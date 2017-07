R-évoLution ★ Lovesolution. Nous avons le pouvoir de nous changer et de transformer le monde

Résister, ralentir, réfléchir, refuser, relier, créer & aimer. Prenons conscience de la propagande médiatique distillée par les cercles du vrai pouvoir (Bilderberg, Le Siècle, …) pour nous manipuler comme du bétail. Réalisons que la civilisation de la marchandise est moribonde et qu'il est possible de vivre autrement pour aller vers un nouveau paradigme, une nouvelle civilisation et partageons l'information avec nos concitoyens sur la dette, l'escroquerie monétaire, la géopolitique et la géostratégie de l'Empire US, etc. Ci-dessous, une sélection de vidéos, d'articles et de sites à voir, à partager, à enrichir.

Argent ► Réveillez-nous, la monnaie est l'instrument de manipulation d'une infime minorité pour nous tenir en esclavage. Ne prenons plus de crédit. La science économique dans sa version « orthodoxe » ou néo-classique n'est rien de plus que le lavage de cerveau, le catéchisme, imposé pour vous faire accepter les « lois » de l'économie de marché, autrement dit la dictature des maîtres de la monnaie : les banquiers. Il n'y a pas plus de loi du marché que de sciences économiques. Le système monétaire actuel n'est ni plus ni moins qu'une colossale escroquerie. Aucun pouvoir n'est éternel et donc l'infime élite qui est à la tête de cette escroquerie depuis deux siècles environ va certainement perdre son pouvoir un jour ou l'autre. Ce pouvoir, malgré sa violence, ne résistera pas aux feux de la vérité. Cette page est une contribution à la mise en lumière de la vérité sur le fonctionnement du système monétaire actuel et sur les intrigues, les manigances et les dissimulations utilisés par les hommes qui nous tiennent en esclavage grâce à ce système. Grâce à internet, le subterfuge des banquiers est de plus en plus mis en lumière et leur dictature est moribonde. ☼ The Biggest Scam In The History Of Mankind - Hidden Secrets of Money 4 (sous titre en français disponible) → youtu.be/iFDe5kUUyT0 ☼ L'argent Dette → youtu.be/kgA2-bWXSN4 ☼ Money as Debt – VF → vimeo.com/1711304 ☼ L'Argent Dette 2 : Promesses Chimériques → vimeo.com/8088058 ☼ L'Argent Dette - La révision (intégral). Paul Grignon nous livre ici une révision de son célèbre "Money As Debt", qui aura été vues près de 40 Millions de fois et traduis en 15 langues → vimeo.com/8116254 ☼ The Money Masters (sous-titres en français) → youtu.be/pYvQoXFfJ_k ☼ Loi de 73 Rotschild-Pompidou-Giscard d'ou la dette de la France → youtu.be/QTp44QfsrPc ☼ Un banquier suisse explique en 36 minutes l'arnaque de la création monétaire → youtu.be/dmwtBcU0qtA ☼ Bernard MARIS, tué dans l'attentat du 7 Janvier 2015, un des économistes les plus connus en France, chroniqueur sur France Inter, a tout dévoilé dans un documentaire récent sur "La Dette". Lorsque l'on lui pose la question "D'où vient l'argent que prêtent les banques ?", sa réponse est stupéfiante. → eco2013.eklablog.com/bernard-maris-devoile-le-secret-de-la-creation-d-argent-par-les-banque-a114494956 ☼ Bernard Maris dévoile le secret de la création d'argent par les banques → youtu.be/B6H2v4DaEyo

► « Une condition nécessaire pour qu'un débat informé ait lieu à propos du futur de notre système monétaire est que le public comprenne comment il fonctionne. Ce sondage démontre que c'est le cas pour seulement une petite proportion des personnes interrogées. Il démontre également que, quand on leur apprend la réalité, la plupart des gens n'aiment pas ce qu'il apprennent. » Martin Wolf, commentateur économique, Financial Times. Sur 23.000 personnes dans le monde entier, seulement 20% des sondés savent que ce sont les banques commerciales qui créent et distribuent la monnaie. À votre avis, qui crée la monnaie ? … "Une proportion significative de la population dans le monde (80%) ignore totalement QUI crée la monnaie. La moitié des gens pensent que c'est une institution publique (banque centrale ou gouvernement). Seulement une personne sur cinq a donné la bonne réponse, à savoir que ce ce sont les banques commerciales privées qui créent plus de 95% de la monnaie." → positivemoney.org/2016/11/global-population-money/

Connaissances et valeurs → jutier.net/contenu/skolimow.htm ★ Ce qu'on appelle "Socialisme" ? Du sens aux mots. Une mise au point indispensable par un des grands penseurs contemporains sur le socialisme, la démocratie et sur notre véritable pouvoir en tant qu'individu → youtu.be/Lbd7a4e02RI

Occupy Love > vimeo.com/107213155

Levez vous ! > youtu.be/Vgv-rIqFT0w

Banques & fausse monnaie ► Notez que par la loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, abrogée par l'Article 123 du Traité de Lisbonne, la planche à billets, en ce qui concerne les besoins de l'État, a été privatisée. Le service de la dette de l'État était de 48,5 milliards d'euros en 2013. Et si vous cumulez les intérêts annuels que payent l'État, les entreprises et les particuliers, vous arrivez à 129 milliards d'€ par an soit 45% des recettes fiscales nettes du budget de l'État ou 93% des recettes de la TVA en 2014. Nous payons environ 6% de notre PIB (2181 milliard d'€ en 2015) pour utiliser une monnaie que l'on pourrait se faire nous même ! ☼ Les secrets de la réserve fédérale → youtu.be/aQgu5Xwpclo ☼ Comment les banques ont pris le pouvoir sur les politiques → youtu.be/juwIo6F3vIg ☼ LES FAUX MONNAYEURS ! → fauxmonnayeurs.org/index.php ?lng=fr ★ POUR COMPRENDRE LA CREATION MONETAIRE → loeildebrutus.over-blog.com/pour-comprendre-la-creation-monetaire ★ Aux sources de l'escroquerie de la Réserve Fédérale → aline.dedieguez.pagesperso-orange.fr/mariali/picrochole/conspirateurs/conspirateur.htm ★ Un petit rappel sur l’histoire de la FED (loi adoptée le 22 décembre 1913). Suivi de l’explication de la plus grande escroquerie de toute l’histoire de l’humanité > liesidotorg.wordpress.com/2011/12/30/la-creation-et-le-controle-de-la-banque-centrale-americaine/ ☼ François Morin : l'oligopole bancaire, une « hydre mondiale ». Pourquoi les États sont les otages de 28 banques qui gouvernent le monde. Comprendre pourquoi les États sont devenus des otages du système financier. F. Morin a été membre du Conseil général de la Banque de France, consultant international auprès de l’Organisation des Nations Unies, censeur de l’Institut régional du développement industriel, membre du Comité national des universités, membre du Conseil d’Analyse économique. → youtu.be/HdrZ52Cigj4 ☼ L'argent et les banques 1/3 – histoire de la monnaie aux USA et de la FED. → dailymotion.com/video/xdup46_l-argent-et-les-banques-1-3_news ☼ Le scandale des banques centrales → youtu.be/sASp_5Ragsc ☼ Le complot de Goldman Sachs. En Allemagne, les banksters sont démasqués à la TV → dailymotion.com/video/xv622i_le-complot-de-goldman-sachs_fun

► « La crise financière a été générée par les banques. Ce sont elles qui contrôlent le monde. Elles contrôlent le système financier. Elles sont le véritable gouvernement du monde. Il n’y a pas d’élection pour elles, mais elles continuent néanmoins à gouverner. » Evo Morales, Président de la Bolivie. ☼ La Bolivie lâche une Bombe : une politique monétaire indépendante est la clé de la souveraineté nationale → reseauinternational.net/la-bolivie-lache-une-bombe-une-politique-monetaire-independante-est-la-cle-de-la-souverainete-nationale/ ☼ Le manifeste Quantitative Easing pour le peuple → qe4people.fr/le-manifeste-de-qe-pour-le-peuple/ ☼ qe4people.fr

► Nixon Ends Bretton Woods International Monetary System → youtu.be/iRzr1QU6K1o (Le 15 août 1971, à la TV, le President R. Nixon annonce trois changements radicaux de la politique économique. Il impose un gel des prix des salaires, il annonce la fin du « Bretton Woods international monetary system » et il impose « a temporary surcharge/tariff » sur toutes les importations. Le système de Bretton impliquait un taux de change fixe de toute les devises avec le dollar U.S., la devise « clé » du système liée à l'or à $35/once)

L'Empire ► ☼ John Perkins « mémoires d'un assassin financier » → dailymotion.com/video/xa636d_john-perkins-confessions-d-un-corru_news ☼ Les confessions d'un assassin financier. 1 → rutube.ru/video/f23507f55e6fa33f62dea13fd34ffc51/ 2 → rutube.ru/video/62bc57c345ac38c6605c5147c69d3057/ 3 → rutube.ru/video/803b459b629ce96f38ffea2a619775c6/ ☼ Four Horsemen - Feature Documentary - Official Version (ST en français) → youtu.be/5fbvquHSPJU – vk.com/video238572182_170575958 ☼ 1950-1990, les armés secrètes de l’OTAN. Le réseau italien Gladio (Glaive), faisait partie d’un système plus vaste, le Stay-Behind. Rappelons que, durant les années 80, l’Europe fut en proie à une vague terroriste. → youtu.be/9SyH1IiUc4I ☼ Liste des scientifiques tués de 2004 à 2015 (ils étaient tous sur le point de changer le monde ou de dénoncer des complots) → stevequayle.com/ ?s=146 ☼ CIA : ‘Disinfo Program Is Complete’ – They Actually Said This → yournewswire.com/cia-disinfo-program-is-complete-they-actually-said-this/ ☼ La Fabrication du Consentement → ok.ru/video/254473210588 ☼ Les Milliardaires vous remercient ! → dai.ly/xfazfk - dai.ly/xe72p7 ☼ L'Argent d’Isaac Isitan → dailymotion.com/video/xjof07_l-argent-d-isaac-isitan_news ☼ Les Principes du pouvoir : l'Apocalypse → youtu.be/cCB3iP7tEcc ☼ Psywar : Guerre Psychologique → dailymotion.com/video/xw8m6h_psywar-guerre-psychologique-1-2_news ☼ " Le moyen le plus facile de contrôler la population, c’est de mener des actes de terrorisme" Staline. Découvrez 53 fausses attaques avérées → info-contre-info.fr/staline ☼ Qui nous menace vraiment ? L’art de la guerre → mondialisation.ca/5515682 ☼ Opération “Timber Sycamore” : la guerre secrète de la CIA en Syrie → france-irak-actualite.com/syrie.html ☼ La CIA travaille à déstabiliser et à nazifier l’Ukraine depuis 1953 Par Wayne Madsen → lesakerfrancophone.fr/1953 ☼ The Best Enemies Money can buy (ST en Fr) - Entretien exceptionnel datant de 1980 avec le professeur Antony Cyril Sutton, qui a révélé dans ses ouvrages le rôle de Wall Street derrière les idéologies, les guerres, les révolutions, la création de la Réserve Fédérale et même dans la nomination du président des États-Unis. → dai.ly/xeb1oh ☼ Pourquoi de Gaulle défiait les Américains → fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150722/1017177924.html ☼ Comme au Proche-Orient, le chaos en Ukraine est l'œuvre des USA → sptnkne.ws/auxH

Décryptage du système économique global ► [1/7] Géopolitique du système des banques centrales → lesakerfrancophone.fr/banques-centrales & [4/7] Géopolitique des paradis fiscaux → lesakerfrancophone.fr/paradis-fiscaux ★ Si les peuples d’Europe ne se lèvent pas, les banques ramèneront le fascisme. Un appel de Mikis Theodorakis le 4-11-2011 → legrandsoir.info/si-les-peuples-d-europe-ne-se-levent-pas-les-banques-rameneront-le-fascisme.html ★ Comment 4 grandes multinationales contrôlent le MONDE ! Les grandes familles qui gouvernent le monde → vahineblog.over-blog.com/2014/04/les-grandes-familles-qui-gouvernent-le-monde.html ; lesmoutonsrebelles.com/comment-4-grandes-multinationales-controlent-le-monde/

et sa chute ► Fondation – La chute de l’empire galactique américain 1/3. « La chute de l’Empire, Messieurs, est une chose massive, cependant, et difficile à combattre. Elle est dictée par une bureaucratie naissante, une initiative fuyante, un gel des castes, un barrage à la curiosité – et une centaine d’autres facteurs. Cela se passe, comme je l’ai dit, depuis des siècles et c’est un mouvement trop majestueux et massif pour l’arrêter. » – Isaac Asimov, Fondation → lesakerfrancophone.fr/fondation-la-chute-de-lempire-galactique-americain-13 ☼ L'effondrement financier mondial vu par l'Argentin Adrian Salbuchi → dailymotion.com/video/x2k6ncc_l-effondrement-financier-mondial-vu-par-l-argentin-adrian-salbuchi_school ☼ Overdose : The Next Financial Crisis | Full Documentary → youtu.be/4ECi6WJpbzE ☼ Les dirigeants mondiaux sont réunis à Beijing alors que les Américains sombrent dans l’insignifiance → lesakerfrancophone.fr/les-dirigeants-mondiaux-sont-reunis-a-beijing-alors-que-les-americains-sombrent-dans-linsignifiance ☼ La Chine entame une nouvelle étape dans la destruction du dollar : le « Pétro-yuan » → reseauinternational.net/la-chine-entame-une-nouvelle-etape-dans-la-destruction-du-dollar-le-petro-yuan/ ☼ "Capitalism A Love Story" (ST en Français). M. Moore, né en 1954 au Michigan, est un écrivain et un réalisateur américain de documentaires. Le film traite de la crise financière de 2007 à 2009 et sa relance, tout en portant un acte d'accusation contre l'ordre économique actuel aux États-Unis et le capitalisme en général. Le film aborde beaucoup de thèmes. → youtu.be/mzuPeyi7FWc

L'oligarchie occidentale et l'illusion démocratique ► Les États-Unis ont poursuivi leur quête d’impérialisme depuis le début de leur histoire, mais c’est l’effondrement soviétique de 1991 qui a permis à Washington de comprendre que le monde lui appartient. L’effondrement de l’Union Soviétique a entraîné la montée des néoconservateurs au pouvoir et de leur influence au sein du gouvernement américain. Les néoconservateurs ont interprété l’effondrement soviétique comme le choix de l’Histoire d’un « capitalisme démocratique américain » comme Nouvel Ordre Mondial. Choisi par l’Histoire comme le pays exceptionnel et indispensable, Washington revendique le droit et la responsabilité d’imposer son hégémonie sur le monde. Les néoconservateurs considèrent leur plan comme trop important pour être contraint par des lois nationales et internationales ou par les intérêts des autres pays. En effet, en tant que puissance unique, Washington est requis par la doctrine néoconservatrice d’empêcher la montée d’autres pays qui pourraient restreindre la puissance américaine. La vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance internationale (Wall Street et la City), car elle peut amener au pouvoir des personnes véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la morale, l’éducation et la culture, le service public ou encore l’État de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s’agit de globaliser, d’américaniser et de subordonner les peuples au puissant réseau politico-bancaire piloté par Washington. Il est donc nécessaire de tendre vers une pensée unique. Difficile cependant de s’affranchir des élections… dès lors il faut les truquer à l’aide de la désinformation aboutissant à la manipulation de l’opinion publique ; c’est tellement plus simple et moins risqué puisque le système est propriétaire des médias et des instituts de sondage et peut s’appuyer sur quelques dirigeants, intellectuels ou bobos, bien placés et convaincus. Dans un panorama politique trafiqué et disloqué, un banquier fut élu. L’opération a été tellement bien montée que E. Macron fut élu alors que l’immense majorité du corps électoral lui était hostile ou opposée. La démocratie française, en 5e République, n’est qu’une dictature qui se déguise, elle est devenue le pire des régimes comme tous les autres (US, UK, Allemagne, …). ☼ Le signe secret - Le groupe Bilderberg → dailymotion.com/video/xp9wuu_le-signe-secret-le-groupe-bilderberg_news ☼ Le Groupe BILDERBERG, c'est quoi exactement ? → youtu.be/NqV5zyxAq-g ☼ BILDERBERG → bilderbergmeetings.org ☼ Trilatérale → trilateral.org ☼ La French American Foundation → french-american.org ☼ Council on Foreign Relations → cfr.org ☼ Forum de Davos → weforum.com ☼ Skull and bones → voltairenet.org/article14367.html ☼ La Russie et « la guerre de l'information » au programme du groupe Bilderberg → francais.rt.com/international/39108-russie-guerre-sur-information-programme-groupe-bilderberg ★ Aaron Russo sur le 11 septembre, le CFR et Rockefeller → dailymotion.com/video/x3qiv7 ★ Pouvoirs opaques de la Trilatérale → monde-diplomatique.fr/2003/11/BOIRAL/10677 ★ Skull and Bones, l’élite de l’Empire → voltairenet.org/article14367.html

Mon activité est-elle bénéfique ? Si c'est non, arrêtons, réfléchissons et faisons autre chose. Le Chômage est-il voulu et planifié ? Le NAIRU : Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment, littéralement le "Taux de chômage qui n'accélère pas (n'augmente pas) l'inflation". Sur les traces du mystérieux NAIRU → linflation.free.fr/pages/17alhomepag.html ★ Le Nairu, parfois appelé taux de chômage naturel, a été mis au point dans les années 70 pour justifier l’idée qu’il est impossible de faire baisser le chômage en dessous d’un certain niveau sans relancer l‘inflation. Elle fortifie bien sûr les politiques monétaires neutres ou restrictives. Le NAIRU est omniprésent dans certains milieux, et pourtant il reste invisible aux yeux de la population. Chut, il vaut mieux ne pas s'étendre là-dessus ! Comme le déclarait en 1996 le vice-président de la Banque Centrale américaine, Alan Blinder, ce NAIRU est « le petit secret de la macro-économie » ("the clean little secret of macroeconomics" ) ! Les résultats de cette investigation ont permis de mettre en pleine lumière les tenants et les aboutissants de cette explication hérétique du chômage massif et durable dans nos sociétés. Le fruit de ces travaux se trouve ici, sur : NAIRU, Le Nom de la Ruse. La face cachée du chômage → lenairu.blogspot.fr

★ De la servitude moderne. « La servitude moderne est une servitude volontaire, consentie par la foule des esclaves qui rampent à la surface de la Terre. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises qui les asservissent toujours un peu plus. Ils courent eux-mêmes derrière un travail toujours plus aliénant, que l’on consent généreusement à leur donner, s’ils sont suffisamment sages. Ils choisissent eux-mêmes les maîtres qu’ils devront servir. Pour que cette tragédie mêlée d’absurdité ait pu se mettre en place, il a fallu tout d’abord ôter aux membres de cette classe toute conscience de son exploitation et de son aliénation. Voila bien l’étrange modernité de notre époque. Contrairement aux esclaves de l’Antiquité, aux serfs du Moyen-âge ou aux ouvriers des premières révolutions industrielles, nous sommes aujourd’hui devant une classe totalement asservie mais qui ne le sait pas ou plutôt qui ne veut pas le savoir. Ils ignorent par conséquent la révolte qui devrait être la seule réaction légitime des exploités. Ils acceptent sans discuter la vie pitoyable que l’on a construite pour eux. Le renoncement et la résignation sont la source de leur malheur. Voilà le mauvais rêve des esclaves modernes qui n’aspirent finalement qu’à se laisser aller dans la danse macabre du système de l’aliénation. L’oppression se modernise en étendant partout les formes de mystification qui permettent d’occulter notre condition d’esclave. Montrer la réalité telle qu’elle est vraiment et non telle qu’elle est présentée par le pouvoir constitue la subversion la plus authentique. Seule la vérité est révolutionnaire. » → delaservitudemoderne.org/texte.html ☼ Le film → delaservitudemoderne.org/video.html ☼ le livre en pdf → delaservitudemoderne.org/Documents/delaservitudemoderne.pdf (attention, fichier de 20 Mo)

★ Domination et Émancipation Face à la grande majorité du peuple qui vit dans des conditions économiques et sociales difficiles, voire misérables, les capitalistes forment une véritable franc-maçonnerie en utilisant tous les moyens : répression, mensonge, manipulation, stratégie du choc ... Tout ça pour contrer l'aspiration des "sans dents" comme ils disent, à l'émancipation. Nous en revanche, il va falloir mettre les bouchées doubles pour prendre conscience réellement du caractère infiniment inhumain du capitalisme. Il faut aussi s'armer de savoir et d'esprit hautement critique pour éviter de tomber dans des fausses solutions. Le capitalisme n'est pas réformable, il est à dépasser. Rien n'est éternel. L'histoire le démontre bien. "Domination et Émancipation" est un livre parmi d'autres à consulter pour s'en rendre compte. Texte intégral → fr.calameo.com/read/0041521818de01767f3d0

Propagande ► Théories de contrôle de l’esprit et techniques utilisées par les médias de masse. Les penseurs de l’élite : Walter Lippmann, Edward Bernays, Harold Lasswell ont tous déclaré que le public n’était pas à même de décider de son propre destin. Ils en ont appelé à une « cryptocratie », un gouvernement caché, une classe dirigeante en charge du « troupeau perplexe ». Au fur et à mesure que leurs idées continuent d’être appliquées à la société, il est de plus en plus visible qu’une population ignorante n’est pas un obstacle dont les dirigeants doivent s’occuper : c’est quelque chose de désirable, et, en effet, nécessaire pour assurer un leadership total. Une population ignorante ne cherche pas ses droits, ne cherche pas une plus grande compréhension des problèmes, ne questionne pas l’autorité. Elle suit simplement la tendance. La culture populaire pourvoit aux besoins de l’ignorance et la nourrit en servant continuellement du divertissement asphyxiant le cerveau. Est-ce qu’il y a un moyen d’arrêter ça ? Oui, il y en a un. Arrêtez d'acheter leurs sacs à pub (journaux et magazines) et de regarder la télé ! → nouvelordremondial.cc/theories-de-controle-de-lesprit-et-techniques-utilisees-par-les-medias-de-masse/ ☼ Les Principes du pouvoir : la Propagande → youtu.be/E5e7dPgdp2A ☼ La presse prostituée à l’œuvre par Paul Craig Roberts → lesakerfrancophone.fr/la-presse-prostituee-a-loeuvre ★ Goebbels peut aller se coucher → chroniquesdugrandjeu.com/2017/01/goebbels-peut-aller-se-coucher.html ★ Propaganda, par Michel Onfray → les-crises.fr/propaganda-par-michel-onfray/ ☼ Quel est le véritable but derrière la propagande autour des fausses nouvelles ? → lesakerfrancophone.fr/quel-est-le-veritable-but-derriere-la-propagande-autour-des-fausses-nouvelles ☼ « Fausses nouvelles » aux US : faites maison et pas si nouvelles que ça → lesakerfrancophone.fr/fausses-nouvelles-aux-us-faites-maison-et-pas-si-nouvelles-que-ca ☼ Le nouvel Ordre Médiatique Mondial → voltairenet.org/article195532.html ☼ Le problème de nos sociétés n'est pas le « complotisme » mais le fidéisme envers les médias dominants. → francais.rt.com/complotisme

Consommation ► Recyclons, réparons, consommons moins, achetons en pleine conscience – ai-je besoin de ce produit ? Boycottons les grandes marques : Cacacola, Haribonpasbon, Nestlamerde, Macdocrad … et éteignons la télé. La Consommation par La Terreur 1/3 → dailymotion.com/video/xe5gqu_la-consommation-par-la-terreur-1-3_news ☼ Savez vous comment est obtenu le sucre blanc ? → consooummah.com/2014/05/14/savez-vous-comment-est-obtenu-le-sucre-blanc ☼ La pêche au chalutage profond, désastreuse pour l’écosystème marin, reste autorisée → reporterre.net/ecosysteme-marin-reste ☼ Impact de la consommation de viande sur l'environnement → youtu.be/Shx1nwjra1k ☼ Vous ne mangerez plus jamais chez Mc Donald’s après avoir lu cet article. → santeplusmag.com/article/ ☼ Un ex-employé de chez Coca-Cola parle : « ce que j’ai vu m’a horrifié » → mrmondialisation.org/horrifie/

Santé ► Pour notre santé et pour l'environnement, mangeons bio et mangeons moins de viande. Et si nous sommes sensible à la souffrance animale, ne mangeons plus de viande ou presque plus. Évitons de consommer des médicaments allopathiques. ☼ Maladies à vendre (les inventeurs de maladies) → youtu.be/-8R-h76mjp8 ☼ Tuc, Colgate, Coca-Cola… 100 produits toxiques du quotidien → sain-et-naturel.com/100-produits-toxiques-du-quotidien.html ☼ LES MÉDICAMENTS CONTRE LE RHUME SONT DANGEREUX ! → sain-et-naturel.com/les-medicaments-contre-le-rhume-sont-dangereux.html ☼ « Vous êtes fous d’avaler ça ! » Un ex-industriel balance tout → mrmondialisation.org/vous-etes-fous-davaler-ca-un-ex-industriel-balance-tout/ ☼ Voici ce qui se passe dans votre corps après avoir bu une canette de Coca - sain-et-naturel.com/voici-ce-qui-se-passe-dans-votre-corps-apres-avoir-bu-une-canette-de-coca.html ☼ Alerte ! 27 vaccins injectés aux bébés, sous la contrainte, en France pour 2018 → youtu.be/kr_DiRT3dcI ☼ Les 10 multinationales les plus dangereuses du monde → sante-nutrition.org/les-10-multinationales-les-plus-dangereuses-du-monde/ ☼ Le Plantain : cette “mauvaise herbe” est l’une des plantes médicinales les plus utiles de la planète. → 4emesinge.com/le-plantin-cette-mauvaise-herbe-est-lune-des-plantes-medicinales-les-plus-utiles-de-la-planete

Révolution monétaire ► Redonner le contrôle de l'émission monétaire à l'Etat > revolution-monetaire.blogspot.fr ★ Association pour l’Économie Distributive > economiedistributive.fr ★ Frapper monnaie Le déficit public finance la reprise… et la croissance > frappermonnaie.wordpress.com ★ Des réserves fractionnaires au 100 % monnaie > osonsallais.wordpress.com ★ Tout savoir sur la monnaie – le site le plus complet sur cette question > monnaie.wikispaces.com ★ The Banking System, Itself, is the ROOT CAUSE of Money System Instability by Paul Grignon > moneyasdebt.net ☼ La monnaie - du pouvoir d'achat au pouvoir d'être. Un film de Philippe Derudder, pédagogique et positif → youtu.be/XMs0aI4C0Ro ☼ Solution Monnaie-Terre → youtu.be/qaqW0mt_a4s ★ Le SOCIÉTALISME. Notre hypothèse est que le capitalisme ultra-libéral, système totalement destructeur de l'homme et de la planète vit ses dernières années → societal.org ★ Le testament de Maurice Allais (1911-2010). Le 5 décembre 2009, le journal Marianne a publié le testament politique de Maurice Allais, qu’il a souhaité rédiger sous forme d’une Lettre aux Français → les-crises.fr/le-testament-de-maurice-allais/ ★ Argent dette : Unissons nos indignations pour exiger l’abrogation de l’article 123 → agoravox.fr/tribune-libre/article/unissons-nos-indignations-pour-103363 ★ Autres sites sur la monnaie, la crise financière et des solutions de remplacement > chomage-et-monnaie.org > versdemain.org

★ 100% Money d'Irving Fisher. Oeuvre d’une importance majeure d’un des plus grands économistes du 20e siècle, cet ouvrage demeure largement inconnu à la fois du grand public et des spécialistes. Ce texte fondamental, quasiment introuvable en anglais, écrit en 1935 à la sortie de la grande dépression aux États-Unis, remet purement et simplement en cause les fondements mêmes du système monétaire actuel. Pour Fisher, le constat est claire, ce système irrationnel et vicieux est à la racine de tous les grands phénomènes de booms et de crises. Cela est d’autant plus étonnant qu’Irving Fisher, par sa théorie quantitative de la monnaie et sa théorie de l’intérêt, est souvent considéré comme le Saint-Patron des banquiers centraux et des économistes conservateurs. Version traduite en français par Nathanael Faibis en 2011 → fichier-pdf.fr/2011/10/24/100-money/100-money.pdf ★ 100% money (système monétaire à réserves pleines) → agoravox.fr/actualites/economie/article/100-money-systeme-monetaire-a-70665

★ 10 raisons pour réformer notre système monétaire par Mark Joób - professeur honoraire à la Faculté des sciences économiques de l’University of West Hungary et chercheur à l’Institut d’éthique économique à l’Université St-Gall en Suisse. Il siège également au comité de gestion de l’association suisse « Modernisation monétaire ». > docs.banks-need-boundaries.net/fr/10_raisons_pour_reformer_notre_systeme_monetaire.pdf

★ Le Manifeste des économistes déterrés avec John-Maynard Keynes, Milton Friedman, Henry Simons, Irving Fisher, Maurice Allais, Hyman Minsky et Joseph Schumpeter, pour une sortie de crise sans violence, équitable et progressive → fr.scribd.com/doc/146132103/Manifeste-des-economistes-deterres

★ Nouveau paradigme pour une nouvelle civilisation, colloque du 19/09/2009 à Paris avec Serge Latouche → dai.ly/jFPEId ★ Une contribution fondamentale au débat de société en général, résultat de nombreuses années de travail par de nombreuses personnes → Plaidoyer pour un nouveau projet socialiste - fr.scribd.com/marc_jutier – bit.ly/H1eUB6 - Pour smartphone : bit.ly/1ALn07I - Pour tablette : bit.ly/17DibUk ★ Crise finale du capitalisme ou 3e Guerre Mondiale ? Françaises, Français, réveillez-vous ! → agoravox.fr/actualites/international/article/crise-finale-du-capitalisme-ou-3e-137789 (+ de 100.000 vues)

Changement de paradigme ► ☼ 1200 salariés, pas de patron et aucune hiérarchie : les secrets de la coopérative Cecosesola au Venezuela → bastamag.net/la-cooperative ☼ Retour au bon sens - entretien avec Pierre Rabhi → vimeo.com/159925945 ☼ La Blockchain signera-t-elle la fin du capitalisme ? → maisouvaleweb.fr/la-blockchain-signera-t-elle-la-fin-du-capitalisme/ ☼ Une tribu amazonienne crée une encyclopédie de médecine traditionnelle → lareleveetlapeste.fr/traditionnelle/ ☼ Convergence des alternatives (page de liens) → parlement-et-citoyens.fr/ideas/convergence-des-alternatives ☼ La carte de France des alternatives : 89 révolutions locales pour un changement global → bastamag.net/4598 ☼ Ni capitalisme, ni État - la Coopérative intégrale s’épanouit à Barcelone → reporterre.net/Barcelone ☼ Une conférence pas comme les autres ! Lorsque « Power » et « Care » s’unissent, le véritable leadership devient celui qui prend soin de l’environnement et des êtres humains → letemps.ch/economie/2016/10/20/une-conference-autres ☼ Futuromètre : 91% des francophones disent non à la société actuelle → lesoir.be/1349918/article/actualite/belgique/2016-10-23/futurometre-91-des-francophones-disent-non-societe-actuelle ☼ Pierre Rabhi : « Tout le monde est formaté, comme dans une forme de coma » → plus.lesoir.be/64255/article/2016-10-17/pierre-rabhi-tout-le-monde-est-formate-comme-dans-une-forme-de-coma ☼ Ces villages qui vivent sans argent et en dehors de la société de consommation. → sain-et-naturel.com/villages-sans-argent-societe.html

9/11 ► Une étude scientifique Européenne conclut : Les Trois Tours du WTC se sont effondrées à cause d’une démolition contrôlée. Maintenant, le défi le plus complet au récit officiel est apparu dans le magazine Europhysics. Steven Jones, professeur de physique, Robert Korol, professeur en génie civil, Anthony Szamboti, ingénieur en modélisme mécanique et Ted Walter, directeur d’une organisation à but non lucratif du nom d’Architects and Engineers for 9/11 Truth ont publié un article conjoint mettant en doute la version officielle. Les quatre experts ont conclu de la manière suivante : “La preuve démontre sans l’ombre d’un doute que les trois bâtiments ont été détruits par une démolition contrôlée”. → nouvelordremondial.cc/2017/04/05/une-etude-scientifique-europeenne-conclut-les-trois-tours-du-wtc-se-sont-effondrees-a-cause-dune-demolition-controlee/ ☼ Architects and Engineers for 9 11Truth Experts Speak Out → youtu.be/4a1wYhxpxdM ☼ 11 septembre preuves scientifiques du complot → youtu.be/vloMt9P4sn8 ☼ 11-Septembre - Le nouveau Pearl Harbor 1/3 → youtu.be/6Rf2nCW8SUE 3/3 → youtu.be/iPAAjLXPzBM ☼ Pour une enquête approfondie sur le 11-Septembre. ReOpen911 est une association citoyenne à but non lucratif, laïque, et indépendante de toute organisation politique. Nos objectifs sont d’informer les citoyens sur les attentats du 11-Septembre, œuvrer pour l’établissement d’un débat public, et militer pour l’ouverture d’une enquête approfondie sur cette tragédie. → reopen911.info/ ☼ 20 théories du complot qui se sont révélées être vraies → anguillesousroche.com/monde/20-theories-du-complot-se-revelees-etre-vraies/

★ 115 Documentaires online pour mieux comprendre le monde → informaction.info/comprendre-le-monde ★

The Lie We Live - Le mensonge dans lequel nous vivons ► a fait le tour du monde et c’est compréhensible. Le narrateur y présente pas mal de faits qui ne tournent pas rond dans notre société, de quoi faire réfléchir et de quoi nous ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons. Le but de tout être humain est d’atteindre le bonheur, mais à quel prix ? → youtu.be/dNVZ0ZPfE8s ★ Un ex-agent de la CIA explique comment se débarrasser de l'Élite et de leur système → youtu.be/9u41AvdCK5M ☼ Vidéo réalisée par « Chez Néo NEWS », en 5 minutes M. Attali résume la situation politique ! → youtu.be/OkJ6pcSd9_4 ☼« There is no alternative ». Florilège. Champ lexical de la pensée unique : 1. Réformes - 2. Réalités - 3. Modernité - 4. Efforts - 5. Rigidité contre liberté – 6. Augmenter le temps de travail - 7. Baisser les dépenses publiques - 8. Coût du travail - 9. Les contraintes → youtu.be/AGV3JTMv7gM ☼ Beaucoup d'infos et une très bonne sélection de vidéos → jaiundoute.com ☼ et en particulier sa sélection sur l'économie et la monnaie → jaiundoute.com/dossiers-economie ☼ "Gibt es zurück !" "Rendez tout !" "Give it back ! → youtu.be/zzLAUNsTWgU

Conclusion ► Pour encore quelques temps malheureusement, soyez convaincus que tout est presque sous contrôle par les marionnettistes de la finance internationale. L'Histoire est révélatrice de faits factuels historiques et incontestables. Le schéma est toujours le même : si un chef d'État ne peut être contrôlé, il est éliminé, si celui-ci est hors de portée, on utilise les minorités religieuses ou autres pour renverser le pouvoir en place ou a défaut on pose un embargo. Ils financent et corrompent les différents partis politiques par le biais de lobbyistes, ils détiennent les principaux médias, le marché du pétrole et le complexe militaro-industriel, ils contrôlent souvent également l'appareil judiciaire (voir l'affaire Christine Lagarde …), ils peuvent truquer des élections, renverser des gouvernements, organiser des coups d'États ou des révolutions, ils n'hésitent pas à financer des dictateurs et des organisations terroristes si cela peut servir leurs intérêts. Ils pratiquent les assassinats politiques, la corruption, le trafic d'armes à grande échelle, ils utilisent le terrorisme d'État, ils manipulent l'opinion publique pour déclencher des guerres, ils peuvent spéculer sur la faim dans le monde, piller les ressources naturelles d'autres pays en toute impunité, tuer des centaines de milliers d'innocents et les appeler "dommages collatéraux" en se posant comme les sauveurs et en présentant leurs opposants comme des terroristes. Ils asservissent des nations entières par la dette, peuvent travestir l'histoire, ils protègent les plus grands criminels de guerre, les réseaux pédocriminels et les plus grands pollueurs ou empoisonneurs de la planète. Ils nous demandent de nous serrer la ceinture, d'accepter leurs mesures d'austérités, disent qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation de nos enfants, l'emploi de nos jeunes ou la retraite de nos anciens, mais ils financent par milliers de milliards leurs banques et les conflits armés avec l'argent qu'ils créent à partir de rien (ex-nihilo).

La seule chose que les marionnettistes de la finance ne pourront jamais contrôler c'est l'éveil des citoyens. Internet est leur ennemie, et c'est bien pourquoi ils vont essayer de le museler. À partir du moment ou les citoyens s’investiront politiquement à l'unisson dans un projet de constitution où les représentants seront issus d'une reconnaissance honorifique dûment approuvée par l'ensemble de la population, chaque citoyen comprendra l’ampleur des exactions et des trahisons faites par leurs différents pantins qu'ils ont élus depuis tant d'années. Que chaque citoyen comprenne aussi l'importance que l'existence même d'un État, d'un Pays réside sur son droit souverain à la création monétaire et non à sa subordination aux Banques Centrales et aux marchés.

En principe, dans une démocratie, c’est au débat politique que devraient revenir les décisions essentielles relatives à la monnaie du pays, à savoir : sa création, sa masse totale et les rôles qui lui sont attribués. Pour reprendre une métaphore chère aux Anciens, la monnaie est à l'économie ce que le sang est au corps humain ; s'il en manque, c'est l'anémie, s'il y en a trop, c'est la congestion. Il ne viendrait à l'idée de personne d'emprunter son propre sang. Alors, il revient à l'État, pour le service du bien commun, d'assurer l'offre à la demande de monnaie pour qu'enfin l'économie soit au service de l'homme. Il est difficile d'être un homme politique de conviction de nos jours, on risque gros en défendant le bien commun et en combattant la dictature des banksters. Il n'est pas facile de faire une politique du peuple souverain, une politique du bien commun qui déplaît par nature à la sphère privée, aux puissances industrielles, aux banquiers et à leurs serviteurs : les grands médias. Vous serez décrédibilisé, ridiculisé, voire même éliminé ! L'ordre mondial néo-libéral n'aime pas la liberté des citoyens, le principe d'égalité est vidé de son sens et la notion de fraternité n'existe que dans les cercles du vrai pouvoir. Mais quel que soit leur puissance, les banquiers et leur larbins, finiront par perdre leur pouvoir. La chute de l’Empire est donc une affaire de temps, et elle entraînera tout aussi inéluctablement la chute du Système néolibéral dont il est la matrice. Il n'y aura pas un simple basculement des centres de pouvoir de l’Occident vers l’Asie, avec la simple reprise en mains des mêmes structures néolibérales mortifères par d’autres, ce qui reviendrait à reculer pour mieux sauter. La chute de l’Empire US sera le point de rupture, le choc qui provoquera la chute du Système. Le séisme sera sans aucun doute terrible, mais salutaire. Le modèle de société néolibéral qui a produit la contre-civilisation qui est la nôtre est en effet un cancer qui ronge et détruit non seulement le vivant, la terre, les mers, l’air, tout ce qui marche, nage, pousse ou vole, mais qui annihile aussi les sociétés humaines, les rabaissant à un agglomérat d’égoïsmes en concurrence, de consommateurs compulsifs aliénés aux « cerveaux disponibles ». Notre planète n’est plus capable de digérer toutes les déjections de ce Système de production de masse. En provoquant une surchauffe du Système par sa dynamique propre, l’Histoire pourrait nous sauver de nous-mêmes en nous aidant à tirer la chasse sur cette pègre néolibérale et en offrant l’opportunité d’un changement radical. Il appartiendra alors aux sociétés civiles de saisir la chance offerte, de cesser de s’indigner inutilement pour enfin se révolter, d’abord pour empêcher le Système d’instaurer ce totalitarisme qui constitue son aboutissement naturel et sa dernière ligne de défense, ensuite pour se prendre en mains et développer d’autres façons d’être, de cohabiter et de coopérer, pour nourrir d’autres idéaux que la propriété et la possession des moyens de production, pour chercher à bâtir, enfin, cette société libre, égalitaire et décente que nous souhaitons tous finalement. En pleine conscience, chaque jour, choisissons le futur et faisons notre Histoire. Aujourd'hui c'est déjà demain !

Citations ► CELUI QUI NE GUEULE PAS LA VÉRITÉ, QUAND IL CONNAIT LA VÉRITÉ, SE FAIT LE COMPLICE DES MENTEURS ET DES FAUSSAIRES. Charles Péguy

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. L'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein

Les alchimistes du Moyen-âge s’efforçaient de fabriquer de l’or avec quelque vil métal, nos alchimistes modernes, qu’on baptise banquiers, ont découvert le moyen de faire de l’argent avec un peu d’encre. Jacques Duboin

Le jugement éthique porté sur le mécanisme du crédit bancaire s'est profondément modifié au cours des siècles. (…) A l'origine, le principe du crédit reposait sur une couverture intégrale des dépôts. (...) Ce n'est que vers le 17ième siècle, avec l'apparition des billets de banque, que les banques abandonnèrent progressivement ce principe. Mais ce fut dans le plus grand secret et à l'insu du public . Par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux-monnayeurs, si justement réprimée par la loi. Concrètement elle aboutit aux mêmes résultats. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Maurice Allais , prix Nobel de Sciences Economiques 1988. "La crise mondiale aujourd'hui" Ed. Clément Juglar 1999.

Les banques, je les ferme. Les banquiers, je les enferme. Vincent Auriol alors secrétaire d’état de Léon Blum en 1936.

Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire. David Rockefeller dans Newsweek International du 1er février 1999.

Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le Gouvernement Mondial sera instauré par l’adhésion, ou par la conquête. James Paul Warburg (1896-1969), officier de l’OSS et membre du CFR, le 7 février 1950, devant le Sénat des États-Unis.

Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. La jeunesse qui pourra résoudre la question monétaire fera plus pour le monde que toutes les armées de l’histoire. Henry Ford

Les banquiers gouvernent le monde grâce à la dette qui correspond à l’argent créé à partir du néant. Ils ont besoin de gouverner le monde pour s’assurer qu’aucun pays ne faiblisse ou ne tente de les renverser. Aussi longtemps que les banques privées, au lieu des gouvernements, contrôleront la création de l’argent, la race humaine sera condamnée. Ces banquiers et leurs alliés ont tout acheté et tout le monde. Henry Makow.

Le procédé par lequel les banques créent de l’argent est tellement simple que l’esprit en est dégoûté. John Kenneth Galbraith, économiste.

Les quelques personnes qui comprennent le système (argent et crédits) seront soit tellement intéressés par les profits qu’il engendre, soit tellement dépendantes des faveurs qu’il conçoit, qu’il n’y aura aucune opposition au sein de cette classe. D’un autre côté, les personnes incapables d’appréhender l’immense avantage retiré du système par le capital porteront leur fardeau sans se plaindre et peut-être sans même remarquer que le système ne sert aucunement leurs intérêts. Rothschild Brothers of London.

Jusqu’à ce que le contrôle de l’émission de devises et de crédit soit restauré au gouvernement et reconnue comme sa responsabilité la plus flagrante et la plus sacrée, tout discours sur la souveraineté du Parlement et la démocratie est vain et futile... Une fois qu’une nation abandonne le contrôle de ses crédits, il n’importe plus qui fait ses lois... L’usure, une fois aux commandes, coule n’importe quelle nation. William Lyon Mackenzie King, ex-premier ministre du Canada.

Je suis un homme des plus malheureux. J’ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré dans le privé. La croissance de notre nation, en conséquence, ainsi que toutes nos activités, sont entre les mains de quelques hommes. Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal dirigés du monde civilisé un des plus contrôlés et dominés non pas par la conviction et le vote de la majorité mais par l’opinion et la force d’un petit groupe d’hommes dominants. Woodrow Wilson, président des Etats-Unis 1913-1921.

Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien. Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. La banque fut conçue dans l’iniquité et est née dans le pêché. Les banquiers possèdent la Terre. Prenez la leur, mais laissez-leur le pouvoir de créer l’argent et en un tour de mains ils créeront assez d’argent pour la racheter. Otez-leur ce pouvoir, et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur et plus heureux. Mais si vous voulez continuer à être les esclaves des banques et à payer le prix de votre propre esclavage laissez donc les banquiers continuer à créer l’argent et à contrôler les crédits. Sir Josiah Stamp, Directeur de la Banque d’Angleterre 1928-1941, réputé 2e fortune d’Angleterre à cette époque.

L’argent est une nouvelle forme d’esclavage, il se distingue de l’ancienne simplement par le fait qu’il est impersonnel, il n’y a pas de relation humaine entre le maître et l’esclave. Léon Tolstoï

Nous possédons dans ce pays l’une des institutions les plus corrompues que le monde ait jamais connu. Je veux parler de la Banque centrale américaine. Cette institution a appauvri les citoyens des Etats-Unis et a presque mené notre gouvernement à la faillite. Tout ceci est dû aux pratiques frauduleuses des vautours qui contrôlent cette situation. Un super état dirigé par les banquiers et les industrialistes internationaux qui s’associent avec plaisir pour asservir le monde. Louis Thomas McFadden, banquier et homme politique américain (1876-1936).

Je n’ai jamais vu personne ayant pu, avec logique et rationalité, justifier que le gouvernement fédéral emprunte pour utiliser son propre argent... Je pense que le temps viendra où les gens demanderont que cela soit changé. Je pense que le temps viendra dans ce pays où ils viendront nous accuser, vous, moi, et toute personne liée au Congrès, d’être resté assis sans rien faire et d’avoir permis à un système aussi stupide d’être perpétué. Wright Patman, membre démocrate du Congrès, président du comité de la Banque et de la Monnaie de 1963-1975, (1928-1976).

Peu m’importe de savoir quel pantin siège sur le trône d’Angleterre pour gouverner l’Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L’homme qui contrôle la monnaie de la Grande-Bretagne contrôle l’Empire britannique, et c’est moi qui contrôle la monnaie. Nathan Rothschild né à Francfort en 1777 et mort à Londres en 1836.

Des sites d'information alternatifs afin de s'informer sans se faire manipuler ► pilulerouge.over-blog.com - lesakerfrancophone.fr/ - agenceinfolibre.fr - etat-du-monde-etat-d-etre.net - francais.rt.com - fr.sputniknews.com - voltairenet.org - novorossia.vision/fr/ - reseauinternational.net - reporterre.net - politis.fr - news360x.fr - mondialisation.ca - russiepolitics.blogspot.fr - latinoactu.wordpress.com - dedefensa.org - agoravox.fr - monde-diplomatique.fr - mrmondialisation.org - info-contre-info.fr - fawkes-news.blogspot.fr - metatv.org - cercledesvolontaires.fr - lesmoutonsenrages.fr - lucien-pons.over-blog.com - chaos-controle.com - sante-nutrition.org - le-blog-sam-la-touch.over-blog.com - news.vice.com/fr/ - zejournal.mobi - arretsurinfo.ch - wsws.org/fr/ - infoguerre.fr - les-crises.fr - wikistrike.com - legrandsoir.info - afrique-asie.fr - stopmensonges.com – bastamag.net - anticons.wordpress.com - michelcollon.info …