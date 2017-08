Cette question anime nos conversations depuis des lustres. Comme modeste scientifique, on me pose souvent cette question. Ma réponse était, jusqu’à récemment, toujours la même : « je n’en ai aucune idée ! »

Je parle au passé, car j’ai, depuis quelque temps, la réponse. Enfin !

Elle m’a été donnée par une personne qui vit aux États-Unis, au fin fond du Texas. Cette personne est extrêmement religieuse et sympathique, dotée d’une bonne empathie. Mais, je dirais que, si elle était en France, elle serait considérée comme est une vraie bigote. Elle est membre, comme beaucoup d’Américains vivant à la campagne, d’une des très nombreuses églises évangéliques américaines. Églises grandement prosélytes, qui ne cessent de se développer, à l‘extérieur même des États-Unis, dans les pays pauvres, mais aussi en France.

Pour cette personne, la question de poule ou de l’œuf ne s’est jamais posée !

En effet, pour son église évangélique, Dieu est à l’origine de tout. Il l’a d'ailleurs parfaitement bien révélé dans la Bible (Holy Bible en américain).

L’église de cette personne fait partie de 1 321 églises qui ont adopté, en 2008, la charte de la puissance et riche association EFCA (Evangelical Free Church of America). Pour l’EFCA, la Bible est sans aucune erreur, car elle est la parole de Dieu (As the verbally inspired Word of God, the Bible is without error,,,).

Pour cette personne, la réponse à la question, quelque peu idiote que je lui pose, moi qui ne crois pas, est écrite clairement, par Dieu le Tout Puissant, dans la Bible : Genesis 1:25 « And God made the beast of the earth after its sort, and the cattle after their sort, and everything moving on the face of the earth after its sort,,, ». Traduction résumée : « Et Dieu créa tous les animaux qui se déplacent sur la Terre, etc. ».

Dieu, le Tout Puissant, l'Éternel, a donc créé la poule telle qu’elle est aujourd'hui. Avant l’œuf bien sûr !

Le mystère est enfin résolu. J’ai ma réponse ! N’est-ce pas formidable ! Tous les animaux d’aujourd’hui ont été créés, par le Dieu de la Bible, tels qu’ils sont. De plus, cela s’est passé il y a seulement 5 777 ans, bientôt 5 778, en octobre (calendrier hébraïque).

Cette personne, du fin fond des États-Unis, m’apprend aussi qu’elle n’envoie pas ses enfants à l’école, car, notamment, la Création du Monde telle que la Bible l'a décrite, n’est pas (encore) enseignée. Elle leur fait cours à la maison. Comme cela, elle a la certitude que ses enfants n’apprendront jamais que leur ancêtre, d’il y a plusieurs millions d’années, était couvert de poils et qu’il ressemblait à un singe (pauvre Lucy et autre Orrorin !).

Par ailleurs, elle m’apprend qu’il y a quelques décennies un enseignant américain, du Tennessee, a été condamné, car il enseignait la théorie de l’évolution (celle de Darwin) et pas celle de la Création divine révélée dans sa Bible. C’est le fameux procès du singe ! Au Tennessee, à cette époque, il était interdit de nier la Création divine.

Quelle Amérique ! cette Amérique profonde et fascinante !

Enfin, je suis aujourd'hui moins ignare qu’hier, grâce à cette personne, venue du fin fond du Texas. Je sais maintenant que c’est la poule et non l’œuf ! Je sais qu’un Dieu, celui de la Bible des évangéliques américains, a créé mes ancêtres il a 5 777 ans et que certains d’entre eux ont vécus presque 1 000 ans (*) ! Mais, quid des bactéries qui ont créé les stromatolites il y 3,8 milliards d’années ? Quid des dinosaures ? Et plus proche de nous, quid des néandertaliens, etc, etc. ? Ce sont des leurres laissés par le Tout Puissant, l’Éternel, ne répond cette gentille personne venue tout droit des US. En voilà une nouvelle bonne réponse ! Décidément la religion de cette personne est bigrement intéressante, car elle a réponse à tout. Avec de tels individus et bondieuseries, l’Amérique doit faire d’énormes économies en matière de recherches scientifiques. Sorte de concurrence déloyale !

À suivre, dans une semaine !

(*) Genesis 5:27 « And all the years of Methuselah's life were nine hundred and sixty-nine : and he came to his end. » Ainsi, l’un de nos célèbres ancêtres, ce Methuselah (Mathusalem en français) est mort à l’âge de 969 ans. N’est-ce pas merveilleux ?

Crédit photo :lululataupe.com (point d'interrogation de P-A Teslier)