Rassemblement frileux à droite...

Une rencontre frileuse, ce mercredi 19 avril, entre François Fillon et Alain Juppé : des sourires forcés, de façade, de part et d'autre...



Les deux hommes politiques, qui se sont affrontés lors de la primaire de la droite, ont visité ensemble les locaux de l’entreprise de musique en ligne Deezer, à Paris.



Il fallait voir le sourire crispé d'Alain Juppé : une ambiance convenue et pleine d'artifices...

Il fallait voir les grimaces des deux hommes politiques : une mascarade électorale, une de plus...

Il suffit de regarder la photo pour percevoir le masque qui couvre les deux personnages. On a l'impression d'une mauvaise pièce jouée par des histrions.



Cette rencontre organisée au dernier moment ne trompe personne : Juppé soutient François Fillon du bout des lèvres... Le maire de Bordeaux a dénoncé ces jours-ci l'alliance du candidat Fillon avec le mouvement Sens commun. Et cette mise en scène, avec poignée de mains, sourires convenus, était, sans doute, destinée à recoller les morceaux...

Il est vrai que la musique contribue à réconcilier les gens et à les rassembler...



Mais, en l'occurrence, on perçoit une manoeuvre : la comédie des masques d'une campagne électorale... il faut à tout prix que la famille politique paraisse ressoudée.



Hier, c'est un petit-déjeuner qui réunissait François Fillon et Nicolas Sarkozy...

Là encore, poignées de mains, sourires, complicité... Pour autant, l'enthousiasme n'était pas au rendez-vous.



Il semble que la primaire ait laissé des traces : les rancoeurs subsistent, malgré les soutiens de façade.



Après toutes les affaires qui ont accablé Fillon, le candidat de la droite peine à rassembler toute sa famille politique.

Les dissensions, les oppositions se lisent sur les visages et les mots eux-mêmes restent assez froids.



La droite, malgré les apparences, apparaît plus divisée que jamais.

Rassemblement en trompe-l'oeil, c'est évident : aucun meeting n'a été organisé en présence de ces "soutiens".



On sent de l'improvisation, juste avant le premier tour des élections, une sorte de bricolage...



Que restera-t-il de la droite si Fillon n'est pas élu président ?







