplois salariés sont occupés par des femmes…

Et que dire des membres des instances représentatives de la profession notariale ? Le taux de féminisation serait de 35% . Pourtant j’ai compté seulement 12 présidentes de chambres départementales sur 72, et 5 présidentes de conseils régionaux sur 33. Au niveau national (le Conseil supérieur du notariat) ce taux n’atteint pas les 15%, et aucune femme n’a été élue à la présidence depuis 1945 bien entendu.

Quant aux salaires, je n’ose aborder le problème car hommes et femmes sont tous autant sous payés les uns que les autres, et le sujet est plus que tabou !

La loi Macron était censée permettre une libre installation et donner la priorité aux femmes et aux jeunes, mais comme il a été permis aux notaires déjà installés de candidater également (ce qu’ils se sont empressés de faire pour ne pas partager leur gros gâteau) comment la féminisation de la profession pourra-t-elle voir le jour dans de telles conditions ?

Pourquoi avoir âprement travaillé pour obtenir un diplôme qui, au final, ne me permet aucunement d’assouvir mes ambitions professionnelles ; et ce, non pas à cause de mon incompétence, mais à cause d’un système tronqué qui dessert les intérêts des mêmes personnes depuis toujours…

Signé XX

L’unique membre du FRONT DE LIBERATION DES DIPLOMéS NOTAIRES DE FRANCE