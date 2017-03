Résultat du sondage d’opinion des citoyens du Québec sur l’immigration, le racisme, la laïcité et l’ingérence religieuse dans notre société

Ce que pensent les citoyens du Québec.

Les résultats détaillés peuvent être téléchargés au bas. 4 fichiers PDF : Les résultats complets, Opinion des femmes, Opinion des hommes, Opinion des citoyens québécois nés hors Québec, Opinion des moins de 30 ans.

Un ficher XLS : Les résultats individuels.

1353 personnes ont répondu au sondage

647 femmes et 706 hommes.

Nul ne pouvait participer deux fois. L'adresse IP étant mémorisée, si une personne tentait de répondre deux fois au questionnaire elle était automatiquement dirigée vers le message « VOUS AVEZ DÉJÀ RÉPONDU À CE SONDAGE ! » .

Le sondage avait deux objectifs principaux :

1- Dissiper la confusion volontairement maintenue par nos politiciens et nos médias

2- Faire connaître l'opinion des Québécois-ses, une opinion occultée par nos médias et nos politiciens.

Le sondage visait donc à dissiper la confusion que font les politiciens et les médias en amalgamant des termes et des concepts pourtant bien distincts. Le sondage tentait d'éclaircir ce bourbier en faisant connaître l'opinion des citoyens québécois qui, selon nous, savent clairement ce qu'ils et elles veulent et savent clairement pointer ce qui les préoccupe.

L'opinion des citoyens est, selon nous, volontairement occultée du débat par les politiciens et les médias et nous voulions offrir au peuple une opportunité pour que l'on accorde plus d'importance à son jugement.

Bien sûr, nous sommes bien conscients que nos moyens de diffusions sont extrêmement limités. Nous manquons cruellement du nerf de la diffusion, c'est-à-dire les $$$ pouvant nous permettre de la visibilité médiatique. Notre absence de budget nous confine à internet. Notre sondage n'aura malheureusement jamais l'audience qu'a eue celui de CROP. Et pourtant, nous croyons qu'il comporte moins d'ambiguïtés et est tout aussi valable.

Les amalgames fallacieux…

Nos politiciens font des amalgames trompeurs afin de diriger le débat vers des objectifs politiques insidieux.

Le plus flagrant exemple est d'amalgamer la critique d'une religion à la xénophobie et même pire, au racisme !

Pour corriger cette confusion et dénoncer ces odieux amalgames, il nous est donc apparu important de faire connaître l'opinion des citoyens du Québec sur le racisme, sur l'immigration, sur l'ingérence religieuse, sur le voile et sur une charte de la laïcité.

Ces différents termes, ces différents concepts sont trop souvent mis dans le même plat. On nous sert de la confusion et le débat devient embrouillé et stérile.

Les questions ont donc été choisies pour ne laisser place à aucune nuance. Nous avons opté pour des questions « extrêmement » simples, voire même simplistes, pour que la réponse soit claire et sans ambiguïté.

Pour exemple : « Selon vous, critiquer une religion est-il un signe de racisme ? »

Bien sûr, ce sondage comporte des lacunes, mais nous considérons qu'il a tout de même atteint son objectif ; faire connaître l'opinion des citoyens québécois et dissiper en bonne partie la confusion suscitée par les amalgames intellectuellement malhonnêtes.

------------------

Répartitions des questions

- 3 questions servent à identifier (l'âge, le sexe et le lieu de naissance)

- 1 question touche l'immigration

- 6 questions touchent le racisme

- 1 question touche l'ingérence religieuse dans la société

- 6 questions concernent le voile islamique

- 1 question concerne le communautarisme

- 4 questions touchent une charte de la laïcité

Total : 22 questions

------------------

Le racisme ( six questions )

Au lendemain de l'horrible tuerie à la mosquée de Québec, les accusations de racisme envers les Québecois ont fusé de toutes parts. Pourtant, la motivation de ce fou, Alexandre Bissonnette, n'avait probablement rien de raciste. La police nous cache toujours ses motivations (après 2 mois) et il semble qu'elles soient reliées à son homosexualité probable.

Lors de la campagne pour une charte de la laïcité garantissant la non-ingérence religieuse dans les affaires de l'État telle qu'établie lors de la Révolution tranquille ainsi qu'une assurance que soit respectée « par tous » l'égalité entre les hommes et les femmes, les accusations de racisme contre les Québécois ont aussi été brandies.

Le sondage visait donc à consulter la population pour que celle-ci nous dise clairement son opinion sur le racisme et la critique religieuse.

91,1 % des citoyens québécois ayant répondu ne se considèrent pas racistes.

né hors Québec : 89,7%

88,3 % ne considèrent pas la population québécoise comme ayant des tendances racistes.

né hors Québec : 85,1 %

La population dit clairement que la critique d'une religion n'a absolument rien à voir avec le racisme.

95,9 % des répondants disent que critiquer une religion n'est pas un signe de racisme.

Deux questions touchaient précisément le patrimoine religieux des Québécois. L'une concernant le fameux crucifix surplombant le Salon bleu de l'Assemblée nationale et l'autre les crèches de Noël.

La première question tentait de voir si la population dissociait totalement la critique du patrimoine religieux et le racisme.

L'autre voulait sonder le sentiment de racisme ressenti par les Québécois lorsqu'on remet en question les coutumes religieuses de Noël.

Ces deux questions sont évidemment très discutables. Des questions sûrement un peu maladroites, mais qui révèlent tout de même certaines facettes du sentiment québécois.

La volonté de modifier les coutumes québécoises prenant ses racines dans la religion est perçue comme étant un acte empreint de racisme par certains.

28,2 % des répondants considèrent que le retrait du crucifix du Salon bleu serait un geste raciste.

Le sentiment de racisme ressenti est encore plus marqué lorsqu'on parle de ceux qui protestent contre les crèches de Noël.

51,2% considèrent que ceux qui protestent contre les crèches de Noël sont racistes.

La confusion entre la critique religieuse et le sentiment de racisme est donc plus marquée lorsque la remise en question de la religion touche au patrimoine québécois. Le sentiment prend le dessus sur la raison.

Notons toutefois qu'une majorité de citoyens, 67,2 %, juge que le retrait du crucifix du Salon bleu ne serait pas un signe de racisme. Aussi 42,7 % des citoyens ne considèrent pas racistes ceux qui protestent contre les crèches de Noël.

La question numéro 10

Une question pouvant paraître farfelue. Cependant, en y regardant de plus près on constate toute sa pertinence.

À Noël dernier on pouvait lire sur Europe 1 :

« Quand souhaiter "Joyeux Noël" est le signe d'une petite guerre »

On disait : « Barack Obama sur ses cartes de vœux souhaite des "Happy Holidays" de "Joyeuses Fêtes" mais il ne mentionne pas "Christmas" par respect pour tous ceux qui ne fêtent pas Noël ! »

Sur le même thème depuis plusieurs années, les médias en ont font de la nouvelle : « Est-ce qu'on doit se souhaiter : joyeux noël ou joyeuses fêtes ? »

Déjà en 2006 sur son carnet de Radio-Canada, Mme Anne-Marie Dusseault se questionnait : « Joyeux Noël ou Joyeux solstice d'hiver ? »

Elle notait : « il y a cette juge en Ontario qui a fait déplacer un sapin de Noël installé dans le hall d'un tribunal afin de ne pas heurter les sensibilités des personnes d'autres confessions.

Puis, il y a Patrimoine Canada qui célèbre le solstice d'hiver plutôt que Noël. Cette histoire a été révélée à la presse par des fonctionnaires étonnés ou mécontents, c'est selon. »

En 2006 on se demandait : « Joyeux Noël » ou « joyeuses fêtes » ?

En 2016 on se demande toujours : « Joyeux Noël » ou « Joyeuses fêtes » ?

Dix ans sont passés et nous en sommes toujours au même point ! Nous tournons en rond sur cette « ridicule » question ! Nos politiciens et nos analystes médiatiques tentent régulièrement de rendre "sérieux" cette stupidité.

Pour montrer avec encore plus d'évidence la folie du monde dans lequel nous sommes, il faut écouter le prédicateur musulman indien, M. Zakir Naik, qui nous explique pourquoi il est interdit aux musulmans de souhaiter un joyeux Noël à un copain non musulman.

Zakir Naik a donné plus de 4 000 conférences à travers le monde. Il a cependant été interdit d'entrée au Canada en 2010. On peut refouler les gens, mais plus difficilement les idées ! Écoutez-le, cela vaut le détour et permet de mettre notre question en perspective.

Comme nous pouvons le constater, notre question qui paraissait bien farfelue ne l'était pas du tout.

La question # 10 se lit comme suit :

Lors de la période de Noël, devrions-nous éviter de mettre des sapins de Noël et éviter de souhaiter Joyeux Noël aux gens, surtout aux immigrants qui ne sont pas catholiques afin de démontrer que nous ne sommes pas ni racistes, ni xénophobes et que nous sommes ouverts à l'autre ?

La réponse fut catégorique.

NON à 98,2 %, soit 1329 répondants.

15 personnes ont répondu oui et 9 ne savait pas.

Nous espérons donc que les journalistes prennent bonne note de l'opinion des citoyens. Les politiques et les articles incitant à la retenue dans nos coutumes des Fêtes sont totalement irrecevables. Cette question et ces réponses démontrent clairement qu'il y a des limites au ridicule.

------------------

L'ingérence religieuse dans la société ( une question )

Lorsque la religion dicte le contenu des assiettes !

C'est une des facettes de l'ingérence religieuse dans nos vies.

En 2012 un sondage Léger Marketing disait que 66% des Québécois-es étaient contre le halal dans les cafétérias.

On disait : « Que ce soit pour la religion musulmane ou pour toute autre religion, les Québécois n’en veulent plus dans leur quotidien. »

Ce type d'ingérence religieuse s'infiltre de plus en plus dans notre société. Notre gouvernement va même jusqu'à légiférer pour établir des normes "religieuses" sur la nourriture !

Le 3 avril dernier (2016), on pouvait lire sur Radio-Canada :

« Nourriture halal : un début de réglementation au Canada »

On disait : « Dès lundi, la nourriture halal sera réglementée pour la première fois au Canada. Dorénavant, les producteurs qui affirment que leurs produits respectent les préceptes de l'islam devront indiquer le nom de l'organisation ou de la personne qui a certifié les aliments comme étant halal. »

En 2012 on dénonçait les méthodes d'abattage rituel islamique et juif :

« Vendue parfois aux Québécois comme un produit régulier, la viande halal et casher nécessite un abattage rituel qui relance le débat sur les accommodements raisonnables.

« Au delà de l'aspect religieux, cet abattage rituel implique le sectionnement de la gorge et le saignement de l'animal encore vivant. Comme vétérinaire, je peux vous dire que ce type d'abattage ne correspond pas selon moi aux valeurs du Québec », a lancé le député péquiste André Simard hier en conférence de presse. »

Depuis 2012, on dit que « Pour répondre aux interdits religieux de certaines communautés, dont les musulmans, des centres de la petite enfance servent des repas halal ou végétariens à tous les enfants. »

Notre question en rapport avec cette ingérence religieuse dans notre société était la suivante :

Voyez-vous d'un bon œil les étalages casher et halal dans les épiceries ?

72,7 % des répondants disent ne pas voir d'un bon œil ces étalages.

Cette ingérence religieuse crée un agacement qui ne favorise sûrement pas le vivre-ensemble.

Seulement 18,9 % voient ces étalages d'un bon œil et 8,4 % ne se prononcent pas.

------------------

Le voile islamique ( six questions )

Le voile islamique est sans contredit l'élément fétiche de tout ce débat religieux qui tourmente tant tous les Pays. Six questions y ont été consacrées.

Le voile à l'Université

73,5 % des répondants interdiraient le port du voile pour les enseignantes et les étudiantes

17,2 % l'interdiraient aux enseignantes seulement.

90,7 % des citoyens ne sont donc pas très à l'aise avec le port du voile à l'Université.

Le voile pour les employées des soins de santé

90,8 % des répondants interdiraient le port du voile pour ces employées

Le voile pour les employées des services publics

92,4 % des répondants leur interdiraient le port du voile

Le port du voile dans les garderies

93,5 % des répondants ne le voient pas d'un bon oeil

Le port du voile dans les écoles

93,0 % des répondants ne le voient pas d'un bon oeil

Pour 85,3 % des citoyens ayant répondu, le voile est un fort symbole religieux.

9,7 % le voient comme un symbole plutôt religieux.

95 % des citoyens voient donc le voile non pas comme un vulgaire vêtement, mais bien comme un symbole religieux.

------------------

Le communautarisme ( une question )

Encore ici, notre question est bien sûr discutable.

Nous tenions pour acquis que des quartiers communautaires ethniques, culturels ou religieux existaient et nous demandions comment faire pour favoriser un meilleur « vivre-ensemble ».

La question était :

Devrait-on embellir les quartiers des différentes ethnies ou groupes culturels et religieux afin de les rendre plus accueillants pour favoriser le bon voisinage

ou

doit-on éviter de créer des quartiers homogènes de gens d'une même culture, d'une même origine ou d'une même religion afin de mieux intégrer les nouveaux arrivants ?

Par cette question un peu "contournée" nous voulions connaître l'opinion des citoyens concernant le communautarisme.

85,4 % se sont dits favorables aux quartiers diversifiés où l'on retrouve des Québécois dits de souches mêlés aux néo-Québécois.

------------------

L'immigration ( une question )

L'immigration est bien sûr une des facettes incontournables des préoccupations de nos Pays. Les citoyens québécois voient-ils un problème avec l'immigration, si oui il est de quel ordre ?

Seulement 4,6 % des répondants ne voient aucun problème avec les politiques d'immigration.

Par contre, 68,3 % y voient un problème d'ordre religieux

18,3 % d'ordre culturel

6,1 % d'ordre linguistique

et très peu, 2,7 % y voient un problème d'ordre racial.

Et pourtant, les accusations de "racisme" sont constantes. Il ne s'agit définitivement pas de races, mais bien de religion. Le Québec est un Pays accueillant pour toutes les races, mais refuse de voir une immigration qui veut réinstaller une ingérence religieuse et réinstaller le sexisme, c'est-à-dire l'inégalité entre les hommes et les femmes. Deux précieux acquis de la Révolution tranquille.

------------------

La charte de la laïcité ( quatre questions )

La campagne pour une charte de la laïcité et des valeurs québécoises est encore fraiche en mémoire. Ce débat n'est définitivement pas clos. Un rien ravive les passions.

Malgré des semaines de débats passionnels, nous n'avons jamais su ce que la majorité des citoyens du Québec pensait d'une charte de la laïcité. Mme Marois a préféré se lancer en élection plutôt que de demander par référendum aux citoyens québécois s'ils voulaient oui ou non une charte.

Les quatre questions suivantes ont été formulées pour connaître l'opinion des Québécois et des Québécoises à ce sujet.

82,6 % des répondants considèrent qu'une charte de la laïcité serait favorable à la Paix sociale.

Entre les accommodements religieux ou une charte de la laïcité pour garantir la Paix sociale,

89,7 % optent pour une charte de la laïcité

et un mince 3,5 % croient que des accommodements religieux sont une meilleure garantie de Paix sociale.

82,6 % des participants seraient « très » favorables à une charte de la laïcité et 8,3 % « plutôt » favorable à une telle charte pour contrer l'ingérence religieuse dans les décisions politiques et dans nos vies.

90,9 % sont donc favorables à une charte de la laïcité

90,7 % aimeraient être consultés par référendum pour la mise en place d'une charte établissant le caractère laïc de notre société en interdisant les accommodements religieux et en interdisant toute forme de traitement sexiste de toute nature envers les femmes.

------------------

Conclusion

Nous pouvons conclure en voyant les résultats que pour les citoyens le racisme n'a rien à voir avec la critique d'une religion.

Il est aussi évident à travers les réponses que l'aspect religieux est ce qui tourmente le plus la société.

Plus de 68 % des répondants considèrent que « LE » problème lié à l'immigration est d'ordre « religieux ».

Le voile islamique et la nourriture religieuse ne sont pas bien vus.

Il est clair que ces ingérences religieuses dans la vie quotidienne dérangent bien des gens et ne favorise nullement le « vivre-ensemble ».

Le voile islamique n'a rien d'un vêtement ordinaire pour la grande majorité.

Il est définitivement perçu comme un symbole religieux.

Le communautarisme est aussi radicalement rejeté.

Une charte de la laïcité est désirée par une forte majorité.

Les gens aimeraient que l'on tranche le débat par un référendum.

Le sondage nous oblige aussi à un constat surprenant.

Le site a reçu 6099 visites et seulement 1353 formulaires ont été envoyés

Une participation de seulement 22,2 % !

Les gens craignent-ils de donner leur opinion ?

Cela nous porte à croire que la santé de notre démocratie est en péril. Il ne nous semble pas "normal" en démocratie de craindre de donner son opinion.

En espérant que ces données puissent offrir un carburant efficace pour mieux orienter les futurs débats.

En espérant aussi que nos élus tiennent compte de l'opinion du peuple qu'ils sont censés représenter.

En espérant que ces données puissent inspirer nos gouvernants afin qu'ils fassent des lois qui vont dans le sens de ce que veulent les citoyens qui les ont mis au pouvoir pour les représenter.

Les résultats de ce sondage devaient initialement être diffusés sur Facebook, mais les autorités Facebook ont fermé à deux reprises notre page Facebook.

L'opinion des citoyens du Québec leur paraît sans doute subversive !

Nous vous demandons donc votre coopération pour diffuser ces résultats sur toutes les plateformes possibles et surtout sur Facebook.

Merci de votre attention.

Opinion Québec

OpinionQuebec@gmx.fr

P.S. : Opinion Québec est un organisme citoyen anonyme. Cet anonymat veut éviter que l'on étiquette l'organisme en fonction de ses membres. Nous croyons qu'il est important de s'attarder au contenu et éviter l'étiquetage de toutes sortes.

Résultats complet Sondage d’opinion des citoyens du Québec sur l’immigration, le racisme, la laïcité et l’ingérence religieuse dans notre société

Opinion des Femmes Sondage d’opinion des citoyens du Québec sur l’immigration, le racisme, la laïcité et l’ingérence religieuse dans notre société

Opinion des Hommes Sondage d’opinion des citoyens du Québec sur l’immigration, le racisme, la laïcité et l’ingérence religieuse dans notre société

Opinion des Québécois-es nés-es hors Québec Sondage d’opinion des citoyens du Québec sur l’immigration, le racisme, la laïcité et l’ingérence religieuse dans notre société

Opinion des moins de 30 ans Sondage d’opinion des citoyens du Québec sur l’immigration, le racisme, la laïcité et l’ingérence religieuse dans notre société