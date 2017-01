Radicalisés : respectons la C.E.D.H, et nous continuons à allumer des bougies, ou nous les embastillons préventivement ?

@Gilbert Spagnolo dit P@py





Les mercenaires ne sont protégés par aucune convention internationale.





Pas de jugement, pas de prison, pas de programmes de réinsertion bidon.





Quand on en attrape un, on lui colle une balle dans la tête sans procès. Ensuite, on l’enterre dans une peu de cochon ou bien on l’incinère et on jette ses cendres aux pourceaux. La réinsertion pour ces ordures islamiques, c’est sous forme d’engrais,après un passage salutaire dans les tripes des cochons.





C’est ce que la France ferait si la France était un pays normal. Ensuite, on raserait les mosquées qui les ont recrutés, on pendrait leurs islamopithèques d’imams et on expulserait tous ceux qui fréquentaient ces mosquées.





Mais la France n’est pas un pays normal ; c’est un pays en voie d’islamisation et de bledisation. Les politiciens sont bien contents d’avoir un bonne récolte de terroristes qui vont perpétrer des attentats et leur donner l’occasion d’instaurer une dictature. Car ils savent que la seule façon de diriger un pays islamique, c’est la dictature. Les politiciens français utilisent les terroristes islamiques de la même façon qu’Erdogan.





La France est tombée bien bas. Son futur ressemblera au présent de tous les pays dévastés par l’islam : la crasse, l’incompétence dans tous les domaines et la dictature, militaire ou théocratique.

Bonne année