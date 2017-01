« Revenu Universel »

Ce débat est un vaste sujet, qui au travers du temps n’a jamais trouvé de véritables solutions.

Deux théories s’affrontent l’une progressiste et l’autre libérale.

La théorie de Karl Max proposait une société où l’humanité serait sortie du Salariat et ou les machines seules deviendraient source de richesses dans ce cas ces richesses seraient reversées sous forme d’un « revenu socialisé universel ».

Quant à l’autre théorie, celle dite libérale, celle-ci préfèrerait accorder une certaine somme d’argent aux citoyens sous forme « de filet de sécurité » ou « de capital départ ».

Les questions qui se posent sont : qui financera le coût de cette mesure ??

Par quels moyens ??

Si l’Etat est amené à financer cette mesure où ira-t-il chercher les moyens ?? Deux possibilités : faire payer les industriels, les grands actionnaires, les grosses fortunes. Ou faire payer l’ensemble des contribuables soit en créant un nouvel impôt soit en augmentant les impôts sur le revenu et la TVA.

A droite bien évidemment ils préfèreront ne pas payer car il est hors de question d’augmenter les charges d’entreprises et le coût de la main d’œuvre qui ferait baisser leurs marges de profits. De même qu’il ne serait pas question de taxer les grosses fortunes.

Pour la gauche la classe salariale déjà beaucoup taxé ne pourrait pas supporter un nouvel impôt ni une augmentation de charges fiscales sans risquer d’aggraver la perte du pouvoir d’achat.

Cette mesure pose un problème par rapport à l’emploi !!

Libérés des contraintes, le patronat ne risque-t-il pas de profiter de cela pour rendre le travail précaire en faisant du travail un besoin aléatoire et ainsi contraindre encore plus les travailleurs à dépendre des impératifs de production et de ce fait créerait des grandes périodes de chômage ? De toute évidence cette pratique aggraverait l’insécurité de l’emploi.

Si cette mesure est un progrès pour l’avenir, son financement lui reste encore un peu flou. Si effectivement on taxe les revenus actionnaires, les profits des grosses entreprises, les grosses fortunes alors oui l’espoir est permis. Mais cette révolution sociale ne pourra pas se réaliser avec la droite, ni avec les réformistes.

Le risque de perte du pouvoir d’achat, l’aggravation de l’insécurité du travail sont autant de questions qui ne peuvent se contenter d’une mesure hypothétique qui reste vague quant à son avenir et ses moyens.

28/01/2016