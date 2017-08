Qui maquille Brigitte Macron ?

Ainsi donc, une note de 26 000 euros est arrivée à l’Elysée, représentant les frais de maquillage d’Emmanuel Macron pour trois mois.

J’aimerais connaître la note de maquillage de Kate Middleton et de Poutine pour savoir si ces prix sont ceux du marché. (Le moins coûteux doit être Trump qui a un fond de teint orange permanent. Voilà un brave homme.) À quel niveau se situe notre freluquet ? Plus cher que Merkel ?

Que mettre un peu de fond de teint sur un visage et un peu de gloss sur les lèvres coûte si cher laisse rêveur. Il ne peut pas faire ça lui-même ? Mais où va-t-on, là !! Et l’autre avec ses trois cheveux qui coûtait aussi une fortune !!

Mais le problème number one (comme dirait Sibeth) n’est pas here.

Qui maquille madame Macron ?

Parce que là, il y a du taf ! Autre chose que Poussinet, le Jupiter des basses-cours ! Fond de teint et mascara, bonjour !

La presse bien informée nous ayant appris que c’est madame Macron, elle-même, qui a choisi la maquilleuse de son mari, (sans doute en mode « parrainage » comme nous l’indique la charte de transparence), nous sommes en droit de nous demander si ce n’est pas la même qui s’occupe de Bri-Bri….

Et là, et là, et là, et là, excusez-moi mais on tombe dans une « Pénéloperie » !!

Quoi ? Elle se ferait coiffer et maquiller aux frais du contribuable ????????

Car dans cette fameuse charte on nous dit qu’elle a des secrétaires, des gardes du corps et un chauffeur mais point de maquilleur et de coiffeur !

Alors quoi ?

Vient-elle avec sa petite trousse perso et son peigne ? Et si ce n’est pas ça, qu’est-ce ?

Paie-t-elle avec sa retraite de prof du privé qui a arrêté de bosser assez rapidement du 26 000 euros par trimestre ? (Car pour la rendre pimpante, sans vouloir être déplaisante, cela doit prendre plus de temps que pour le gamin.)

Donc la question que je pose est simple :

Qui paie le coiffeur et le maquilleur de Brigitte Macron ?

Les étudiants et les retraités ?????

Puisque tout ce qui lui arrive est d’une transparence totale, nous attendons une réponse transparente !

( Il y a aussi une autre question : Quelle est cette poudre qui coûte si cher ????? Autre sujet…)