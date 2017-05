« Résistons ? »

En ce 8 mai, date anniversaire de l’armistice qui mit enfin un terme au conflit le plus destructeur de l’histoire, nous voici au-devant de nos jours les plus sombres. Nous avons un nouveau président et pour ceux qui ont pris le temps d’étudier les dessous des cartes, nous savons déjà à quoi nous attendre en matière de politique.

Nous pouvons bien sûr cracher notre haine et invectiver tous ceux qui ont donné leurs voix à Rothschild junior surtout au premier tour mais cela ne changera rien. Ce qui est fait est fait et c’est devant maintenant qu’il faut regarder. Je sais qu’il y a en ce nouveau monde numérique qui nous permet à tous d’échanger et de nous exprimer, des âmes aujourd’hui conscientes de l’influence néfaste des médias et de leur propagande sur notre monde, des gens qui connaissent et comprennent le jeu de l’Occident sur la scène internationale, tous ces porteurs de démocratie faiseurs de guerre qui ruine peuple et environnement sans la moindre vergogne. Je ne désespère pas que nous puissions prendre notre avenir en main, je ne peux pas me permettre de désespérer et tous ceux qui ont des enfants et craignent pour leur avenir ne le peuvent pas non plus. Nous devons garder la tête haute, aiguiser plumes et vérités pour faire pleuvoir sur ce pays et sur son peuple les contrevérités et les exhorter à sortir de l’enfer qui nous attend en choisissant de soutenir enfin des candidats patriotes porteurs d’une idéologie correcte et mesurée.

Une révolution intelligente.

Nous devons nous regrouper, trop de contestataires restent trop isolés moi le premier. Il faut montrer au peuple que nous sommes nombreux et qu’ils n’ont plus à avoir peur de leurs opinions. La France est désormais une Z.A.D. que nous allons devoir défendre contre l’Union Européenne et le grand patronat. Il est temps d’en finir avec la pensée unique et les ingérences de nos faux-amis Américains. Moi-même j’écrierais autant que possible pour expliquer les choses, je ferais des vidéos, je vais essayer de lancer une « contremarche » contre ce système corrompu. Un mouvement pour libérer la France de ses croyances stupides et de sa soumission à l’Oncle Sam. Il est hors de question d’abandonner mon pays, nous devons sauver notre culture et nos traditions, nous nous devons d’entretenir le souvenir de nos ancêtres. Nous sommes Français et fiers de l’être.

Que tous ceux qui souhaitent que notre pays respecte la souveraineté des autres États, qu’il ne se prête plus au jeu destructeur des Américains pour renverser des gouvernements et favoriser l’expansion de groupes terroristes ; Que tous ceux qui souhaitent que la France reste la France et que l’Europe non démocratique ne fasse plus la loi dans notre pays ; Que tous ceux qui refusent l’ignorance programmée et la soumission à la loi du plus riche ; Que tous ceux qui refusent que l’on détruise notre système social et que l’on transforme notre pays en un marché gigantesque et dévastateur ; Que tous ceux-là mettent leurs propres considérations de côté et se rassemble pour qu’ensemble nous puissions peser comme un mouvement contestataire pacifique mais puissant. Notre avenir ne dépend pas d’un homme et aucun système n’est infaillible, je suis un virus antisystème et je vais me comporter comme tel en exhortant mes concitoyens de tous bords et de tous horizons à en faire de même. Française Français, résistons !

Concrètement

Au-delà du travail d’information qui me prend un temps fou, j’ai créé une communauté Google+ (oui Google et alors, utilisons leurs armes), « La liberté est ailleurs » où tout le monde peut publier ses infos, je vous invite à la rejoindre et à la partager. Si certains ont des propositions à me faire (décentes bien sûr, on ne plaisante pas avec l’avenir de la France), vous pouvez me contacter via mon blog ChroniquesHumaines dont je laisse le lien en bas.

J’aimerais également créer, et là je m’adresse particulièrement aux personnes habitant aux alentours de Poitiers, un groupe de « réflexions » afin d’échanger nos connaissances et nos idées pour agir concrètement pour la sauvegarde de la nation Française. Parce qu’il est temps de lutter ensemble, organisons des marches, puisque c’est la mode, pour promouvoir la souveraineté et éveiller les consciences sur les réalités de l’Union Européenne et des crimes de guerre de l’Occident. Cette démarche est très sérieuse je souhaite m’impliquer beaucoup plus dans le monde réel et si d’autres pensent comme moi alors unissons-nous.

Nous devons également nous impliquer dans les élections futures afin que les Assemblées nationale et européenne voient débarquer en leur sein, les voix de la discorde et de la vérité.

Et pour finir, dès ce soir, je lance une pétition pour réclamer un référendum sur la sortie de l’Union Européenne en espérant faire mouche. Mais pour tout cela, j’ai besoin d’aide alors j’en appelle ce soir à toutes les bonnes volontés.

« La résistance est en marche, nous devons nous faire confiance. Nous sommes la France. » C.H.

http://http ://www.mesopinions.com/petition/politique/frexit/30118?sign=true

http://chroniques-humaines.over-blog.com/

https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw