Nous avons eu une réponse à cette question existentielle dans mon dernier article, celui du 7 août, grâce à une personne tout droit venue de l’Amérique profonde, en fait : de l’out back du Texas.

La sincérité de cette personne était entière, parfois stupéfiante, car pour elle, il n’y a aucun doute sur le fait que tous les animaux, et notamment les ovipares, sont apparus sur la Terre tels quels avant de pondre leur premier œuf !

Pour cela, cette personne s’appuie sur la foi, totalement aveugle, qu’elle a dans les prêches exaltants de son église évangélique. Cette église s’appuie, elle-même, sur la décision prise, en 2008, par l’EFCA (Evangelical Free Church of America), association de quelque 1 400 églises évangéliques des États-Unis.

L’EFCA revendique notamment que : la Bible, inspirée verbalement par Dieu, est sans erreur dans les écrits originaux (As the verbally inspired Word of God, the Bible is without error in the original writings).

Avant de vous donner, dans cet article, la réponse de la science à la question de l’œuf ou de la poule, notons que l’affirmation de l’EFCA, gratuite et audacieuse, pose cependant de nombreuses questions :

De quelle Bible parle cette association ? De la Bible chrétienne, dite Holy Bible en américain ou de la Bible hébraïque, c’est-à-dire de la Bible juive ?

La différence n’est pas mince, car comme vous le savez, la Bible chrétienne est composée de l’Ancien testament, qui représente quelque 70 % de toutes ses pages et du Nouveau testament pour les 30 % restant. Or, l’Ancien testament, c’est la Bible hébraïque , la Bible des juifs ! Bible que les chrétiens ont subrepticement « rebaptisée » Ancien testament !

Pourquoi les chrétiens ont-ils pris possession de la Bible hébraïque et y ont collé le Nouveau testament ?

Cela paraît assez simple ! Sans la Bible des juifs, le Nouveau testament n’existerait pas et donc Jésus Christ n’existerait pas non plus . Pas non plus la chrétienté et ses centaines d’églises différentes, aux interprétations elles aussi différentes !

Quel lien l’Église catholique apostolique et romaine a-t-elle trouvé dans la Bible hébraïque pour asseoir l’existence de son Nouveau testament ?

Dans la Bible juive, le verset 7-14 d’Isaïe prédit la naissance d’un enfant, un garçon, nommé Emmanuel, sorti tout droit des parties basses d’une jeune fille (le mot vierge ne lui est pas attribué dans la Bible juive), par la volonté du Seigneur.

Dans le Nouveau testament (Matthieu 1:23), l’Église catholique apostolique et romaine annonce que le nom d’Emmanuel est celui donné au nouveau-né d’une vierge nommée Marie. Puis, subrepticement, dans Matthieu 1:25, l’époux de cette Marie, un dénommé Joseph, charpentier de son état, décide de l’appeler non pas Emmanuel comme la Bible hébraïque le mentionne, mais : Jésus ! Ensuite, par l’opération divine et incroyable du Saint-Esprit (Mathieu 1:18), Jésus devient subitement Jésus-Christ ! Le fils, non pas de Joseph comme chacun aurait pu le penser, mais d’un Dieu, le Dieu d’Abraham, celui de la Bible des juifs. Ce Dieu, celui d’Abraham, devient alors et tout naturellement par filiation avec Jésus, l’un des trois dieux des chrétiens : la très fameuse Trinité (en fait, c’est un concept emprunté à l’hindouisme, vieux de 3 500 ans).

Cela peut paraît brouillon, incohérent, absurde, non chronologique (1:18 avant 1:25), mais c’est la réalité des textes des évangiles chrétiens.

Insensé, irrationnel oui, bien sûr ! mais bigrement astucieux ! La Bible juive finit, en queue de poisson, par l’attente d’un Messie : l’enfant Emmanuel. L’Église catholique apostolique et romaine confectionne astucieusement 4 textes, tous un peu biscornus, où elle fait naître un enfant. Enfant qu’elle nomme d’abord Emmanuel (pour faire le lien indispensable avec la Bible hébraïque), puis Jésus, et enfin : Jésus Christ ! L’affaire est très intelligemment jouée et sera ainsi ficelée pour de nombreux siècles. Le Nouveau testament est donc bien, comme l’affirme l’Église catholique, la suite logique et miraculeuse de l’Ancien testament, c’est-à-dire de la Bible des juifs, dite Bible hébraïque.

En ayant adjoint le Nouveau testament à la Bible hébraïque, l’Église catholique apostolique et romaine a formé un ensemble biblique que la chrétienté nomme couramment : la Bible ! Très astucieux, à nouveau !

Mais, en reconnaissant que cette Bible est « without error », la chrétienté valide donc aussi le calendrier hébraïque. Calendrier dans lequel la Création divine date de 5 777 ans ; affirme que la Terre est au centre de l’Univers ; que cette Terre a été recouverte d'une couche d'eau de 9 km de haut suite au Déluge ; que grâce à ce déluge Dieu a pu facilement éliminer toute la population mondiale, sauf les 8 individus du clan de Noé ; etc., etc.

Pourquoi les églises chrétiennes ne célèbrent-elles pas Roch Hachana, le Nouvel An juif, ayant validé l'absence d'erreur dans la Bible et donc aussi dans le calendrier juif que leur Bible porte ?

Jour du Nouvel An juif (le 1er Tichri. Ce sera le 21/09/2017 du calendrier grégorien, calendrier de Jules César modifié, astucieusement aussi, il y a seulement 435 ans !) où le Monde a été créé par le Dieu d’Abraham. Le Dieu des juifs comme des chrétiens, et aussi des mahométans ! Pourtant, très paradoxalement, les églises chrétiennes préfèrent célébrer le 25 décembre, comme jour de la nativité d’un autre Dieu, le dénommé Emmanuel-Jésus-Jésus-Christ. Savent-elles ces églises qui ont réponse à tout, que leur 25 décembre est une fête païenne ? Le 25 décembre est le jour retenu par l’empereur romain Aurélien pour fêter le Dieu Soleil (Sol Invictus) !

Pourquoi l’EFCA précise-t-elle : « sans erreur dans les écrits originaux » ? Veut-elle dire qu’il existe des Bibles non constituées d’écrits originaux ? Celle des catholiques, par exemple ?

L’EFCA ne doit pas et ne peut pas mentir, car son Dieu lui a dit : « Tu ne mentiras point ! » Donc, il faut obligatoirement supposer que la Bible qu’elle publie, elle, est constituée des écrits originaux, tant ceux de la Bible hébraïque, que ceux de ses 4 évangiles ! Sinon, cela n’est pas cohérent.

J’ai en ma possession la « Holy Bible » des évangéliques, ainsi que la Sainte Bible des chrétiens de France. J’ai aussi la Torah (les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, que les chrétiens nomment Pentateuque) en français.

J’affirme que le Pentateuque, qui relate, jour après jour, la Création divine, et notamment l’existence du Dieu d’Abraham (Dieu des 3 religions), est exactement le même, mot pour mot, dans la « Holy Bible », dans la Sainte Bible et dans la Torah ! Le Pentateuque est l’élément fondamental sur lequel ce sont construites les 2 religions purement monothéistes ainsi que la chrétienne autour de Dieu le père, Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit. Sans le Pentateuque, rien n’existe ! Le Pentateuque (dont je rappelle qu’il est un écrit hébreu, donc juif) est la racine et le tronc de l’arbre sur lequel ont poussé le Nouveau testament et le Coran, c’est-à-dire la chrétienté et l’islam. Donc, bénie soit la Bible hébraïque pour ces 2 religions grandement prosélytes !

Tout cela pour dire à celles et ceux qui, croyants fragiles, traitent les gens comme moi d’abrutis, car ils lisent leur Bible au premier degré, qu’une lecture comme la mienne n’a jamais tué personne ! Au contraire, ce sont ses diverses interprétations (une par église, une par mosquée et, il y en des milliers) qui sont seules sources de haines, de conflits et de tueries séculaires !

Après cette longue digression, quid de la science sur notre sujet du jour : la poule ou l’œuf ?

Oui ! la science confirme la fable hébraïque : la poule est venue avant l’œuf ! C’est prouvé grâce à la présence de la protéine ovocledidine-17.

Ainsi, la personne venue tout droit du fin fond des États-Unis a dit vrai. Son Dieu est bien le plus fort, le plus costaud, le plus omniscient. Mais, j'ai 6 petits-enfants, tous ont moins de 10 ans. Je leur ai posé la même question. Trois ont répondu que c'était l'œuf et trois autres que c'était la poule. Je vous rassure, aucun des trois n’a prétendu être un Dieu. Mais, tous ont déjà appris à l'école publique et laïque que la Terre avait plusieurs milliards d'années et la première poule ou le premier œuf (celui d’un dinosaure, par exemple) avait lui aussi plusieurs des millions d'années.

La vérité sort de la bouche des enfants, sûrement plus que de livres écrits par le père Noël qui n'ont, depuis des siècles, pour seuls interprètes que des curés, des marabouts, des pasteurs, des chamans, des imams, des griots et autres rabbins. Des personnes, honorables, qui n'ont, souvent, pour seul talent de savoir par cœur plusieurs dizaines de versets et d'incantations, qu'ils psalmodient à leurs ouailles incrédules et vulnérables, avides qu’on leur rappelle que le père Noël existe bien, car il est Amour, Miséricordieux et que, de croire en lui ouvre automatiquement les portes de son Paradis.

Pour conclure, les croyants doivent repenser, si cela est possible, leur "cogito ergo sum". Descartes voulait dire : « Je ne suis (n'existe) que si je pense par moi-même », c'est-à-dire sans l'aide d'une personne qui prétend interpréter, pour mon compte, la Vérité !

Crédit photo : lululataupe.com (point d'interrogation de P-A Teslier)