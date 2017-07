Recrutement des enseignants : la pénurie...

Qui accepte d’être ainsi méprisé dans une société où l’autorité des professeurs est sans cesse contestée par les parents, par les élèves eux-mêmes ?

Elle est aussi, et je dirais même surtout, contestée par la hiérarchie de l’enseignant. Si elle lui donnait carte blanche, si elle lui donnait la possibilité de choisir ses méthodes, celle d’infliger des sanctions sans grandes restrictions, et celle d’exclure facilement un élève temporairement ou définitivement, je pense que tous les postes seraient facilement pourvus et que le niveau moyen des enseignants augmenterait. Avec le soutien de la hiérarchie, les élèves et leurs parents n’auraient plus qu’à bien se tenir.