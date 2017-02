Repentance !

Les déportés colons du colonisateur capitaliste Radical Sesialiste :



« Dans le département de Constantine, les deux tiers des Colons de 1848 ont succombé sans presque avoir touché la pioche ou la charrue. En 1849, le paludisme creusa de nombreux trous dans la population de Mondovi. On évacua une partie des malades sur l’hôpital de Bône et on enregistra plus de 25% de mortalité. Une soixantaine d’individus ne voulant pas demeurer dans cette contrée pestilentielle quittèrent le pays ou se placèrent com me ouvriers agricoles dans les grands domaines des environs. » Maxime Rasteil « Le calvaire des colons de 48 »



Les 300 petits copains des RadicauxSexialistes, à « concessions à dividendes garantis » des hypocrites Jules Ferry & Co (écouter Guillemin les débuts de la colonisation youtube)



« Il y a en Algérie, sur environ 1.200.000 non musulmans, exactement 19.400 colons au sens srtict, dont 7.432 possèdent moins de dix hectares et sont de très pauvres gens, à moins qu’ils ne soient des retraités, des commerçants, des fonctionnaires possédant un terrain qui ne les fait pas vivres.

Des vrais colons, il y en a 12.000 environ, dont 300 sont riches et une dizaine excessivement riches. Avec leurs familles, les 12.000 colons constituent une population d’environ 45.000 personnes.

Les autres colons, beaucoup plus d’un million d’êtres humains, sont des ouvriers spécialisés, des fonctionnaires, des employés, des chauffeurs de taxi, des garagistes, des chefs de gare, des infirmières, des standardistes, des manoeuvres, des ingénieurs, des commerçants, des chefs d’entrepriseet leur ensemble représente vraisemblablement plus des trois quarts de l’infrastructure économique »



Germaine Tillion dans ’L’Algérie en 1957’



« J’avais honte de ma pauvreté et de ma famille (...) Auparavant, tout le monde était comme moi et la pauvreté me paraissait l’air même de ce monde. » Albert Camus



