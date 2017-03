J'ai de la chance, je suis Français. Je suis né sur cette terre belle et rebelle. C'est écrit sur ma carte d'identité. J'aime mon pays. Je suis Patriote.

La France est mon histoire. C'est elle qui m'a construit. Mon pays c'est ma vie. C'est l'histoire de mes grands-pères paysans français, ancien-combattants. C'est l'histoire de ma grand-mère, la Polonaise. C'est l'histoire de mon Père, le pecno polak devenu patron. C'est l'histoire de ma Mère, ouvrière pure souche. C'est l'histoire de mes amis, de mes collègues et de mes relations. C'est l'histoire de mes concitoyens. C'est l'histoire de la République. C'est aussi ton histoire.

La République Française est universelle et de droit du sol. Etre Français, c'est être né en France et vouloir la Liberté, l'égalité et la fraternité pour tout le monde, surtout en France. Il faut bien commencer quelque part. La liberté, c'est ce qu'on a. L'égalité, c'est ce qu'on voudrait et la fraternité, c'est ce qu'on est. Nous Français, nous sommes libres, égaux et fraternels.

La France, c'est toi, mon Peuple fier et glorieux qui refuse la soumission. Tu es blanc, chrétien et celte. Tu protèges toujours la nation en défendant la liberté et la tradition. Dans ta culture, tu protèges toujours le faible car tu es juste et partageur. Tu es acceuillant, chaleureux et tolérant. Tu aimes les valeurs Françaises, tu aimes le Pays où tu es né, tu aimes ma Patrie.

Patriote, tu es le Souverain depuis que tu as pris le pouvoir par le sang en 1789 après quatre cents ans de monarchie divine. Tu es La Grande République.

En 1792, tu as abolis la monarchie. Tu t 'es constitué et tu t'es auto-proclamée République.Tu as instauré la démocratie, tu as proclamé les droits de l'Homme et du Citoyen. C'était le Siècle des Lumières.

En 1848, tu obtiens le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage.

En 1870, malgré l'europe en feu, tu as gagné l'école gratuite, la liberté de la presse, les congés payés, la laïcité et le droit de vote féminin.

En 1946, après deux guerres mondiales. Tu as créé la Sécurité Sociale. Puis tu as adhèré à l'OTAN et la CEE.

En 1958, tu as donné la monarchie présidentielle à un Grand Citoyen qui a rétabli la paix entre les Peuples.

Depuis sa mort, lui ont succédé beaucoup de traîtres au service de l'oligarchie et des milliardaires non-élus. Ils ont corrompu tout le système pour se gaver. Ils sont voraces et en veulent toujours plus au prix des larmes, du sang et de nombreuses vies. Ils sont prêts à tout pour te soumettre. Ils osent parler en ton nom. Ils te divisent et t'utilisent à leurs profits.

Ils ont le pouvoir depuis la Révolution. Les bourgeois veulent nous mettre au pas pour que rien ne change. Ils ont l'argent.

Ne les laisse pas faire. Tu n'es pas abstentionniste, ni de droite, de gauche ou du centre, ni raciste ou communiste, ni riche ou pauvre, ni fonctionnaire, ni chômeur, ni fainéant, ni Ksoc, ni supérieur ou subalterne, ni exploitant ou exploité, ni patron ou salarié, ni indépendant ou esclave, ni orgueilleux ou humble, ni stupide ou intelligent, ni homo ou hétéro, ni européiste ou frexit, ni jeune ou vieux.

Ne les laisse pas te contrôler et décider à ta place. Ne les laissent pas parler pour toi. Ils nous vendent, ils nous volent, ils nous tuent, ils nous mentent, ils se gavent.

Le jour est venu pour s'élever au dessus des divisions, des préjugés, des convictions, des hésitations et des peurs. L'heure de l'unité est arrivée.

Françaises, Français, combien de temps, combien d'absurdités, combien de mensonges, combien de morts ? Finissons-en avec l'oligarchie, les privilèges, les monopoles, la corruption et les crimes.La cinquième République vacille par son obsolescence et son entêtement. Le pouvoir ne lâchera rien. Il augmentera la pression et fera tout pour maintenir et renforcer ses intérêts. Nous le savons tous.

Qui veut encore les gaver si ce n'est pour se gaver lui-même ?

Le monde d'aujourd'hui n'est plus le même qu'en 1958. Tout a changé. Aujourd'hui, tu es de toutes les couleurs, de toutes les croyances et de toutes les origines et tu en as marre de tout ce foutoir et foutage de gueule. La télé et internet, ceux sont deux choses mais nos vies de tous les jours en sont une autre.

Que veulent-ils faire de nos vies ? Nous faire bosser plus pour gagner plus ? Nous serrer la ceinture et continuer à y croire ? Ne plus bosser et fumer des joints ? Nous rendre parano et suspicieux ?

Moi je ne veux plus de ça. Prenons le porte-monnaie et changeons la donne.

Je veux l'abolition des privilèges, l'abolition de la corruption et la régulation des richesses. Je veux la démocratie universelle et proportionnelle. Je veux la garantie des biens communs, la garantie de la sécurité. Je veux l'éradication de l'illétrisme et de la pauvreté. Je veux que l'écologie soit le cœur battant du système auquel toutes les artères de la Patrie seraient reliées.

Voilà ce que je veux République.

Et toi ?

Vive la constituante, Vive la France.