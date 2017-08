Reine ou épouse

Depuis quelques jours, la bataille sur les médias fait rage. Qui du statut, ou de la charte relative à l’épouse du Président Macron, l’emportera ??

C’est quoi le fond du problème ?? Une question de représentativité, une question de respect, ou une question de reconnaissance ??

Rappelons tout de même que l’élu des Français, même avec 17% par rapport aux inscrits au deuxième tour, c’est Emmanuel Macron, pas son épouse !!

Nous ne sommes plus sous une monarchie mais sous une République, même si certains pays européens ont conservé leur roi et leur reine. mais peut-être que certains rêveraient de ré-instituer cette monarchie avec ses privilèges. Il est vrai que dans le concret, nous subissons cette discrimination, cette forme d’aristocratie larvaire qui s’accorde beaucoup trop de privilèges au regard des élites du système, au détriment du peuple.

Si à l’avenir une loi ou une charte reconnaissait le statut du conjoint du président, alors pourquoi ne pas en faire autant au niveau du député, du sénateur, du conseiller général et du maire etc..

Peut-être faudrait-il, lors des élections de ces personnalités, que le nom du conjoint figure en tant que suppléant ??

Quoi qu’il en soit pendant que l’on titille le peuple avec ces bouffonneries, on passe sous silence la réforme du Code du travail, et la loi de probité à l’encontre des élus.

Soyons sérieux, le fond du problème c’est une question de financement, ce statut ou cette charte assurera aux conjoints des moyens, en deniers sonnants et trébuchants, pour légaliser ce qui est déjà fait sous le manteau et ce avec les impôts du contribuable.

Décidément notre République ressemble de plus en plus à une monarchie. Avec sa noblesse, ses seigneurs et ses barons où le Président de la République s’apparente au monarque avec sa cour, LREM a la majorité absolue à l’Assemblée Nationale et ses ministres qui siègent au Gouvernement. Puis il y a le peuple de travailleurs, de chômeurs, des retraités, des étudiants, tous sont soumis à la bienveillance des seigneurs de l’industrie, des barons de la banque. Pour trouver des moyens pour enrichir toute cette noblesse et aristocrates alors on pressurise de taxes (T.V.A, C.S.G), d’impôts sur le revenu, en prenant soin de ne pas augmenter ceux qui payent l’Impôt Sur la Fortune.

Alors que la loi sur la probité qui vient d’être voté interdit d’utiliser des membres de sa famille à des fonctions rémunérées, le gouvernement veut faire adopter une charte concernant la « première dame du pays » ce qui contredit le principe même du travail en famille !! Voilà bien un acte monarchique « faîtes ce que je dis, mais pas ce que je fais ».

Le peuple dans sa majorité a bien compris que ce gouvernement et sa majorité parlementaire n’a pas l’intention d’engager des réformes améliorant les conditions de vie et de travail. De toute évidence ses objectifs sont et seront en faveur de cette nomenklatura capitalo-bourgeoise. Malgré la cote de popularité d’E. Macron, qui est fortement en baisse, ce dernier, comme son prédécesseur garde le cap, la soupe est trop bonne !!

A cette obstination aveugle, cette minorité gouvernante risque de s’exposer à des luttes importantes.

10/08/2017