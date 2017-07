« Quid des moins que rien ? »

Eh bien justement : ils ne sont pas dans le Quid ! Ce sont les quidams. Des quidams du macadam. Dame ! Ils ne vont pas à Amsterdam, ils ne vont pas à Rotterdam. Ils ne fument pas le cigare mais ils s’égarent autour des gares. Et pour eux on a peu d’égards. Les trains à grande vitesse, ça n’est pas pour eux. Certains ont été oubliés dans la consigne. La consigne est de les oublier. Une pétition : « c’est là qu’on signe ? » Ce sera pour l’archivage vertical. Mais l’archivage, c’est archi vache ! C’est le grand archivage des oubliés, des ouvriers mais où crier et où trier ? Pas de triage ! Plus de triage pour ceux qui sont sortis des voies et qui n’ont pas trouvé la voie ... de la « réussite » ! Ils pourront toujours faire des réussites, histoire d’oublier leurs échecs. Quand on t’oublie, tu dois oublier, c’est la loi de la vie moderne. C’est toujours mieux que de s’effacer soi-même et d’être rien. Pour eux, plus de gare de triage, on ne peut plus les aiguiller. Ils sont sans voie, ils sont sans voix. C’est où qu’on tire la sonnette d’alarme ?

Tombés des trains, tombés du quai, tombés de partout, certains déraillent. Déraillent et raillent ceux qui ont réussi en marchant sur ceux qui ne sont rien. Eux, les trains, ça les botte pas, surtout qu’on leur botte le train. Y’a longtemps qu’ils ont plus d’entrain, tout juste leur petit train-train. Mais puisqu’ils ne sont rien, on peut bien leur marcher dessus, n’est-ce pas ? Avec des souliers ferrés. « Marchez sur moi, je me tapis sous vos pieds » : poussière je suis, que l’on cache sous le tapis tant pis. Poussière ? Eh non, pas même poussière : « rien ! » qu’on nous dit. RIEN !

Mais il faut le dire : plus que tout, ces moins-que-rien ne sont pas rien ! Mêmes les parias : pas rien ! Et c’est pas rien de le dire. Ce sont des êtres humains. Toute leur vie leur est passée dessus. Il n’y a que le train qui ne leur soit pas encore passé dessus. Enfin si, pour certains, mais j’en suis pas certain. Certains disparus corps et biens, enfin drôle d’expression quand on n’a pas de biens.