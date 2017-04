Renaud choisit Macron. Pour faire barrage à Mélenchon ?

Renaud annonce qu’il votera pour Macron. Il est libre, Renaud, il fait ce qu’il veut. Pour autant, les raisons de son message et de son choix sont-elles transparentes ? J’ai un doute. Décryptage.

Harcèlement

Voici d’abord l’entier du message du chanteur, suivi de quelques extraits commentés.

« Puisque les médias ne vont pas tarder à me harceler pour savoir pour qui je vote, je réponds une fois pour toute Macron. Le seul qui me paraît intègre, le seul sans parti, le seul sans casserole au cul et la seule alternative aux Le Pen et aux Fillon. Quant au PS divisé entre Hamon et Mélenchon j’eusse voté pour eux si ils avaient trouvé une alliance mais il semble que se soit râpé, problème d’égos personnels. Quant aux petits candidats, ils représentent tellement peu que voter pour eux ou s’abstenir ce n’est que du pain béni pour l’extrême droite. Longue vie à "En Marche".

Renaud »

Commentaires :

« Puisque les médias ne vont pas tarder à me harceler pour savoir pour qui je vote… »

Renaud considère ce harcèlement comme inévitable et programmé. Peut-être était-ce le cas lors de la sortie de son dernier album. Mais ce n’est pas certain. Il s’exprime en se justifiant d’une hypothèse qui n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Il spécule. Renaud a-t-il le melon ? Se prend pour le centre d’intérêt des médias et de la France entière ? C’est une autre hypothèse.

Phénix

« …les médias … me harceler » :

Combien de médias ? Combien de journalistes ? Combien de sollicitations pour justifier un mot aussi fort que harceler ? On n’en sait rien. À partir de là j’ai un doute : Renaud fait-il simplement sa pub ? Regrette-t-il qu’à trois semaines de l’élection on ne parle pas de lui ? Que personne ne lui ait encore demandé son avis, à lui qui se surnomme le phénix ?

« …le seul sans parti » :

Non, En Marche (acronyme EM comme Emmanuel Macron) est un parti avec statuts, financement, adhérents, charte.

Je ne détaille pas davantage : le reste du texte me ferait m’aventurer dans un paysage très spéculatif. Qu’il vote pour un candidat sans même évoquer son programme, ça le regarde. Mais puisqu’il s’adresse à tout le monde, donc à moi aussi, je lui réponds globalement :

– Renaud, tu renais de tes cendres. Tu t’es fait du mal, tu as sombré, puis tu reviens. Cela je le respecte et l’admire sincèrement.

Putain d’enchère !

Pour le reste : je n’aime pas ton dernier album, je trouve son écriture pauvre. À dire vrai je n’aime pas trop les autres non plus, ton style populiste populo, ton humeur Grand Soir révolutionnaire qui date sérieusement, ta manière d’exclure et de dresser les gens les uns contre les autres (symptôme récurrent du mal français), tes jugements à l’emporte-pièce.

Mais ce n’est rien que mon avis. Autre chose me chiffonne : avec ton parcours, pourquoi ne soutiens-tu pas Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu’il propose de taxer à 100% les revenus au-delà de 20 fois le revenu médian ?

Tu as gagné beaucoup d’argent avec tes albums, et récemment tu as vendu une planche originale de Tintin pour plus d’un million d’euros (image 3 Moulinsart 2016). Putain d’enchère et jolie plus-value : tu avais acheté les planches pour 100’000 euro il y a trente ans ! Le capitalisme a du bon. Tu as gagné en spéculant sur le travail d’autrui (Hergé) et en encaissant l’argent d’un très riche. Un million pour quelques feuilles de papier dessiné, dix fois le prix d'achat sans rien faire : bien joué camarade.

Impertinent

Je ne te fais pas le reproche d’être dans le camp des riches, comme la fille de bourge que tu culbutais et chargeais salement dans Adieu Minette. L’argent des riches, même les riches vulgaires, alimente aussi l’économie. Ton problème est que tu dois probablement gagner plus de 20 fois le salaire médian français, qui s’établissait à 20’670 € en 2014.

Donc voter JLM et te faire taxer à 100% te mettrait possiblement sur la paille ! Tout partira au fisc. Tu prétends vouloir faire barrage à Marine Le Pen. N’est-ce pas plutôt à Mélenchon que tu veux faire barrage ? Et puis, voter Macron : la France n’a pas eu assez avec Hollande ? N’a-t-elle jamais fini de courir le sauveur et de se réveiller groggy ? À te voir, à t’entendre, on comprend que les Lumières sont bien éteintes.

Chacun défend ses intérêts. Toi tu as changé de classe sociale. Mais je ne t’en veux pas. La preuve, je t’offre gracieusement une idée de titre pour un prochain album : Sauver les riches. Au moins tu ne jouerais pas au papy La Vertu. Ras-le-bol des vertueux affichés. Ça n’a jamais été bon les vertueux dans l’histoire humaine. On s’endort en priant, on se réveille sur le bûcher. Aors, tu prends mon titre ? Ce serait impertinent et provocateur, non ? Surtout si ton foulard était un Hermès. Allez, du courage, citoyen !

Bon d’accord, je sors…