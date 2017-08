Réponse à l'article « Le cancer des appli GAY » de Christophe Cros Houplon

Je voudrais commencer par remercier Christophe Cros Houplon pour ses réflexions, lesquelles se prêtent à la discussion. Voici donc une esquisse de lecture ou réponse préliminaires, qui ne se veulent pas exhaustives.

Une des manières de penser à disposition de l’esprit humain est celle d’essayer de comprendre si un phénomène est, ou pas, un cas particulier d’un cas plus général. Cette démarche n’autorise pourtant pas à perdre de vue ce qui est spécifique au cas particulier, la particularité du particulier, en quelque sorte, ou sa différence spécifique par contraste avec le genre prochain. Or, le développement d’applications de rencontres pour homosexuels s’inscrit-il dans un cercle, pour ainsi dire, plus élargi ? Oui, il s’inscrit dans la problématique de l’être humain et la technique.

Le développement de nouvelles technologies n’est pas spécifique à aucune communauté fondée sur l’orientation sexuelle, dans la mesure où l’orientation sexuelle puisse servir comme fondement à une quelconque communauté, mais un phénomène beaucoup plus vaste, démesuré, dirait-on, que s’est répandu de l’Occident au reste du monde et atteignit aujourd’hui des dimensions à l’échelle planétaire. La question est alors de savoir qu’est-ce que la technique, et toute la foule des technologies, fait à l’humanité de l’homme, indépendamment de son orientation sexuelle.

Une autre difficulté soulevée par cet article est celle de l’établissement, par des méthodes positives d’expérimentation, de relations de causalité. L’article laisse sous-entendre qu’il y une relation de causalité entre les applications de rencontres pour homosexuels et la conduite de ces mêmes homosexuels, en l’occurrence la transformation d’« un nombre phénoménal de garçons à la base sincères et désireux de trouver le bel amour en un ramassis de futurs dépressifs frustrés […] ». La pensée est la connaissance exigent en quelque sorte un effort de suspension des évidences. Il se peut que les nouvelles technologies aient un impact sur la conduite sexuelle et affective des usagers, cependant, il reste à déterminer ces liens avec précision en prenant en compte d’autres facteurs.

Formulée en termes mythiques, voire tragiques, la question est la suivante : la technique (et les technologies) est-elle non seulement condition d’hominisation mais également d’humanisation ? Cette question va de pair avec une autre question : la technique est-elle le destin de l’espèce humaine et de l’humanité ? A ce point il faut ajouter une troisième question, qui frôle un des sentiments chroniques de l’humanité, celui de l’apocalypse : la destruction est-elle le destin de la technique ? Nous pouvons de la sorte entrevoir l’ambivalence inhérente qui pulse au cœur même de la clarté technique : elle n’est pas seulement condition d’hominisation, voire d’humanisation, mais elle est aussi possibilité de déshumanisation et risque d’extinction pour l’espèce humaine.

Je voudrais seulement ajouter encore un dernier point à cette première lecture. Il y a dans cet article assez de matière pour s’y attarder avec minutie, cependant, en dépit de sa richesse, et par souci de concision, nous pourrions également éprouver, en le lisant, une certaine partialité, éventuellement volontaire, celle de ne pas avoir essayé de se confronter à ce qu’il y a, ou pourrait avoir, à sauver dans ces mêmes technologies qui sont les applications de rencontres, si tant est qu’il y a là quelque chose à sauver.

Et je ne voudrais finir sans saluer la tonalité affective du texte, expression d’un cœur qui bât, même si l’obscurité de cette viscère ne jette pas toujours de la lumière sur le monde et la vie humaine.