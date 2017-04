Régimes totalitaires !… qu’il faut bombarder… Dictateurs !… qu’il faut égorger ou pendre au plus vite !…

D’où leur vient cette soudaine frénésie ? Quel est l’étendard qu’ils brandissent à travers cette volonté d’une justice tout ce qu’il y a de plus massacrante ?

Yougoslavie ! Irak ! Libye ! Syrie ! en attendant la suite… A qui profite cette vague d’ingérences, de bombardements, de guerres civiles soigneusement mises au point, et magnifiquement dynamisées ?

Nous allons ici revenir aux origines… Aux origines de cette nouvelle religion politique qui met en cause, devant Dieu et devant les hommes – pourrait-on s’amuser à dire -, le « totalitarisme »…

C’est qu’il existe un livre qui nous trace la route. Il est de la célébrissime Hannah Arendt qui incarne, à elle toute seule, la conscience morale du vingtième siècle… et de ce début de vingt-et-unième siècle… N’y allons pas par quatre chemins : rien de plus pitoyable !…

Mais rien, tout à la fois, de plus significatif puisqu’elle était juive, et que, sur la scène de la grande morale, l’Holocauste a maintenant triomphé de toute la concurrence. Les 27 millions de victimes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale ont disparu sous les 6 millions de victimes juives… grâce à la doctrine du… totalitarisme et des dictateurs sanguinaires dont Joseph Staline serait le super-champion toutes catégories…

Dès ses débuts, la sainte Inquisition qui s’est chargée de faire la peau à tous les dictateurs a bien affirmé qu’elle ne s’appuierait que sur des preuves inexistantes (j’ai bien écrit : « inexistantes »)… C’est là sa grande caractéristique. C’est son éthique : elle n’en fait pas mystère. Armes de destruction massive, là où il n’y en a pas. C’est bien la preuve que vous êtes un dictateur… A peine dit, et c’est aussitôt fait : les avions de la « Communauté internationale » viennent vous massacrer, massacrer votre population au milieu de la nuit, sous les applaudissements, au petit matin, de tous les démocrates que compte la planète…

C’est donc Hannah Arendt qui a donné le mode d’emploi et qui a fourni les moules aptes à nous fabriquer la conscience morale qu’il faut avoir très rassie pour accepter semblable menterie criminelle.

Ainsi, dans la « Préface » – datée de la période juin 1966-novembre 1971 – de son livre « Les Origines du totalitarisme » (Quarto Gallimard, 2002) dont le manuscrit avait été achevé à l’automne 1949, Hannah Arendt nous avoue que depuis cette fin des années quarante :

« Seule addition importante à nos connaissances, le contenu des archives de Smolensk (publiées en 1958 par Merle Fainsod) a montré à quel point la pénurie du matériel documentaire et statistique le plus élémentaire demeure l’obstacle décisif à toutes les recherches sur cette période [1929-1953] de l’histoire de la Russie. » (page 198)

Nous allons donc nous mettre en quête du « totalitarisme » à partir d’une absence de documents… C’est déjà particulièrement significatif.

« Obstacle décisif » : « la pénurie du matériel documentaire et statistique le plus élémentaire ». C’est effectivement énorme !… Et ceci au moins jusqu’en 1958, cinq ans après la mort du « tyran ». Or, la période retenue, 1929-1953, est justement celle qui, selon Hannah Arendt, couvre les années de règne sans partage de Joseph Staline.

Ainsi la pénurie que révèle le contenu des archives de Smolensk, ne fait-elle que conforter la pénurie manifestée par l’ensemble des documents déjà rassemblés avant elles…

Il y a, déjà là, de quoi piquer notre curiosité !…

D’autant que nous parlons d’un livre dont le manuscrit a été achevé en 1949, pour être édité en 1951 : d’où tirait-il la documentation qui lui a permis de mettre en cause l’URSS de Joseph Staline ?… Car elle ne va pas y reculer, la bougresse !

