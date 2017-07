Radio Courtoisie : bataille juridique en vue

Après avoir été mis KO debout par Dominique Paoli, la nouvelle présidente de Radio Courtoisie anciennement secrétaire générale, Henry de Lesquen réplique et annonce des recours contentieux, ce qui au fond était prévisible.

L'assemblée générale de la radio associative de droite, réunie samedi 1er juillet dernier, n'avait en effet pas réélu, à une voix près, l'ex-inspecteur des finances dans la fonction qu'il occupait depuis 2006.

Le lundi suivant, Lesquen annonçait son départ de Radio Courtoisie dans son émission habituelle, en tenant des propos peu élogieux sur ces successeurs : "À la suite d'un putsch manigancé par un trio d'individus envieux et incompétents - Patrick Simon, Dominique Paoli et Jean-Noël Audibert - j'ai été mis en minorité. Et par 6 voix contre 5, je n'ai pas été réélu au conseil d'administration".

Selon lui, les nouveaux administrateurs, qu’il qualifie de « conjurés » constituent une « équipe de bras cassés" (sic). Le texte complet de sa réplique, intitulé modestement « Le véritable bilan d’Henry de Lesquen à la tête de Radio Courtoisie » est disponible sur son site personnel ici : https://henrydelesquen.fr/2017/07/10/le-veritable-bilan-dhenry-de-lesquen-a-la-tete-de-radio-courtoisie/

Lesquen annonce clairement qu’il contestera devant les tribunaux cette assemblée et ses conséquences fâcheuses pour lui. Et on peut le croire sur parole, connaissant l'individu

Or il se trouve que dans l’émission du lundi 10 Juillet, Dominique Paoli, désormais vizir à la place du vizir, a été très ferme sur la nouvelle radio, qui désormais, affirme-t-elle, se passera clairement et de façon assumée de son ex-Président, dont elle a dénoncé les excès sans ambiguités.

Les deux partis sont donc, sans le moindre doute, prêts à en découdre : ils vont selon toute probabilité en découdre devant Thémis.

Que peut-on dire à ce stade ?

A / Lesquen va contester la régularité de l’AG, au motif qu’étant lui-même nommé jusqu’au 12 Juillet, toute destitution prononcée avant est par principe caduque en droit. C'est un peu spécieux, mais ça tient le coup.

B / Paoli et le Conseil opposeront le fait que les comptes de la radio leur ont semblé insincères, ce qui, adjoint à une procédure en cours du CSA contre Lesquen, permet de précipiter les échéances dans l’intérêt de l’association qui gère la radio (une défaillance constatée autorise la suspension en cours de mandat d'un Président d'association.)

De cette bataille de titans, nul ne sait qui en sortira vainqueur, mais, en admettant que Lesquen gagne en première instance, il est probable qu'il ne sera plus reconduit dans ses fonctions, ceci quoiqu'il advienne.

L'énarque, sorte de Pic de la Mirandole branché sur deux cent vingt volts, capable de disserter sur l’inégalité des races en parlant de « congoïdes », incapable de laisser parler ses invités, mais également gestionnaire assez efficient, restera dans les annales comme un personnage assez ahurissant.