Riches : une montée « fulgurante »...

@ZEN

salut Zen et merci de ta réponse

...peu importe ,si je puis me permettre, et la question n’est plus seulement et très loin de là pour moi de lire ou relire qui que ce soit mais de s’immerger soi même la dedans entre autre, lire un autre peut donner une étincelle mais rien de plus..le chemin doit être propre à chacun au début..ensuite si on fait ce qu’il faut c’est à dire rien du tout et bien le ciel aide comme il le veut...

..et étrangement là le maître nous met dans les pattes soit des idéaux globaux, des références de gens qui sauraient etc etc ..le peuple lui ne sait pas etc

..lire les autres va donner une sorte de contentement intellectuel,ceci n’est pas suffisant pour générer un mouvement spontané de fond ,ensemble....car ce qui est au delà de la pensée est unitaire......long a expliquer plus

parce que cette compréhension n’est plus intellectuelle, bien que nous pensons penser et savoir que nous n’avons que la pensée en nous même...et non !! je le sais par expériences..n’est plus du domaine de l’analyse , de la pensée et elle fait appel à nos autres capacités qui vont se remettre à marcher toutes seules comme elles le veulent...car ces autres capacités sont aussi des sortes de programme ,mais pas pour faire encore pire mais autre chose...

je peux juste évoquer comme d’autres, mais tout le monde doit l’évoquer pour soi même, le chemin ne nécessite AUCUNE étude ni compétence particuliere..on a tous tout en nous même.....mais à ce niveau personne ne peut rien pour un autre..va falloir grandir car là nous sommes restés des enfants or à l’age adulte ou l’on doit fleurir contrairement à ce qui est généralement admis sans savoir que être un enfant adulte est en fait un désastre , c’est comme une fleur qui ne fleurit jamais, l’enfance comme tut le reste n’est qu’un état transitoire ..

voila pourquoi depuis genre 3 ou 5000 ans le maître nous écrase quand et comme il le veut, en général..

parce que l’intellect humain n’a pas la solution à ce genre de problème, il peut réparer un toit,faire des outils et ce genre de chose mais au niveau non pratique non seulement il ne peut rien mais c’est un désastre..

bon etc..encore un sujet d’une vie..

je te salue.. ..encore merci